"쉽고 바른 언어생활 아이디어 찾습니다"

큰사진보기 ▲쉽고 바른 언어생활 아이디어 공모전 ⓒ 경상국립대 관련사진보기

경상국립대학교 국어문화원(원장 정영훈 교수)이 경남지역 대학생을 대상으로 '쉽고 바른 언어생활'을 찾는 행사를 연다.국어문화원은 '경남 우리말 가꿈이 활동 지원 사업'의 하나로 '쉽고 바른 언어생활 아이디어 공모전'을 개최한다고 31일 밝혔다.'경남 우리말 가꿈이 활동 지원 사업'은 우리말과 우리글을 바르게 사용하도록 알리는 언어문화 개선 운동으로, 이 대학 국어문화원에서 10년째 해오고 있다.이번 공모전은 경남지역 대학생을 대상으로 올바른 언어문화 확산에 기여할 수 있는 실용적·창의적인 아이디어를 발굴하고자 마련한 것이다.공모 주제는 '쉽고 바른 공공언어 사용 확산 방안', '공공기관 언어 개선 방안', '세대 간 원활한 소통을 위한 방안' 등으로, 일상과 공공 영역에서 누구나 이해하기 쉬운 언어환경을 조성할 다양한 제안을 제출하면 된다.제출 기간은 11월 3일부터 30일까지이다. 참가 희망자는 공모 주제에 맞는 아이디어 제안서를 작성해 전자우편(ckc@gnu.ac.kr)으로 제출하면 된다.선정 결과는 12월 12일에 국어문화원 누리집에서 발표한다. 으뜸상 1명(또는 모둠)에게 30만 원, 버금상 1명(또는 모둠)에게 20만 원, 돋움상 2명(또는 모둠)에게 10만 원의 상금과 함께 경상국립대학교 국어문화원장상을 수여한다.정영훈 원장은 "대학생들의 참신한 아이디어를 통해 쉽고 바른 언어문화가 더욱 확산되기를 기대한다"라며 "언어가 세대와 사회를 연결하는 소통의 도구로서 올바르게 기능할 수 있도록 많은 대학생이 관심을 가져 주고 참여해 주기를 바란다"라고 말했다.