마린바이오, KFN 국제 심포지엄에서 신소재 4종 연구개발 발표

큰사진보기 ▲10월 30일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 '2025 KFN' 국제 심포지엄에서 전유진 교수가 '가바라겐(GABALAGEN)'에 관해 발표를 하고 있다. ⓒ 마린바이오프로세스 관련사진보기

큰사진보기 ▲㈜마린바이오프로세스는 10월 30일 국내·외 인체적용시험 전문기관 ㈜글로벌의학연구센터, 건강기능식품 전문 기업인 에스더포뮬러㈜와 3사간 전략적 파트너십을 체결했다. ⓒ 마린바이오프로세스 관련사진보기

큰사진보기 ▲㈜마린바이오프로세스 작업 공정. ⓒ 마린바이오프로세스 관련사진보기

부산을 대표하는 해양 생물유래 신소재개발 전문기업인 ㈜마린바이오프로세스(대표 이배진)가 10월 30일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 '2025 KFN(한국식품영양과학회)' 국제 심포지엄 특별 세션에서 핵심 신소재 4종의 연구개발(R&D) 결과를 발표했다. 이어 ㈜글로벌의학연구센터, 에스더포뮬러㈜와 '탈모 방지 모발건강 신소재'의 임상 및 상용화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다.㈜마린바이오프로세스는 오랜 기간 축적된 자체 발효 기술을 바탕으로 다양한 기능성 소재를 개발해왔다. 그동안 다수의 SCI급 논문과 특허를 통해 독보적인 기술력을 입증해왔다. 최근에는 식약처로부터 개별인정을 획득한 어린이 키성장 원료 '유산균발효굴추출물(FGO)'을 상용화 했다. 이러한 연구개발 성과와 조기 상용화 경험을 바탕으로 이번 KFN 심포지엄에서 연구개발 성과를 바탕으로 한 'LAB-Fermented Material(발효 물질)' 특별 세션에 참가했다.'2025 KFN'은 국제 심포지엄 및 연례 학술행사로 식품미생물, 영양, 식품과학, 기술 등 다양한 주제에 대해 국내·외 저명인사들이 연사로 참여하는 권위있는 학술 교류의 장이다. ㈜마린바이오프로세스는 지난 30일 'Functional Characterization and Industrial Application of Lactic Acid Bacteria-Fermented Materials(유산균 발효 소재의 기능적 특성 규명 및 산업적 응용)'을 주제로 한 세션에서 최신 연구개발 성과를 공개했다.㈜마린바이오프로세스가 이번 심포지엄에서 발표한 내용은 △어린이 키 성장, 뼈건강 신소재(FGO) (유경민 박사) △이너뷰티 신소재(GABALAGEN) (전유진 교수) △단백질 신소재 소이라겐·오이라겐(김은경 교수) △탈모방지 모발 신소재 신소재 (현지민 교수) 등이다.유산균발효굴추출물(FGO)은 식약처 승인 어린이 키성장 원료로, 소이라겐은 근력 강화, 피로 회복, 근육 단백질 합성 촉진 및 근감소 예방에 도움을 주는, 오이라겐은 근육 합성 촉진, 항피로·항산화 효과, 근감소 완화에 탁월한 기능성 복합 단백질 소재로 소개됐다.전유진 제주대 교수가 발표한 가바라겐은 ㈜마린바이오프로세스의 발효 기술로 개발된 '토탈 이너뷰티' 소재다. △일반 저분자 콜라겐(1000Da 미만) 대비 초저분자 275Da △발효 과정에서 자연 발생한 GABA 10% 및 글라이신 1% 함유 △피부, 수면, 관절 개선 관련 3회의 인체적용시험 완료 등 독보적인 특징을 갖는다. 현재 식약처 개별인정형 원료 인정 절차를 밟고 있다. 또한, 맥주효모, 다시마 추출액, 피쉬 콜라겐을 복합 발효한 천연 소재로 소개된 탈모방지 모발 신소재는 현재 ㈜글로벌의학연구센터를 통해 인체적용 시험을 진행하고 있다.㈜마린바이오프로세스는 '2025 KFN' 심포지엄 직후, 해당 신규 모발 원료의 성공적인 임상 및 상용화를 위한 3자 업무 협약식을 진행했다. 이번 협약은 신소재 개발사인 ㈜마린바이오프로세스, 국내·외 인체적용시험 전문기관 ㈜글로벌의학연구센터(대표 임두현), 그리고 여에스더 박사로 알려진 건강기능식품 전문 기업인 에스더포뮬러㈜(대표 여에스더·김건세) 간의 전략적 파트너십이다.3사는 이번 협약을 통해 신규 모발 신소재의 기능성 및 안전성 검증(임상), 천연 모발 소재 원료의 안정적 공급, 이를 활용한 완제품 개발 및 상용화에 상호 긴밀히 협력하기로 했다.이배진 ㈜마린바이오프로세스 대표는 "권위 있는 '2025 KFN'에서 가바라겐을 포함한 우수한 발효 기술력을 발표하고 3자 협약까지 체결한 것은 마린바이오프로세스의 우수한 발효 기술력이 차세대 천연 소재 시장으로 확장되는 중요한 계기"라면서 "연구개발부터 임상·상용화까지 이어지는 강력한 파트너십을 통해 소비자에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 혁신적인 제품을 선보일 것"이라고 포부를 밝혔다.