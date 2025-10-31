추경호 23시간 밤샘 조사 끝... 결론만 남았다

큰사진보기 ▲국민의힘 추경호 전 원내대표가 31일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀 사무실에서 조사를 마친 뒤 나오고 있다. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

31일 오전 9시 6분 내란특검(조은석 특별검사)의 추경호 국민의힘 국회의원 조사가 마무리됐다. 조사는 전날 오전 9시 58분에 시작됐으니, 23시간 밤샘 조사가 진행된 것이다. 내란특검은 향후 추가 조사 없이 혐의 유무를 판단해 구속영장 청구나 공소제기를 결정한다고 밝혔다.추경호 의원은 지난해 '내란의 밤' 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 세 차례 바꾸며 당 소속 의원들 동선에 혼란을 주는 방식으로 비상계엄 해제 의결을 방해했다는 혐의를 받고 있다.내란특검 박지영 특검보는 이날 오전 브리핑에서 "추 의원 조사를 시작한 시간은 30일 오전 9시 58분이었고 점심 시간과 조사 중 휴식 시간을 거쳐 조사 종료 시점은 오후 9시 25분이었다"고 밝혔다. 약 12시간에 걸쳐 조사가 이뤄진 셈이다. 이후 특검은 표지를 더해 총 171쪽 조서를 만들었고, 추 의원은 오후 10시 10분경부터 열람을 시작했다.보통 조서 열람 시간은 2~3시간이지만, 추 의원은 진술 조서에 자필로 진술을 추가하면서 열람 시간이 대폭 늘어났다. 박 특검보는 "(추 의원이) 조서 열람을 아주 상세히 했고, 본인이 추가적으로 진술하고 싶은 부분은 자필로 상당 부분 기재했다"라며 "그 내용을 다시 컴퓨터로 옮겨 오늘 오전 8시 45분 조서 열람이 완료됐다. (추 의원은) 오전 9시 6분경 퇴청했다"고 말했다.그는 "본인이 그(조사) 당시에는 말을 안 했지만 쓰고 싶은 내용이 있다고 해서 자필로 3장 분량, 많이 가필했다"며 "저희는 '(조사에서) 말 안 한 부분이니까 가필하면 안 된다'고 말했는데 계속 가필하셨다. 하겠다고 하니까 계속 쓰는 방식이었다"고 설명했다.추 의원 조사는 마무리됐다. 이제 결론만 남았다. 박 특검보는 "준비한 내용을 다 조사했느냐"는 취재진 질문에 "그렇다. 수사팀에서 준비한 질문을 다 소화했기 때문에 최종적으로 어떤 결론이 날지 모르겠지만 추가 소환 조사 계획은 없는 것으로 보인다"고 했다. 그러면서 "추 의원 조사 내용을 보고 혐의 유무를 판단할 것이다. (혐의가) 충분히 입증된다면 형사소송법에 따른 절차를 진행할 것"이라고도 말했다.반면, 추경호 의원은 조사를 마치고 나오면서 "계엄 당일 있었던 사실관계에 대해서 소상히 설명했다"며 "이제 정권은 정치탄압, 정치보복을 중단하고 민생을 챙기시길 당부드린다"고 말했다.이날 황교안 전 국무총리 주거지 압수수색은 또 실패했다. 황 전 총리 압수수색이 불발된 건 지난 27일에 이어 이번이 두 번째다. 박 특검보는 "오전 8시 압수수색을 시도했지만 전화를 받지 않고 문도 열어주지 않아 오전 8시 40분경 철수했다"며 "압수수색 영장 유효기간이 오늘로 다하는 만큼, 우선 영장을 반납했다가 다시 발부되면 재시도할 것"이라고 예고했다.