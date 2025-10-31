'논두렁 축구대회' 평사리 들판에 볏짚으로 만든 작품은?

잔디구장이 아닌 추수를 끝낸 논바닥에서 경기를 치르는 '논두렁 축구대회'가 열릴 경남 하동군 악양면 평사리 들판에 볏짚으로 만든 자연미술이 설치되었다. 사람이 머리에 큰 공을 받치고 있는 장면이다. 예술행동과 문병탁 작가(부산)가 만든 작품이다.
오는 11월 22일 열리는 제5회 논두렁 축구대회 때 이 작품은 참석자들로부터 인기를 끌 것으로 기대가 된다. 이 작품에 붙여진 이름은 "사람과 자연"이다.
예술행동은 "볏짚이라는 가장 익숙한 자여 재료를 활용해 사람의 두상과 공의 형태로 포현함으로써, 자연과 인간, 그리고 그 사이의 공간이 서로 영향을 주고받는 관계를 시각화했다"라고 설명했다.
이들은 "이 작품은 가을 추수철에만 한시적으로 설치되는 자연 속 사진찍는 공간으로, 시간이 지나며 자연으로 되돌아가는 과정을 통해 사람과 자연히 함께 순환하는 삶을 이야기 한다"라고 밝혔다.
하동군과 '놀루와'(대표 조문환)가 여는 논두렁 축구대회는 2019년부터 시작되었고 올해로 5회째를 맞으며, 남성부와 여성부, 혼성부, 초등부 등 네 개 리그에 7명이면 한 팀을 이뤄 참여할 수 있다.