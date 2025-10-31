"북극항로, 액체물류거점 울산에 경제 효과"

큰사진보기 ▲10월 30일 저녁 울산상공회의소 6층에서 열린 북극항로열린포럼 출범식에서 성인수 상임대표가 발언하고 있다. ⓒ 북극항로열린포럼 관련사진보기

최근 북극해를 통해 아시아와 유럽을 잇는 해상 운송로인 '북극항로' 개척이 주요 화두로 떠 오른 가운데 조선업이 발달한 울산에서 북극항로 시대에 대비하자는 움직임이 일고 있다.앞서 정부도 내년 상반기에 대통령 직속 북극항로위원회 출범을 추진하기로 하고, 부산을 북극항로 거점 항구로 만든다는 움직임이 있는 가운데 울산도 그 한 축이 되어야 한다는 취지다.북극항로 울산 역할론은 최근 내년 울산시장 출마를 선언한 성인수 전 울산대 교수가 '북극항로열린포럼'을 구성해 활동을 시작하면서 본격화됐다.북극항로열린포럼 출범식은 지난 30일 저녁 울산상공회의소 6층에서 '울산의 새로운 항로, 북극항로의 비전'을 함께 나누는 자리로 마련됐다.성인수 전 교수는 "북극항로는 단순한 해상길이 아니라, 대한민국의 미래 성장축이자 울산의 미래와 항만산업 등 새로운 기회"라며 추진 이유를 밝혔다.이어 "극동아시아에서 북극항로와 가까운 무역항 부산과 부울경 항구들이 북극항로의 거점항구와 배후 항만이 될 경우, 컨테이너 항인 부산과 철강을 수출하는 포항과 함께 액체 물류의 거점항 울산도 경제적 효과를 얻을 수 있을 것"이라고 전망했다.특히 기후위기와 북극항로와 관련해서는 "선박을 잘 만드는 울산을 비롯한 부산, 경남에 쇄빙선은 기계, 철강, 반도체 등 50여 관련 후방 산업 분야로 조선산업에 활력을 불러일으킬 것"이라며 "역사적으로 실크로드, 향신료 로드, 대서양 로드에 참여한 적이 없는 대한민국은 이제 당당히 물류 혁신의 북극해 항로에 참여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.또한 "최종적으로 부산 중심의 금융 허브가 되어 부울경 메가시티의 단서가 이루어질 것"이라고 내다봤다.한편 북극항로열린포럼 출범식에서 이동화 영산대 교수는 '북극항로, 울산의 대응과 방향' 이라는 주제의 강의에서 "중국과 인도를 합친 면적만큼 큰 남극은 육지고 북극은 얼음만 있는 바다인데 남극에는 지하자원이 많다"며 "2050년이면 북극의 얼음은 대부분 녹을 것이라 북극항로에 조선업이 발달한 우리나라가 유리하다"고 예측했다.이 교수는 특히 "선박 1척 물류는 비행기 1대 화물보다 1000배 용량을 실어 나르는데 한국은 가성비 높게 선박을 잘 만든다"며 "울산은 화물 집하장으로서 물류를 증진시킬 수 있고 벙커링(선박 연료보급)으로 역할을 할 수 있다"고 전망했다.