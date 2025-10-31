조작 간첩 사건 재심, 검찰의 태도가 갑자기 바뀐 이유

법정에 소환된 헌법
"대한민국 헌법 제12조. 모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포, 구속, 압수, 수색 또는 심문을 받지 아니한다."
지난 10월 29일, 서울동부지법 재판정. 검사는 구형에 앞서 또박또박, 그리고 크게 헌법을 낭독했다. 그 목소리는 법정 안의 공기를 가르고 울려 퍼졌다. 잠시 후, 방청석 곳곳에서 숨죽인 듯한 정적을 깨는 흐느낌 소리가 하나 둘 흘러나오기 시작했다.
이 단순한 헌법조항이 지켜지지 않았던 시대, 국가가 법을 앞세워 인간의 존엄을 짓밟았던 그 시절의 희생자, 그 이름이 강을성이었다. 1970년대 유신체제 아래에서 '통일혁명당 재건위 사건'으로 불린 이 사건은, 군사정권이 조작한 대표적인 간첩단 사건 중 하나였다.
강을성씨는 그 조직에 연루됐다는 이유로 체포되었고, 보안사령부에서의 강압·고문 끝에 허위 자백을 강요받았다. 그의 재판은 민주주의의 사각지대 군사법정에서 진행됐다.
1976년, 그는 사형이 집행되었고 돌아올 수 없는 주검이 되었다. 그가 집으로 돌아오길 바랐던 가족은, 작은 나무 상자에 흰 가루로 돌아온 그의 유골을 망연자실 받아들여야 했다. 그가 남긴 유언은 기록되지 못했고, 사망하던 그 순간을 가족들은 함께하지 못했다.
그로부터 50년 뒤, 그 이름이 다시 법정에 불렸다. 이번에는 '피고인'이 아니라 '억울한 희생자'로서였다.
그날, 검사가 낭독한 헌법 제12조는 단순한 형식이 아니었다. 그것은 한 세대가 뒤늦게야 되찾은 국가의 약속 그리고 사라졌던 정의가 다시 소환된 순간이었다.
[관련기사] 사형 50년 만에... 무죄 구형하고 고개 숙인 검사 (
https://omn.kr/2fu6j)
사라진 기록, 멈춘 정의
강을성씨의 재심이 이토록 오래 걸린 이유는 단순한 행정적 지연이 아니었다. 그는 당시 군인 신분이었다. 보안사령부가 주도한 군사재판에서 '간첩'으로 선고받았고, 그 재판의 모든 기록은 군 내부로 흩어져 보관됐다. 오래된 기록의 행방을 찾는데 법원도, 검찰도, 국방부도 서로 책임을 떠넘겼다. 결국 "기록이 존재하지 않는다"는 말이 재심의 순조로운 진행을 가로막는 벽이 되었다.
변호인과 유족들은 강을성씨의 기록을 찾아 헤매야 했다. 재판 과정에서도 함께 재판을 받았던 박기래, 진두현 등의 재판 기록을 직접 찾아 복사해 제출해야 하는 어려운 과정을 겪었다. 수사, 재판의 기록은 국가가 담당하는데도 그 기록을 찾고 복사해 제출하는 모든 과정은 결국 피해자 측이 담당해야 하는 불합리가 재판 과정에서 반복됐다.
과거 군사재판은 철저히 폐쇄적이었다. 기록은 '군의 기밀'로 분류되었고, 심지어 재판장조차 상부의 명령 없이 기록을 열람할 수 없었다. 이러한 구조는 이후 진상규명 과정에서 '국가폭력의 재생산 장치'로 지목되었다. 실제 1980년대까지 이어진 수많은 군 관련 간첩사건들이 모두 유사한 패턴으로, 조작·기록 은폐·사형 집행의 과정을 밟았다.
강을성 사건 역시 그 연장선에 있었다. 기록의 부재는 곧 진실의 부재였고, 국가는 '증거 없음'을 이유로 재심을 미뤘다. 그 공백의 시간 동안, 유족들은 '국가의 침묵'과 싸워야 했다. 다행히 변호인과 유족의 노력으로 강을성씨의 수사기록 일부와 군사법정 명부가 확인되면서 재심의 문이 열리기 시작했다.
하지만 검찰의 태도는 냉담했다. 여전히 "기록의 완전성이 확보되지 않았다"는 이유로 공소유지를 시도했고, 재판을 수차례 연기했다. 유족이 고문 진술과 당시의 대법원 판결문 사본을 제출했는데도 검찰은 "증거로 보기 어렵다"고 반박했다. 그 과정에서 유족의 고통은 또 한 번 연장됐다.
"50년을 기다렸는데, 검찰은 다시 시간을 멈춰 세웠다."
강을성 씨의 유족은 재판이 열릴 때마다 방청석에서 그렇게 말했다.
검찰의 논리와 지연의 정치학
검찰은 오랫동안 '공소유지'를 명분으로 내세웠다. "재판 기록이 완전하지 않으면 재심도 불완전하다"는 논리를 펴며 재판을 지연했다.
하지만 그 '불완전함'을 만든 주체가 바로 국가 자신이었다. 검찰은 그 모순을 끝까지 부인했다. 심지어 재심 초기에는 "당시 절차상 위법이 확인되지 않았다"며 기존 판결의 정당성을 주장하기도 했다.
