'건설업자 보석 의혹' 장동혁 "금품 안 받아, 원칙대로 처리"

■ 등장인물

①광주 건설업자 서아무개(45)씨. 2019년 11월 광주지검 구속 기소. 혐의는 재개발 입찰 방해.

②브로커 박아무개(61)씨. 건설업자 서씨에게 광주지법 판사 출신 서아무개(63) 변호사 소개.

③서아무개(63) 변호사. 건설업자 사건 재판장 장동혁 판사와 친분있는 윤아무개(59) 변호사 섭외. 일명 광주변호사.

④윤아무개(59) 변호사. "장동혁 판사와 술도 먹고 밥도 먹는 사이" 일명 대전변호사로 '건설업자 몰래 변론'.

⑤장동혁(56) 판사. 법관 퇴임 전날인 2020년 1월 14일 건설업자 서씨 보석 허가.



■ 건설업자 보석 허가 사건 (광주지법 재판장 장동혁)

2019. 10. 24 골프 모임 카카오톡 단톡방, 장동혁 판사 입장.

2019. 10. 28 광주지검, 건설업자 서씨 구속. 입찰 방해 혐의.

2019. 11. 15 광주지검, 서씨 구속 기소.

2019. 12 건설업자 서씨 사건 장동혁 재판부에 배당.

2019. 12 브로커 박씨, 건설업자 교도소 접견서 "(대전) 윤 변호사가 장동혁 만날 것"언급.

2019. 12. 13 대전에서 윤 변호사, 장동혁 판사 포함된 사적 모임.

2019. 12. 20 윤 변호사, 장동혁 판사 휴대전화 통화. "건설업자 서씨 사건 잘 살펴달라"

2020. 1. 14 장동혁 재판장, 건설업자 서씨 보석 허가. 구속기소 2개월 시점.

2020. 1. 15. 법원, 장동혁 판사 사표 수리. 이후 건설업자 집행유예형 선고.



■ '몰래 변론' '보석 허가 뒷돈' 변호사들 사건

2021. 광주지검, '변호사들 법조 비리' 첩보 입수, 수사 착수.

2021. 12 검찰, 변호사 2명·브로커 1명, 변호사법 위반 혐의 기소.

(장동혁 판사 친분 내세워 건설업자 보석 허가 명목 억대 뒷돈 수수 혐의)

2024. 2. 광주지법 1심 선고. 대전 윤 변호사, 광주 서 변호사, 브로커 모두 유죄.

2025. 4. 광주지법 항소심(2심) 모두 유죄 선고.

2025. 10. 30 대법원 상고 기각, 모두 유죄 확정.