신성자동차 노조, APEC 경주서 "조현상 부회장 규탄"

광주광역시 메르세데스-벤츠 공식 딜러사인 신성자동차 노동자들이 아시아태평양경제협력체(APEC)가 열리는 경주에서 1박2일 투쟁을 벌였다.
이들은 신성자동차의 실질 소유자이자, APEC 기업인 자문위원회 의장을 맡은 조현상 HS효성 부회장을 규탄하며 해고 노조원 복직과 노조 탄압 해결, 직원들을 성추행한 혐의로 기소된 신성자동차 최모 대표이사 해임에 직접 나설 것을 촉구했다.
31일 금속노조 신성자동차지회에 따르면 신성자동차 노조 정비 서비스와 영업직 조합원 30여 명은 지난 30일부터 이날 정오까지 경주 일대에서 집회와 선전전을 진행했다.
노조는 회사가 노동위원회의 복직 명령을 이행하지 않은 채, 노사 합의 없이 지난해와 올해 임금인상을 일방적으로 결정하는 등 노조 탄압을 멈추지 않고 있다고 지적했다.
앞서 노동위원회는 신성자동차가 조합원에게 '전시장 영업 당직 업무 배제'와 '계약 해지'를 일방적으로 통보한 행위를 불이익 취급과 지배개입에 해당하는 부당노동행위로 판정했다.
이에 따라 계약 해지 취소, 복직, 유사 행위 금지, 경제적 불이익 구제명령을 내린 바 있다.
노조는 "회사가 노동조합 결성 이후 24명의 노동자를 해고하거나 퇴사로 몰아넣는 등 조직적 탄압을 지속하고 있다"며 "(노동위의 부당노동행위 판정에도) 특수고용노동자라는 이유로 근로기준법상 보호를 회피하고 있다"고 주장했다.
노조 "직원 성추행 혐의 징역 6개월 구형 최모 대표이사, 인사 조처도 안 해"
해고된 24명의 노동자 중에는 성추행 혐의로 신성자동차 최모 대표이사를 고소한 직원들도 포함돼 있다.
최모 대표이사는 지난해 1월 회식 자리에서 동성 직원을 성추행한 혐의로 기소돼, 지난 22일 첫 공판에서 혐의를 모두 인정했다. 검찰은 최 대표에게 징역 6개월, 이수 명령, 신상정보 공개 고지, 3년간 취업제한 명령을 구형했다.
이에 대해 노조는 "회사는 현재까지 최 대표에 대한 인사 조처하지 않은 상태"라고 지적했다.
이어 "신성자동차는 조현상 부회장이 100% 지분을 보유한 에이에스씨의 지배를 받는 회사로, 메르세데스벤츠코리아와 딜러 계약을 맺고 광주·전남 지역에서 판매 및 정비 서비스를 운영하고 있다"고 설명했다.
그러면서 "조 부회장은 신성자동차의 실질 소유주로, 사측의 부당노동행위 책임을 벗어날 수 없다"며 "해고 조합원 복직과 노조 탄압 중단, 성추행 혐의를 인정한 최모 대표이사 해임 등에 직접 나서라"고 촉구했다.