'증거 없음'을 근거로 무죄를 다투는 대신, 그들은 오히려 진실 규명을 지연하는 데 집중했다. 이러한 검찰의 태도를 비판하는 언론 보도가 나오고 피해자 단체가 항의하자, 그 후 열린 10월 29일 재판에서 검찰의 태도가 갑자기 180도 바뀌었다.
동부지검은 재심 공판에서 '무죄 구형'을 공식화했고, 담당 검사는 법정에서 유족에게 "늦었지만 사과드린다"고 말했다.
이날 검사의 태도는 역설적으로 검찰이 스스로 변화하지 못한다는 사실을, 비판의 목소리가 커지고 사회적 감시가 작동해야만 그제서야 '자성'이 시작된다는 사회적 우려를 보여준 하나의 장면이다.
이것이야말로 검찰 개혁의 핵심 병리다. 비판을 받아야만 정의를 실천할 수 있는 조직. 강을성 재심은 그 한계를 적나라하게 드러냈다.
유족이 말하는 50년의 세월
결심공판 날, 방청석 맨 앞줄에 앉은 강을성씨의 유족을 대표한 강진옥씨는 50년 전의 기억을 한 장 한 장 꺼내듯 말했다.
"1974년 10월 2일, 아버지를 배웅했습니다. 다시 돌아오신 건 나무상자 속의 인골이었어요."
그녀는 눈물과 고통에 흐느꼈다.
"사형이 집행되던 날, 우리는 면회장에 불려 갔습니다. 하루 종일 기다렸지만 아버지는 나오지 않았습니다. 낯선 남자가 작은 상자를 건네며 '이게 아버지의 유골'이라고 했습니다. 어머니는 그 자리에서 쓰러졌습니다."
유신 시절, '간첩의 가족'이라는 낙인은 곧 사회적 사형이었다. 이웃들은 인사를 끊었고, 아이들은 학교에서 따돌림을 당했다. 아버지의 이름을 말하는 것조차 금기였다. 그녀는 5남매를 키우던 어머니의 고단한 삶을 기억했다.
"어머니는 밤마다 몰래 아버지를 생각하며 울었습니다. 그래도 우리를 키워야 했기에, 울음을 삼키며 새벽마다 일을 나가셨습니다."
그 가족에게 50년의 세월은 기다림이자 투쟁이었다. 그녀는 재판 마지막 진술에서 말했다.
"이제야 아버지의 억울함이 풀려 이 나라가 정말 헌법 위에 서 있다고 믿고 싶습니다."
그 순간, 방청석 여기저기서 울음이 새어 나왔다. 그 울음은 단지 한 가족의 슬픔이 아니라,이 나라의 오랜 죄의식이 흘러나온 소리였다.
헌법은 정말 살아 있는가
결심공판 마지막, 검사가 헌법 제12조를 낭독하던 장면은 그 어떤 진술보다 인상적이었다.
"대한민국 헌법은 적법한 절차에 따라 형벌권을 행사해야 한다고 규정합니다. 그러나 이 사건에서 그 원칙은 지켜지지 않았습니다. 피고인에게 억울함이 없도록, 피고인의 존엄을 지키는 것이 정의의 출발점입니다."
그리고 무죄를 구형했다. 50년 전, 국가가 정의를 짓밟았던 그 자리에서 국가의 대변인이 헌법을 낭독하며 사과했다. 그 장면은 아이러니이자 동시에 한 시대의 전환이었다.
하지만 질문은 남는다.
오늘의 대한민국에서, 헌법은 정말 살아 있는가? 지금 이 순간에도 부당한 수사와 기소가 반복되고, 재판은 권력의 논리에 휘둘린다. 검찰은 여전히 공소권을 독점하고, 피해자는 스스로 진실을 입증해야만 한다.
그렇다면 우리는 과연 헌법이 말하는 "절차적 정의" 위에 서 있는가? 강을성 재심은 단지 한 개인의 명예회복 사건이 아니다. 그것은 검찰과 사법 시스템이 자신을 시험대에 올린 사건이다. 국가폭력의 피해자를 법정으로 다시 불러내는 데 50년이 걸렸다는 사실이 그 증거다. 헌법은 그 시간 동안 단 한 줄도 바뀌지 않았지만, 그 헌법을 지키는 사람들의 태도는 여전히 흔들리고 있다.
검찰이 이번 재심에서 무죄를 구형하고 유족에게 사과한 것은 분명 늦었지만 의미 있는 변화다. 그러나 그것이 일회성 반성이 아니라 제도적 성찰로 이어지려면, '비판 앞에서만 바뀌는 조직'이라는 오명을 벗어야 한다. 그날 법정에서 낭독된 헌법의 한 문장이 이제라도 검찰과 사법부 모두에게 진짜 약속이 되길 바란다. 강을성의 재심은 끝났지만, 그 헌법의 낭독은 아직 끝나지 않았다.
덧붙이는 글 | 글쓴이 변상철씨는 공익법률지원단체 '파이팅챈스' 국장입니다. 파이팅챈스는 국가폭력, 노동, 장애, 이주노동자, 환경, 군사망사건 등의 인권침해 사건을 주로 다루는 법률 그룹입니다.