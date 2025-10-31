'건설업자 보석 의혹' 장동혁 "금품 안 받아, 원칙대로 처리"

장동혁 국민의힘 대표가 이른바 '장동혁 판사, 건설업자 보석 허가 의혹'과 관련해 31일 "(금품은) 분명히 받은 적 없으며, 보석은 원칙대로 처리했다"는 입장을 밝혔다.
장 대표는 의혹에 대한 반론과 해명을 요구한 <오마이뉴스>에 이날 전화를 걸어와 "(2020년 1월) 당시 제가 공직에 출마하게 되면서 보석 결정을 (급히) 할 수밖에 없었던 사유가 있었다"며 이 같이 주장했다.
장 대표는 보석 허가 전, 선임계를 내지 않고 건설업자를 몰래 변론한 변호사와의 휴대전화 통화 사실은 인정하면서도 통화 내용과 관련해선 "(보석 관련 뒷돈 수수 변호사들 사건을 수사한) 검찰 조사 및 법원 재판 과정에서 증인으로 나가 이미 충분히 진술했다"고 즉답을 피했다.
판사 출신 변호사 2명이 '재판장 장동혁'과의 친분을 내세워 건설업자 보석(보증금 납부 조건부 피고인 석방) 성공 명목으로 2억 원의 뒷돈을 받은 혐의가 30일 대법원에서 유죄로 확정되면서 당시 보석 허가 판사였던 장 대표에게 시선이 쏠렸다.
당시 광주지방법원에서 부장판사로 근무하던 장 대표가 보석을 허가한 시점은 총선 출마를 위해 법원에서 퇴임하기 하루 전인 2020년 1월 14일이었다. 해당 재판 과정에선 '재판장 장동혁'이 '평소 밥도 먹고 술도 먹는' 친분이 있던 변호사 윤아무개(59)씨로부터 '건설업자 사건을 잘 살펴봐달라'는 전화를 받았던 사실이 드러났다.
청탁 전화를 한 윤 변호사는 선임계를 내지 않고 '몰래 변론'했으며 그 대가로 건설업자 측으로부터 1억 원이 넘는 뒷돈을 수수한 혐의로 재판에 넘겨져 이번에 유죄를 확정 받았다. 장 대표 역시 2021년 변호사들과의 공모 의혹으로 검찰 수사는 받았으나, 기소는 되지 않았다.
|■ 등장인물
①광주 건설업자 서아무개(45)씨. 2019년 11월 광주지검 구속 기소. 혐의는 재개발 입찰 방해.
②브로커 박아무개(61)씨. 건설업자 서씨에게 광주지법 판사 출신 서아무개(63) 변호사 소개.
③서아무개(63) 변호사. 건설업자 사건 재판장 장동혁 판사와 친분있는 윤아무개(59) 변호사 섭외. 일명 광주변호사.
④윤아무개(59) 변호사. "장동혁 판사와 술도 먹고 밥도 먹는 사이" 일명 대전변호사로 '건설업자 몰래 변론'.
⑤장동혁(56) 판사. 법관 퇴임 전날인 2020년 1월 14일 건설업자 서씨 보석 허가.
■ 건설업자 보석 허가 사건 (광주지법 재판장 장동혁)
2019. 10. 24 골프 모임 카카오톡 단톡방, 장동혁 판사 입장.
2019. 10. 28 광주지검, 건설업자 서씨 구속. 입찰 방해 혐의.
2019. 11. 15 광주지검, 서씨 구속 기소.
2019. 12 건설업자 서씨 사건 장동혁 재판부에 배당.
2019. 12 브로커 박씨, 건설업자 교도소 접견서 "(대전) 윤 변호사가 장동혁 만날 것"언급.
2019. 12. 13 대전에서 윤 변호사, 장동혁 판사 포함된 사적 모임.
2019. 12. 20 윤 변호사, 장동혁 판사 휴대전화 통화. "건설업자 서씨 사건 잘 살펴달라"
2020. 1. 14 장동혁 재판장, 건설업자 서씨 보석 허가. 구속기소 2개월 시점.
2020. 1. 15. 법원, 장동혁 판사 사표 수리. 이후 건설업자 집행유예형 선고.
■ '몰래 변론' '보석 허가 뒷돈' 변호사들 사건
2021. 광주지검, '변호사들 법조 비리' 첩보 입수, 수사 착수.
2021. 12 검찰, 변호사 2명·브로커 1명, 변호사법 위반 혐의 기소.
(장동혁 판사 친분 내세워 건설업자 보석 허가 명목 억대 뒷돈 수수 혐의)
2024. 2. 광주지법 1심 선고. 대전 윤 변호사, 광주 서 변호사, 브로커 모두 유죄.
2025. 4. 광주지법 항소심(2심) 모두 유죄 선고.
2025. 10. 30 대법원 상고 기각, 모두 유죄 확정.
선임계를 내지 않은 윤 변호사와의 사건 관련 통화, 사적모임, 이례적으로 빠른 보석 결정(1심 구속 만기는 6개월. 구속기소 2개월 만의 보석), 윤 변호사의 거액 뒷돈 수수 등을 놓고 광주 법조계 일각에선 장 대표 연루 의혹을 제기하고 있다. 더불어민주당은 공수처가 장 대표에 대한 수사에 나서야 한다는 주장도 펴고 있다.
