'논두렁 축구대회' 평사리 들판에 볏짚으로 만든 작품은?

큰사진보기 ▲논두렁 축구대회가 열리는 경남 하동군 악양면 평사리 들판에 볏짚으로 만든 자연미술이 설치되었다 ⓒ 조문환 관련사진보기

잔디구장이 아닌 추수를 끝낸 논바닥에서 경기를 치르는 '논두렁 축구대회'가 열릴 경남 하동군 악양면 평사리 들판에 볏짚으로 만든 자연미술이 설치되었다. 사람이 머리에 큰 공을 받치고 있는 장면이다. 예술행동과 문병탁 작가(부산)가 만든 작품이다.오는 11월 22일 열리는 제5회 논두렁 축구대회 때 이 작품은 참석자들로부터 인기를 끌 것으로 기대가 된다. 이 작품에 붙여진 이름은 "사람과 자연"이다.예술행동은 "볏짚이라는 가장 익숙한 자여 재료를 활용해 사람의 두상과 공의 형태로 포현함으로써, 자연과 인간, 그리고 그 사이의 공간이 서로 영향을 주고받는 관계를 시각화했다"라고 설명했다.이들은 "이 작품은 가을 추수철에만 한시적으로 설치되는 자연 속 사진찍는 공간으로, 시간이 지나며 자연으로 되돌아가는 과정을 통해 사람과 자연히 함께 순환하는 삶을 이야기 한다"라고 밝혔다.하동군과 '놀루와'(대표 조문환)가 여는 논두렁 축구대회는 2019년부터 시작되었고 올해로 5회째를 맞으며, 남성부와 여성부, 혼성부, 초등부 등 네 개 리그에 7명이면 한 팀을 이뤄 참여할 수 있다.