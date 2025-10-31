루닛·KAIST, AI 기반 '의과학·바이오 특화 모델' 개발한다

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 9월 9일 오후 서울 중구 르메르디앙 미드센츄리룸에서 열린 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 착수식'에서 발언하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

과학기술정보통신부는 31일 '인공지능(AI) 특화 파운데이션(기초모형) 모델' 프로젝트 수행 팀으로 루닛 컨소시엄과 KAIST(한국과학기술원) 컨소시엄을 선정했다고 밝혔다. 이들에게는 11월 1일부터 각각 최신 그래픽처리장치(GPU) 256장이 지원된다. 이를 통해 AI 기반 의과학·바이오 분야에서 글로벌 리더십 확보 기반을 이끌어낸다는 계획이다.루닛 컨소시엄은 '분자에서 인구까지 전 주기 의과학 혁신을 위한 멀티스케일 의과학 특화 파운데이션 모델 개발'을 핵심 과제로 제시했다. 루닛을 중심으로 트릴리온랩스·카카오헬스케어·리벨리온 등 7개 기업, KAIST·서울대 등 6개 대학 연구실, 9개 의료기관 등 모두 22곳이 참여한다.이들은 주요 목표로 자체 기술력을 바탕으로 글로벌 최고 수준의 모델을 뛰어넘는 최대 32B급(매개변수 320억 개 전문가모델) 의과학 특화 AI 파운데이션 모델을 개발하고, 세계 최초로 의과학 분야 전주기 지식을 담은 특화 파운데이션 모델을 오픈소스로 공개하겠다는 계획이다. 나아가 다수 의료기관 등과 협업을 통해 현장에서 이용 가능하게 해 시장성을 강화하고, 카카오헬스케어 플랫폼을 통해 국민 서비스에도 중점을 둘 예정이다.KAIST 컨소시엄은 '차세대 바이오 파운데이션 모델 케이폴드(K-Fold)'를 주요 과제로 내놨다. 히츠(HITS), 머크(Merck), 아토랩, 한국제약바이오협회, 한국바이오협회 등 국내 최고 수준 연구진이 참여한다.이들은 물리·화학적 상호작용의 인과구조를 학습한 바이오 특화 AI 파운데이션 모델을 오픈소스로 공개하는 것은 물론, 7B급 메인 AI 모델과 함께 2B급 경량 AI 모델도 개발해 기술 접근성을 높이겠다는 계획이다. 또 SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로도 AI 서비스를 배포할 계획을 세우고 있어 다양한 연구자들의 접근 장벽을 낮추는 기반 마련도 추진한다.과기정통부는 "선정된 두 컨소시엄은 자체 기술력으로 처음부터 AI모델 개발해 독자적 AI 기술력 확보는 물론, 국내 AI 생태계와 의과학·바이오 생태계의 동반 성장과 확장에 기여할 것"이라며 "개발된 특화 AI 파운데이션 모델은 내년 중 글로벌 톱(Top) 수준으로 구축되어 오픈소스(상업용 오픈소스) 형태로 즉시 활용 가능토록 공개할 것"이라고 전했다.한편 이번 프로젝트 공모는 지난 9월 5일부터 이달 13일까지 진행됐다. 모두 18개 컨소시엄이 신청했으며. 서면 평가와 발표 평가 등을 거쳐 최종 두 곳이 선정됐다.