이한준 LH 사장 이임 인사 ... 새 사장 선임은?

윤석열정부 때 임명되어 새 정부 출범 뒤인 지난 8월 사의를 표명했던 이한준 한국토지주택공사(LH) 사장이 이임인사를 했다. 이 사장은 30일자로 면직 처리가 되면서 31일 이임사를 언론에 배포했다.이 사장은 2022년 11월 11일, 경남진주혁신도시에 본사를 두고 있는 한국토지주택공사 사장으로 취임했다.이 사장은 인사말을 통해 "임직원들의 부동산 투기 의혹으로, 창사 이래 가장 큰 위기에 빠져있던 LH를 변화시키겠다는 막중한 책임감으로 취임하였다"라고 술회했다.이어 "취임 직후 발생한 인천검단 아파트 주차장 붕괴 사고를 수습하며 부실시공과 전관 카르텔 관행을 개선하기 위해 노력했고, 부동산 시장 안정과 건설위기 극복을 위한 매입임대주택 대규모 확대 추진 등 각종 현안에 좌고우면하지 않고 쉼 없이 달려왔다"라고 덧붙였다.주택공급 관련해, 이 사장은 "주택공급량을 확대하면서 분양가를 낮추기 위해 3기 신도시의 신속한 조성과 가처분 면적 확대, 용적률 상향 등을 추진하였으며 임대주택 평형 확대와 민간브랜드 적용을 통한 공공주택의 품질 고급화, 층간소음 없는 장수명 주택 건설과 전세사기 피해 지원 등에 최선을 다했다"라고 전했다.그러면서 이한준 사장은 "3년 연속 D에 머물렀던 LH의 정부 경영평가 성적을 우수등급인 B등급으로 상향시키며 SOC 공기업 중 1위의 성과를 달성할 수 있었다"라며 "어느 것 하나 쉬운 일이 없었지만 대과없이 소임을 마무리 할 수 있었던 것은 국토교통부를 비롯한 정부 기관과 각계의 많은 분께서 아낌없이 후의를 베풀어 주신 덕분이었다"라며 인사했다.이 사장은 "이제 그 무거웠던 여정을 마무리 지으며, 새로운 분야에서 자유롭고 편안한 마음으로 저의 도움이 필요한 분을 섬기고, 국가발전을 위해 저의 역할을 하고자 한다"라고 밝혔다.한국토지주택공사 신임 사장 선임은 임원추천위 구성, 공공기관운영위원회 심의, 국토교통부 장관 제청, 대통령 재가 과정을 거쳐 진행된다.