'받글'에서 시작한 특종, 기자들 주식 부정거래 막을 방법 있다

큰사진보기 ▲KBS 언론인 선행매매 추적보도 이미지 ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS 송수진 기자가 인터뷰에 응하고 있다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 8월 이달의 좋은 보도상 시상식에 참석한 KBS 송수진 기자 ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

기자들이 취재정보를 이용해 주식을 매수하고, 호재성 기사를 보도해 주가가 급등하면 해당 주식을 팔아 차익을 챙겼다더라.이른바 '지라시'에 떠도는 소문이었다. 공신력을 생명으로 하는 기자들이, 언론이 설마 그런 일을 벌일까. 대부분 믿기 어려울 소문을 지나치지 않고 추적에 나선 기자가 있다. 송수진 KBS 기자는 이를 집중 추적해 전·현직 기자 20명이 선행매매 혐의로 금융당국 수사를 받고 있다는 사실을 밝혀냈다. 정보 비대칭성을 악용한 '부정한 기교'인 선행매매는 위법행위다. 송 기자가 취재한 모 기자는 이런 방식으로 5억 원 넘는 부당이득을 챙겼다.KBS '언론인 선행매매 추적보도'는 언론계 부끄러운 민낯을 과감히 드러내며 언론 본연의 역할에 충실했다는 평가 속에 2025년 8월 '민언련 이달의 좋은 보도상'을 받았다. 송 기자는 자본시장을 취재하는 기자들이 크고 작은 이해충돌 상황에 자주 직면하는데, 정작 언론사 교육이나 토론은 전무하다고 지적했다. 이번 보도가 실질적 제도개선의 계기가 됐으면 좋겠다는 바람도 전했다."6월 말경, 소위 '받글'이라 불리는 '지라시'가 하나 돌았다. 금감원이 모 매체 기자를 선행매매 혐의로 압수수색했는데 이익금이 40억 원에 달한다는 내용이었다. 선행매매로 40억 원을 번다는 말이 충격으로 다가왔고, 사실 여부를 확인해봐야겠다는 생각에 검색했다. 아무런 기사도 나오지 않았다. 진위가 확인되면 의미 있는 기사가 될 수 있겠다 싶어 곧장 취재를 시작했다. 다행히 '받글'의 진위여부가 그날 저녁 바로 확인되면서 다음날(7월 4일) 단독보도를 할 수 있었다.""수사기관이나 조사기관은 피의사실 공표 문제가 있어서 조사 중인 사안 공개를 매우 조심스러워 한다. 특히 금감원은 조사 내용 확인이 어려운 기관으로 유명하다. 이번 사건은 남부지검 의뢰로 금감원 특별사법경찰에서 수사 중이었다. 이번 보도는 KBS만 할 수 있고, '코스피 5000 시대'를 얘기하는 요즘 같은 시기 선행매매 문제가 제대로 보도돼야 기자들에게 강력한 경고가 될 수 있다며 취재원을 끈질기게 설득했다. 처음 확인한 사실은 두 가지였다. 수사대상이 20여 명 정도고, 선행매매 종목이 두 자릿수 이상으로 많다는 것. 이걸 바탕으로 첫 번째 보도를 냈다."기본적으로 관련 내용을 알고 있는 곳은 수사기관이라 사실 확인이 어렵다. 하지만 '과연 나만 이 사실을 취재했을까?' 하는 의문은 남는다. '받글'의 절반 정도는 사실이었다. 정확한 금액은 틀렸지만 기자가 선행매매를 했고, 고액이었으며, 압수수색까지 이뤄졌다는 세 가지는 맞았다. 그런 점에서 내가 최초로 보도했지만 처음으로 취재한 기자는 아닐 수도 있겠다고 생각한다.""주식시장 관련 사안이잖나. 주식시장이 언론사 주요 매출처 중 하나라는 점이 영향을 미쳤을 거라 추정한다. 그렇지만 미디어오늘에서 기사화됐고 미디어스에서도 인터뷰해주셔서 '나 혼자만 얘기하고 있는 건 아니구나' 싶었다. 금융당국에서도 많이 응원해줬다. 금감원에서 미디어오늘 기사를 공유하며 "그래도 미디어오늘은 써주네요" 하더라. 더 많은 언론사가 힘을 모아 보도했다면 더 큰 파장을 일으켜 문제가 개선됐을 것 같은데 거기까지 이르진 못해 아쉬울 따름이다.""그렇다. KBS는 공영방송이라 주 매출처가 주식시장이 아니다. 국민이 납부하는 수신료로 운영된다. 자본시장 혹은 광고주 눈치를 덜 봐도 되기 때문에 기업에 대한 비판보도도 성역 없이 할 수 있다고 본다. KBS 구성원들도 '이런 보도는 KBS가 더 잘해야 한다'는 생각을 은연중 갖고 있다. 그래서 침묵하지 않았고, SBS 직원의 미공개 정보 주식거래 사건도 외압 없이 보도할 수 있었다.""본질은 기자들이 이해충돌 상황을 극복하지 못했다는 데 있다. 많은 기자들은 크고 작은 이해충돌 상황에 놓이게 된다. 특히 자본시장을 취재하는 기자들은 기업정보가 곧 투자기회로 이어지기 때문에 이런 상황을 더 자주 마주할 수밖에 없다. 저도 금융·자본 시장을 취재하며 크고 작은 상황을 마주했다. 모든 순간 기자로서 공익만 최우선에 뒀냐고 스스로 묻는다면, 하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없다고 단언하기 어렵다. 