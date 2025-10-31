인천시교육청, '유·어-초 이음교육' 간담회 개최

큰사진보기 ▲인천시교육청은 10월 30일 '유·어-초 이음교육 간담회'를 열고, 2025년 영·유아학교 시범운영 기관 및 어·초 이음교육 시범기관 교직원을 대상으로 현장 중심의 협력 방안을 논의했다. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

인천시교육청(교육감 도성훈)은 10월 30일 '유·어-초 이음교육' 간담회를 열고, 2025년 영·유아학교 시범운영 기관 및 어·초 이음교육 시범기관 교직원을 대상으로 현장 중심의 협력 방안을 논의했다.이번 간담회는 유치원·어린이집·초등학교 간 교육과정의 연속성과 일관성을 강화하고, 효과적인 이음교육 운영 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 참석자들은 유아의 초등학교 적응을 돕기 위한 다양한 협력 사례를 공유했다.이번 간담회에서는 교육부 유·초 이음교육 컨설턴트 자료 개발에 참여한 경기 마장초등학교 김나영 교사가 '이음교육의 이해 및 현장 적용 방안'을 주제로 강연을 진행했고, 이음교육의 필요성과 운영 사례를 소개했다.이어진 소통의 시간에는 교직원들이 현장의 어려움과 성과, 기관 간 협력 방안을 논의하며 개선 방향을 함께 모색했다.인천시교육청 관계자는 "유치원과 어린이집뿐 아니라 초등학교 교직원들이 함께 머리를 맞대고 현장 안착 방안을 논의한 뜻깊은 자리였다"면서 "앞으로도 초등학교로의 원활한 전이와 적응 지원을 위한 이음교육이 내실 있게 운영되도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.