아래는 장 대표와 나눈 대화다. 독자의 이해를 돕기 위해 문답 취지를 훼손하지 않는 선에서 긴 답변은 문답으로 재구성했다.
- (보석 허가 전 '몰래 변론'한) 윤 변호사와 대전에서 골프를 쳤나.
"그거는 그 때가 아니다."
- 변호사들 사건 2심 판결문엔 윤 변호사가 포함된 '월별 골프모임 단톡방'에 초대됐다고 나왔다.
"검찰 조사 때도 그런 문자를 보여주면서 질문을 받았다. 초대는 받았으나, 해당 골프모임에는 가지 않았다. 검찰 조사 때도 이렇게 진술했다. 아마 거기(판결문)에 언급된, (윤 변호사도 왔던) 사적모임은 대전지역 전현직 공보판사들과 언론인들이 1년에 한번씩 만나서 하는 그 모임으로 안다. 오래된 일이라 기억이 정확하지 않다."
- 윤 변호사와 (건설업자 보석 허가 전) 통화를 한 사실이 재판에서 드러났다. 당시 재판장으로 부적절해 보인다. 윤 변호사는 선임계도 내지 않고 몰래 변론했는데.
"그건 (윤 변호사 등의 변호사법 위반 사건 재판에 증인으로 나가) 법정에서 다 진술했다. 그 얘기를 다시 말씀드려야 하는 건 아니지 않나."
- 보석 허가와 관련해 돈을 받은 적이 있는지? 보석 허가 즈음 1억 2000만 원을 '몰래 변론'했던 윤 변호사는 받았다.
"저는 받은 적 없다고 분명히 (이전에 말했다). 그때 (검찰이) 전방위적으로 그 부분에 대해 수사하지 않았나."
(윤 변호사는 건설업자 보석 성공 대가로 1억 2000만 원을 수수한 혐의가 지난 30일 대법원에서 유죄로 인정돼 징역 1년 6개월과 추징금 1억 2000만 원을 확정받았다. 윤 변호사를 섭외한 서아무개(61) 변호사는 징역 1년과 추징금 8000만 원, 브로커 박아무개(59)씨는 징역 1년 6개월에 추징금 1억 4900만 원의 형이 확정됐다. - 기자 주)
- 제1 야당 대표 신분이기에, 법관 재임 당시 의혹에 대해 독자와 국민을 대신해 묻는 거다.
"당시 저는 당 대표도 아니고, 의원 신분도 아닐 때 일반인 신분에서 다 조사를 받았다. 그때 윤 변호사가 선임계를 안 냈는지, 선임을 했는데 안 냈는지 뭘 했는지는 저는 알지 못한다. 아시겠지만 (건설업자 사건 재판엔) 광주에 있는 다른 변호사가 법정에 들어왔지 않느냐."
- 서 변호사 등을 말하는 것인가?
"그렇다. 그분들도 다 압수수색 당하고 조사 받은 거 알지 않느냐. 그렇게 해서 (저는) 아무 것도 없다고 나왔다."
- 퇴임 전 보석을 허가했는데.
"곧 선고를 앞둬 보석을 미루고 있었는데, 제가 (총선 출마를 위해 급히) 사직 하면서 사건이 밀리니까, 그때가 시기가 애매해서 후임 판사가 오면 한 두 달 이상이 또 시간이 지난다. 제 사직으로 인해 구속 기간이 길어지는 것 때문에 저는 일단 보석을 허가한 것이다. 그리고 그 사건에 대해서 제 후임 판사가 집행유예를 선고한 거다. 제가 보석을 안 했으면 그분은 저 때문에 구속 기간만 길어지는 것 아니냐.
그 당시에 제가 사직을 하면서 보석 신청 사건들을 다 처리 하려고 했는데, 마침 딱 보석 사건은 그 사건 하나밖에 없었다. 그래서 결정한 것이다. 그 사건 1심에선 집행유예가 났지만, 검사는 항소도 안 했다. 다시 말하면 (건설업자 입찰 방해 사건은) 집행유예 선고가 적정 양형이었다는 것이다.
그 보석을 허가한 걸 가지고 이제 와서 '돈 받은 거 아니냐'고 묻는 거는 저는 너무나 황당할 뿐이다. 당시 검찰이 그 부분을 집중 수사하지 않았겠나. 변호사들 압수수색 한 이유가 뭐겠는가. 검찰이 저에 대해서도 통신 내용 등을 보지 않았겠나. 수사를 통해 다 밝혀진 문제 아니냐. 법정에서도 (증인으로 나가) 충분히 증언했다."
- 당시 사건 재판장으로 '몰래 변론' '뒷돈 수수' 변호사와 사적으로 통화한 데 대해서 재판의 공정성이나 외관이 훼손됐다고 생각하지 않는지?
"당시 재판 증인으로 나가 이미 말씀드린 부분이다. 그 사건이 지금 몇 년이 흘렀나. 그 내용을 다시 이야기 하라고 하면 이제는 기억이 정확하지 않다. 제가 드릴 수 있는 말씀은 저는 그때 사건의 진행 경과에 따라서 원칙대로 그 사건을 처리했을 뿐이다. 저는 원칙대로 했고 다른 불편 부당한 것은 없었다는 말씀을 드린다."