그렇기에 이번 사건으로 수사 받는 기자들을 보며 착잡했고, 동시에 '나는 과연 잘하고 있나' 하는 질문을 계속 던지게 되었다.""KBS <시사기획 창> '코스닥 개미귀신'(2022년) 제작 당시 일이다. '큰손'으로 불리는 모 회장을 만난 자리였다. 회장이 '내일 호재성 기사가 나올 것'이라며 문서를 하나 보여주더라. 희토류 공급이 매우 원활할 것이라는 내용의 정부 문서였다. 돌아오는 길에 갖가지 생각을 했는데 결국 주식을 구매하지는 않았다. 투자를 하면 더 이상 그 회장을 비판할 수도 없고, 약점이 잡혀 기자 활동을 제대로 못할 것 같아 두렵더라. 장기간 자본시장을 취재하는 기자라면 이런 상황에 많이 놓일 것 같다. 특히 저연차 기자들은 고민이 많을 것이다.""기자 사회에서는 언론인 선행매매 사건이 뜨거운 이슈였다. 기자 윤리에 대해 한 번 더 생각해봤다는 기자, 소속사 윤리강령을 찾아봤다는 기자. 몇몇 언론사는 사내교육도 진행했다고 하더라. 이번 보도가 기자 윤리에 대해 되돌아보게 한 계기가 된 것 같아 보람찼다. 다만 제도 개선으로 이어지지 않아 아쉽다. 과거 부동산 호황기 기자들이 각종 개발정보를 듣고 투자도 했는데, 왜 주식 투자는 엄격한 잣대로 평가받아야 하냐며 의문을 표하는 기자들도 있다. 이번 기회에 기자 이해충돌 문제에 대해 기자협회나 개별 언론사 차원에서 논의가 이뤄지면 좋겠다. 기자에게는 사회적 요구와 책임이 있는데 윤리 문제나 이해충돌 상황의 기준이 명확하지 않기 때문이다.""선행매매 사건은 수사가 이뤄지지 않으면 드러나기 어려운 범죄다. 금융당국은 이익 규모가 크고 혐의가 명확할 때 수사에 착수한다. 현재 수사 받는 기자들도 최소 수억 원대 이익을 얻은 것으로 보고 있다. 이익 규모가 억 단위를 넘을 때는 수사가 이뤄지지만 수천만 원 이하일 땐 그렇지 않기에 그간 선행매매가 계속됐다고 추정할 수 있다. 이뿐 아니라 돈을 받고 호재성 기사를 써주는 경우도 있다. 역시 자본시장법 위반이다. 여기까지 수사가 확대되면 소형 상장사에 대한 호재성 기사 작성 관행도 개선될 것이다.""KBS에서 기술적 측면을 배울 기회는 많지만, 언론 윤리와 기자 윤리에 대해서는 오히려 연차가 쌓일수록 학습할 기회가 줄어든다. KBS보다 작은 언론사는 어떻겠나. 이번에 연루된 기자들 대부분 경제매체 소속이다. 경제매체는 다른 언론사보다 자본시장 취재가 잦기 때문에 취재 윤리에 대한 제대로 된 교육이 더욱 필요하다. 뉴욕타임스 윤리강령은 강령임에도 매우 구체적으로 규정되어 있다. 배우자가 모 기업 임원인 기자는 산업부로 갈 수 없다. 관련 업종에 대한 주식 보유도 안 된다. 뉴욕타임스도 언론이고 우리도 언론인데, 왜 한국 언론사는 그렇게 못하나 싶었다.""기자가 쓴 기사가 자본시장에 미치는 영향은 매우 크다. 기자가 선행매매를 하면 안 되는 이유도 똑같다. 기자들이 기사를 쓸 때마다 언론인으로서 책무를 한 번 더 생각해야 한다.""현재 기자협회 윤리강령은 "취재 활동 중에 취득한 정보를 보도의 목적에만 사용한다"로 모호하다. 구체화해야 한다. 윤리강령이 의무 조항도 아니고 처벌이 따르는 것도 아니지만, 그래도 우리가 할 수 있는 것 중 거의 유일하다. 이번 선행매매 사건으로 최소한의 변화라도 만들어내기 위해서는 강령이라도 바꿔야 한다. 효과는 장담할 수 없더라도 할 수 있는 것부터 해나가야 한다.""주가조작 수사는 보통 주범에 초점을 맞춘다. 주가조작에서는 조력자들이 굉장히 공고한데 수사망이 그곳까지 미치지 못하는 것 같다. 예산과 인력이 한정돼 있어서다. 처벌되지 않은 경우도 많을 것이다. 이런 부분이 개선될 필요가 있다."<시사기획 창> '코스닥 개미귀신' 제작 당시, 기자가 돈을 받고 소형주에 대한 호재성 기사를 써준다는 사실을 접했다. 특정 기자 이름, 그들이 작성한 호재성 기사, 비슷한 기자가 더 있을 거라는 업계소문까지 취재했는데 정작 다루지 못했다. 지난 3년간 취재 의무를 숙제처럼 지니고 있었다. 그러다 이번에 기자 선행매매 사건을 취재하며 그때 경험이 많이 떠올랐다. 관심을 거두지 않으면 언젠가 취재하게 된다는 교훈을 얻었다. 기자협회, 방송기자연합회에서 상을 받으며 언론계 동료들이 사안의 심각성을 인지하고 개선 의지를 갖고 있단 생각에 감사했다.""언론 수용자 관점에서 도움 되는 보도가 좋은 보도라고 본다. 단독기사만 모아 공유하는 SNS 방에 들어가 보면 하루 대략 300개 단독보도가 쏟아진다. 그러나 경쟁 속 쏟아지는 단독 보도는 수용자보다 언론사 요구가 더 많이 반영됐을 가능성이 크다. 그래서 수용자 입장에서 생각하는 보도를 해야 좋은 기자이고 좋은 언론이라고 믿는다."