이 대통령 국정지지율 57%... 긍정평가 이유 1순위는 외교

큰사진보기 ▲트럼프 대통령 맞이하는 이재명 대통령이재명 대통령이 29일 한미 정상회담이 열리는 경북 경주박물관에 도착한 도널드 트럼프 미국 대통령을 맞이하고 있다. ⓒ 대통령실 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 31일 한국갤럽 10월 5주차 조사에서 57%로 집계됐다. 전주 조사 대비 1%p 오른 결과로 2주 연속 오름세를 보였다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 33%로 나타났다.한국갤럽이 지난 28~30일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 7933명, 응답률 12.6%)에게 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).조사시점 상 한미관세협상 타결 및 경주 APEC 정상회의 등이 일부 반영된 것으로 보인다.한국갤럽은 "이번 주 긍정평가 이유에서는 '외교'가 최상위에 올랐고 '주가 상승'도 눈에 띈다"라며 "'외교'와 '관세협상'은 긍·부정평가 이유 양쪽에 자리해, 현재 경주에서 진행 중인 APEC 정상회의와 10월 29일 저녁 무렵 전해진 한미 관세 협상 타결 소식에 상반된 시각이 존재함을 보여준다"고 풀이했다.지역별 변화를 보면, 서울(8%p↓, 55%→47%, 부정평가 44%)의 긍정평가는 크게 떨어지고 대구/경북(11%p↑, 33%→44%, 부정평가 43%)의 긍정평가는 크게 올랐다.이 외 인천/경기(1%p↑, 59%→60%, 부정평가 29%), 대전/세종/충청(1%p↑, 61%→62%, 부정평가 27%), 광주/전라(1%p↑, 80%→81%, 부정평가 12%), 부산/울산/경남(3%p↑, 50%→53%, 부정평가 36%) 등 대다수 지역의 긍정평가는 소폭 오르면서 부정평가를 앞섰다.연령별로는 18·19세 포함 20대(11%p↑, 34%→45%, 부정평가 37%)와 30대(7%p↑, 49%→56%, 부정평가 34%)의 긍정평가가 크게 상승한 것이 눈에 띈다. 반면 60대(7%p↓, 50%→43%, 부정평가 49%)의 긍정평가는 하락하면서 긍·부정평가가 엇비슷해졌다.40대(3%p↓, 75%→72%, 부정평가 23%)와 70대 이상(1%p↓, 49%→48%, 부정평가 36%)의 긍정평가도 소폭 하락했다. 50대(-, 74%→74%, 부정평가 21%)의 긍정평가는 전주 대비 변화가 없었다.지지정당별 응답을 보면 더불어민주당 지지층(n=411)과 국민의힘 지지층(n=256), 지지정당이 없는 무당층(n=254) 모두 긍정평가가 상승했다. 민주당 지지층의 긍정평가는 전주 대비 1%p 오른 94%(부정평가 3%), 국민의힘 지지층의 긍정평가는 전주 대비 2%p 오른 16%(부정평가(76%)로 조사됐다. 무당층의 긍정평가는 전주 대비 3%p 오른 36%(부정평가 39%)였다.이념성향 보수층(n=383)과 진보층(n=257)의 긍정평가는 소폭 하락했다. 보수층의 긍정평가는 전주 대비 2%p 내린 28%(부정평가 64%), 진보층의 긍정평가는 전주 대비 4%p 내린 85%(부정평가 9%)였다. 중도층(n=331)의 긍정평가는 4%p 오른 63%(부정평가 29%)로 조사됐다.국정수행 긍·부정평가자들에게 자유응답으로 이유를 조사한 결과, '외교'가 모두 1순위로 꼽혔다. 다만, 긍정평가 사유로 '외교'를 꼽은 응답(23%)은 전주 조사 대비 9%p 늘어난 반면 부정평가 사유로 '외교'를 꼽은 응답(12%)은 3%p 감소했다. 관세협상 관련 응답도 긍·부정평가 사유 양쪽 모두에 포함됐는데 각각 2% 정도 비중이었다.한편 현재 지지하고 있는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 조사한 결과, 민주당 41%, 국민의힘 26%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 2% 순으로 나타났다. 이외 정당/단체를 꼽은 응답은 1%, 무당층은 26%였다.민주당 지지도는 전주 대비 2%p 하락했고 국민의힘 지지도는 전주 대비 1%p 올랐다. 한국갤럽 조사기준, 8월 중순 이후 민주당 지지도는 40% 내외, 국민의힘 지지도는 20% 중반으로 계속 나타나고 있는 중이다.자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.