공유와 나눔을 실천하는 임실 인화초중고 '사랑의 바자회'

시월의 마지막 날인 31일 이른 아침. 섬진강 상류인 임실의 인화초중고등학교(교장 김태수) 교정과 강당에는 이른 새벽에 학생들이 모였다. 학생회가 주최하는 '사랑의 바자회' 준비 때문이다. 이 학교는 평균 연령 70세가 넘은 만학도들의 평생교육 학력 인정학교이다.
학교 앞의 들녘을 내려다보는 산줄기는 아침 안개를 치마처럼 두르고 있었다. 동녘에 아침 해가 떠올랐다. 학교 강당에는 학생회 임원들이 일찍부터 '사랑의 바자회'에 내놓을 물품들을 진열해 두었다.
식품류가 우선 눈에 띄었다. 학생들이 손수 농사를 지은 농산물이 많았다. 고추장과 벌꿀이 병에 담겼고, 고구마와 배 상자가 놓였다. 후원받은 해산물도 여러 종류가 있었다. 다양한 품목의 옷가지가 수량도 풍부하게 진열되었다. 나누어 읽고 싶은 도서도 진열되었고, 다양한 잡화가 잘 정돈되었다. 민화와 서예 작품의 액자도 세워졌고, 자전거도 다시 달릴 채비를 하고 있었다.
바자회가 시작되자 학교 강당은 웃음이 가득한 나눔의 마당이 되었다. 이 학교는 매년 가을에 '사랑의 바자회'를 열어왔다. 그 수익금을 형편이 어려운 학우들에게 후원하는 등 보람되게 사용한다.
바자회 장소인 강당 앞에 천막을 쳤고, 학생회 임원들과 자원봉사 학생들이 음식을 만들어 학우들에게 제공하고 있었다. 잔치였다. 바자회가 자연스럽게 작은 축제가 되었다. "아리 아리랑, 스리 스리랑. 아라리가 났네." 학교 운동장 한편에서 흥겨운 민요가 들리기도 하였다.
'사랑의 바자회'에서 조용히 의미 있는 눈길을 끌고 있는 품목이 있었다. 토종 씨앗이었다. 이 학교 학생들은 농촌에서 직접 농사 짓는 비율이 높다. 씨앗은 나누는 것. 토종 씨앗의 작은 봉지들이 공유와 나눔을 실천하고 있었다.
예로부터 농작물의 씨앗은 세대를 이어가며 과거, 현재와 미래를 이어주는 희망이었다. 가을 추수가 끝나고 옥수수 씨앗을 처마 밑에 걸어둔 집안 풍경은 보기만 해도 넉넉하였다. 토종 씨앗에 대한 그리운 추억은 잊히지 않는다.
김창호 학생회장이 농사지으며 우리의 토종 씨앗을 보존하여, '사랑의 바자회'에 후원한 씨앗은 다양하였다.
양양수비초(고추), 경주부석태(메주콩), 조선대파씨, 봄동씨앗(배추), 강화순무, 토종시금치, 임실부엉다리(메주콩), 토종성주메주콩, 모시씨앗, 토종쌀보리, 토종완두콩, 콩밭열무씨, 토종조선오이, 토종콩나물콩, 토종홍화씨, 쥐이빨찰옥수수, 무릉열무, 모평상추(SD3145), 토종담배상추, 청도라지, 야생 잔대, 야생 삽주, 청방배추, 용설상추.
김창호씨가 토종 씨앗을 하나하나 설명했다.
"양양수비초 완전 토종인데요. 이게 과가 크면서 맛이 매운맛을 가지고 단맛이 강하고 육질이 얇으면서 과피가 얇으면서 독특한 맛을 내지요. 토종 경주부석태 콩이에요. DNA 검사로는 임실 진안 무주 장수 이곳에서 재배하는 부엉다리콩이나 성주메주콩이나 같은데요. 각 지역에 따라서 이름을 붙였어요.
조선대파씨. 추위에 강하고 봄에 싹이 늦게 나오는 전통적으로 내려오는 대파예요. 봄동씨앗은 가을 김장 배추보다 보름쯤 늦게 뿌려요. 겨울을 나서 봄에 봄동으로 먹기 좋게 크죠. 이 모시씨앗은 우리 한삼 모시예요. 이 쌀보리는 그렇게 귀한 건 아닌데, 지금 농사들을 안 짓기 때문에 제가 보존하고 있습니다.
강화 순무는 깍두기, 겉절이와 김장 때도 좋아요. 맛이 좋아서 사용 용도가 많습니다. 토종시금치는 육질이 강하면서 뻐신데, 옛날 씨앗이라서 보존하고 있어요. 나름대로의 고소한 맛을 지녔어요.
토종완두콩이에요. 이 완두콩이 교잡이 엄청 심하게 일어나요. 이 콩밭열무는 지금 멸종되다시피 했거든요. 아주 귀합니다. 옛날에 어른들이 콩밭 매면서 씨를 뿌려놓아요. 콩밭열무로 열무김치 물김치 담아놓고 먹었거든요. 이것은 청도라지 그냥 산에서 자라는 거고요. 이것은 담배상추예요.
이 토종콩나물콩은 지금 아주 귀한 겁니다. 전주 음식의 기본 재료였던 콩나물이 임실 콩나물콩이였어요. 보통 콩나물콩보다 크기가 훨씬 작아요. 이것은 조선오이고요. 이것은 혈액 순환제인 홍화씨에요. 붉은물감 들이는 데 썼지요. 쥐이빨찰옥수수입니다. 이게 추석 때 먹는 옥수수인데요. 추석 100일 전에 심으면, 추석 때 따서 먹을 수 있습니다.
잔대는 산에 자생하는 약초인데요. 요새는 잔대가 거의 멸종되고 없어요. 삽주도 산에 자생하는데요, 현재 임실 지역에 군락지가 드물어요. 그래서 제가 보급하고 있습니다.
이 청방배추는 원산지가 중국인데요, 한국에 들어온 지 약 60년 됐어요. 이제 토종으로 자리 잡았죠. 저장성이 좋아요. 용설상추는 보기 드문 상추예요. 이 모평상추와 무릉열무는 토종씨앗협회를 통해서 구했어요. 6~7년 보존하고 있습니다."
'사랑의 바자회'가 열리고 있는 학교 강당은 떠들썩하였고, 강당 앞의 천막에서는 웃음소리와 노랫가락이 섞였다. 오랜만에 학교를 방문한 졸업생들이 재학생들과 반갑게 정겨운 이야기를 주고받는다. 이 학교의 '사랑의 바자회'가 열리는 날은 졸업생들이 그리운 모교를 방문하는 날이기도 하다.
이른 아침에 옅은 푸른색이 감돌아 신비스러운 느낌이었던 안개가 자욱하던 학교 운동장이었다. 태양이 하늘 높이 솟아오르고, 햇살이 따뜻한 가을날이었다. 인화초중고등학교 운동장은 학교 버스, 재학생들의 승용차와 졸업생들의 승용차로 가득하였다.