오체투지 환경대상 수상 지천댐 반대 주민들 "투쟁 계속"

큰사진보기 ▲지천댐 반대 대책위 주민들이 지난 10월 20일 충남 청양군 문예회관 앞에서 집회를 벌이고 있다. ⓒ 이재환 -지천댐 반대 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 청양군청 앞. 지천댐 반대 대책위 천막 앞에서 김명숙 위원장이 피켓을 들고 있다. ⓒ 이재환 -지천댐 반대대책위 제공 관련사진보기

- 지천댐 반대 대책위가 두 개의 큰 상을 수상했다. 소감을 밝혀 달라.

- 지천댐 반대 투쟁이 장기화 되고 있다. 김성환 장관이 공론화위원회를 구성하겠다는 입장을 재차 밝혔다.

- 일각에서는 지천댐 건설의 명분으로 충남 지역의 물 부족 문제를 언급하고 있다.

큰사진보기 ▲충남 청양 까치내 계곡. ⓒ 이재환 -지천댐 반대 대책위 제공 관련사진보기

- 일각에서는 내년 지방선거까지 지천댐 문제가 해결되지 못할 것이란 전망도 있다. 이에 대해서는 어떻게 보고 있나.

- 정부에 전하고 싶은 말이 혹시 있나.

충남 청양군 지천댐 반대 대책위 주민들이 잇따라 굵직한 환경상을 수상했다. 하지만 주민들은 여전히 지천댐건설을 반대하며 투쟁을 벌이고 있다. 지천댐 문제는 여전히 현재 진행형이기 때문이다.앞서 지난 10월 25일 지천댐반대대책위원회(위원장 김명숙 임동합)는 한국내셔널트러스트와 (재)내셔널트러스트문화유산기금이 공동주최하는 제23회 '이곳만은 지키자! 시민 캠페인' 시상식에서 심사위원특별상을 받았다. 이어 26일에는 세종시에서 열린 제6회 삼보일배오체투지 환경상 수상식에서 대상을 수상했다.하지만 주민들은 수상의 기쁨을 누릴 새도 없이 투쟁을 계속해야 할 처지에 놓였다. 지난 2024년 7월 30일 윤 정부는 기후대응을 명분으로 14개 신규댐 설치 계획을 세웠다. 정권이 바뀌고 2025년 10월 이재명 정부의 환경부는 14개 중 7곳의 댐 추진을 취소했다. 그러나 지천댐은 취소되지 않았다. 이재명 정부의 환경부 역시 '주민 찬반 갈등'을 이유로 지천댐 건설 여부에 대한 결정을 미루었기 때문이다.김성환 기후에너지환경부 장관은 지난 10월 29일 국회 국정감사에서 "지천댐은 공론화위원회를 정식으로 만들어 찬반 의견을 들어본 뒤 추진 여부를 최종적으로 결정하겠다"고 밝혔다.이와 관련해 김명숙 지천댐 반대대책위 공동위원장은 31일 "큰 상을 두 개나 받아서 기쁘고 감사하다. 하지만 아직 지천댐 건설은 백지화 되지 않았다. 주민들은 여전히 반대 투쟁을 계속하고 있다"고 토로했다.이날 김명숙 위원장과 전화로 연결해 입장을 들어 봤다. 충남도의원 출신인 김 위원장은 지역 사정에도 밝은 편이다. 일각에서 제기된 충남 서북부의 물 부족 문제에 대해서도 김 위원장은 "금강도수로와 해수 담수화 시설이 확보되어 었어서 문제가 없다"는 입장을 밝혔다.아래는 김명숙 위원장과 나눈 대화를 정리한 내용이다."한국내셔널트러스트에서 수여한 특별상은 지천의 생태적 가치를 외부에 알릴 기회가 됐다. 매우 기쁜 일이다. 또 오체투지 환경대상의 경우에도 지천을 지키려고 애쓴 주민들의 힘겨운 노력을 인정 받은 것이라고 생각한다. 두 상을 수상하기까지는 많은 주민들이 함께했다. 주민들이 공동체와 자연생태 환경을 지키겠다는 열정이 모여 이루어낸 결과라고 생각한다.""주민들은 지천댐을 반대하는 과정에서 행정권력의 민낯을 보게 됐다. 주민들은 지천댐 건설을 무조건 강행하는 (충남도 등) 막강한 행정권력과 싸우고 있다. 지천댐은 신규 댐후보지에도 들어가 못했다. 그럼에도 불구하고 지천댐 건설이 취소되지 않은 것은 상당히 유감스럽다. 주민들은 지천댐이 백지화될 때까지 끝까지 투쟁할 것이다""충남 서북부 물 부족 문제 해결을 위해 서산 임해단지에 230억 원 규모의 해수담수화 시설을 건설했다. 또 보령댐 물 부족을 대비해서는 금강도수로를 통해 금강물을 공급하고 있다. 지난 2016년 이후 충남에는 단수 조치도 없었다. 더구나 물을 많이 쓰고 있는 충남의 석탄화력발전소들도 단계적으로 폐쇄 조치 된다. 산업용수 확보에도 여유가 생긴다는 뜻이다.충남은 서해를 끼고 있다. 해수 담수화를 통해 부족한 물을 확보할 수 있다. 육지에 댐을 만드는 것은 결코 물 부족의 대안이 될 수 없다. 게다가 지천댐 예정지는 금강의 하류이다. 금강에 홍수가 발생할 경우, 하류가 물폭탄을 맞아 침수가 되는 등 오히려 지역에 큰 피해를 입힐 수 있다. 금강 하구에 댐을 만드는 것은 이해할 수 없다.""우리 주민들도 그렇게 생각하고 있다. (일부 정치인들이) 지방선거 표를 의식해 지천댐에 대한 입장 발표나 찬반 결정을 미루는 느낌이 있다. 하지만 그 사이에 주민들은 고통을 감수해야 한다. 장기간의 반대 투쟁으로 일부 주민들은 생계에도 지장을 받고 있다.""이재명 대통령은 후보 시절 '지역에 이롭지 않고, 주민이 반대하면 댐을 건설하지 않겠다'고 약속했다. 지천댐은 600명이 넘는 지역 주민들이 1년 넘게 반대 투쟁을 벌이고 있다. 지천댐이 건설되면 오히려 청양에는 막대한 피해가 발생한다. 지금 당장 백지화가 되어야 한다. 김성환 장관도 결단을 내려야 한다."