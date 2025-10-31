공유와 나눔을 실천하는 임실 인화초중고 '사랑의 바자회'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 앞 이른 아침 들녘 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 아침 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 ‘사랑의 바자회’ 준비 장면 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 ‘사랑의 바자회’ 모습 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 ‘사랑의 바자회’ 모습 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 ‘사랑의 바자회’ 식품 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 ‘사랑의 바자회’ 의류 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲토종 씨앗을 설명하고 있는 김창호씨 ⓒ 이완우 관련사진보기

"양양수비초 완전 토종인데요. 이게 과가 크면서 맛이 매운맛을 가지고 단맛이 강하고 육질이 얇으면서 과피가 얇으면서 독특한 맛을 내지요. 토종 경주부석태 콩이에요. DNA 검사로는 임실 진안 무주 장수 이곳에서 재배하는 부엉다리콩이나 성주메주콩이나 같은데요. 각 지역에 따라서 이름을 붙였어요.

조선대파씨. 추위에 강하고 봄에 싹이 늦게 나오는 전통적으로 내려오는 대파예요. 봄동씨앗은 가을 김장 배추보다 보름쯤 늦게 뿌려요. 겨울을 나서 봄에 봄동으로 먹기 좋게 크죠. 이 모시씨앗은 우리 한삼 모시예요. 이 쌀보리는 그렇게 귀한 건 아닌데, 지금 농사들을 안 짓기 때문에 제가 보존하고 있습니다.

강화 순무는 깍두기, 겉절이와 김장 때도 좋아요. 맛이 좋아서 사용 용도가 많습니다. 토종시금치는 육질이 강하면서 뻐신데, 옛날 씨앗이라서 보존하고 있어요. 나름대로의 고소한 맛을 지녔어요.

토종완두콩이에요. 이 완두콩이 교잡이 엄청 심하게 일어나요. 이 콩밭열무는 지금 멸종되다시피 했거든요. 아주 귀합니다. 옛날에 어른들이 콩밭 매면서 씨를 뿌려놓아요. 콩밭열무로 열무김치 물김치 담아놓고 먹었거든요. 이것은 청도라지 그냥 산에서 자라는 거고요. 이것은 담배상추예요.

이 토종콩나물콩은 지금 아주 귀한 겁니다. 전주 음식의 기본 재료였던 콩나물이 임실 콩나물콩이였어요. 보통 콩나물콩보다 크기가 훨씬 작아요. 이것은 조선오이고요. 이것은 혈액 순환제인 홍화씨에요. 붉은물감 들이는 데 썼지요. 쥐이빨찰옥수수입니다. 이게 추석 때 먹는 옥수수인데요. 추석 100일 전에 심으면, 추석 때 따서 먹을 수 있습니다.

잔대는 산에 자생하는 약초인데요. 요새는 잔대가 거의 멸종되고 없어요. 삽주도 산에 자생하는데요, 현재 임실 지역에 군락지가 드물어요. 그래서 제가 보급하고 있습니다.

이 청방배추는 원산지가 중국인데요, 한국에 들어온 지 약 60년 됐어요. 이제 토종으로 자리 잡았죠. 저장성이 좋아요. 용설상추는 보기 드문 상추예요. 이 모평상추와 무릉열무는 토종씨앗협회를 통해서 구했어요. 6~7년 보존하고 있습니다."

큰사진보기 ▲임실 인화초중고등학교 사랑의 바자회 토종 씨앗 (김창호 학생회장 후원) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 인화초중고등학교 ‘사랑의 바자회’ 음식을 준비하는 학생회 임원들 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 ‘사랑의 바자회’ 도서와 잡회 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 ‘사랑의 바자회’ 의류와 자전거 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 오수면 인화초중고등학교 사랑의 바자회 날 운동장 ⓒ 이완우 관련사진보기