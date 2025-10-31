선암사 홍교는 결코 작은 다리가 아니었다

큰사진보기 ▲선암사 승선무지개 모양의 선암사 초입의 다리 ⓒ 한국학중앙연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲광화문홍예문이 3개로 이루어져 있다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전육교대전육교는 1969년에 건설된 경부고속도로의 시설로 상로아치교이다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲교량의 종류교량의 형식에 따른 분류 ⓒ 한국건설기술연구원(교량점검자를 위한교육교재 ) 관련사진보기

큰사진보기 ▲구리암사대교한강다리를 계획할 때 하로아치교는 유수의 흐름과 경관을 고려하여 계획한다. ⓒ 박찬희 관련사진보기

큰사진보기 ▲창덕궁 금천교2 경간으로 두개의 아치로 되어 있다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

교량은 대표적으로 라멘교, 거더교, 트러스교, 아치교, 사장교, 현수교로 나뉜다. 구조적으로도 이 순서대로 규모가 커지고, 우리가 눈으로 보는 모양으로도 그 차이가 두드러진다고 볼 수 있다. 한강에는 현수교를 제외한 모든 형태의 교량이 존재한다고 보면 된다.유홍준 국립중앙박물관장이 자주 이야기한 우리 유산, 순천 선암사에 가면 '승선교(昇仙橋, 선계로 오르는 다리)'라고 불리는 홍교가 있다. 여기서 '홍(虹)'은 무지개 홍(虹)으로, 예전에는 지금의 아치교를 '홍교(홍예교)'라고 불렀다.오늘은 이 아치교에 대해 이야기해 보고자 한다. 현대화되면서 강재(鋼材)와 철근콘크리트를 이용한 장대(長大) 교량 구조의 아치교가 만들어지기 시작했다. 그렇다면 우마차를 끌고 다니던 시대에는 어떠했을까? 홍교 또한 당시 큰 구조물로, 시공에 시간이 오래 걸렸으며 우마차가 지나갈 수 있을 정도의 기능을 했다.그렇다면 홍교는 어디에 쓰였을까? 보통 물이 흐르거나, 하중이 큰 이동이 있을 때 주로 쓰였다. 부재(部材)의 주된 재료는 돌이었으며, 물길 위나 대형 구조물 하부에 주로 설치되었다. 하지만 단지 다리 역할만 한 것은 아니다.예를 들어 광화문의 출입문 구조 역시 아치형이다. 아치 위에 개판(蓋板)을 얹고 그 위에 누각(樓閣)을 세운 것이 광화문이기 때문이다. 이렇듯 당시에도 손이 많이 가고 인력이 다수 투입되는 구조물이었다.현대의 아치교 중에서는 전통 구조의 맥을 잇는 예로 대전육교를 들 수 있다. 대전육교는 철근콘크리트 구조로 육지에 설치되었으며, 최근에는 성형이 쉽고 시공이 빠른 강재를 주로 사용한다. 아치교는 대체로 상판(上板)의 길이가 길게 확보되어야 하는 경우가 많다.교량을 설계할 때 '경간장(徑間長)'이라 하는데, 이 길이에 따라 교량 형식의 선택이 달라진다. 한강에는 교통수단이 아치 위를 지나는 상로(上路) 아치교는 없다. 대부분 교통수단이 아치 아래를 지나는 하로(下路) 아치교 형태로 계획되어 있다. 하로아치가 선택되는 이유는 홍수량과 관련이 있다. 기후 변화가 심해지면서, 상부를 받치는 교각(橋脚)이 많으면 물의 흐름을 방해하고 홍수위(洪水位)에 영향을 미치기 때문이다.물론 현대사회에서는 도시 미관(美觀)의 중요성이 커지면서, 아치교를 선택하는 미적 이유도 있다.대부분의 대형 교량은 도시의 랜드마크이자 상징으로 기능하며, 홍보 효과도 크다. 한강의 경우 유람선이 다니기 때문에 교각 사이의 간격을 충분히 확보해야 하는 제약 조건이 이런 교량 형식을 선택하게 되는 또 다른 이유가 된다.전통 방식의 홍교는 지금처럼 긴 부재를 제작할 수 없었기 때문에, 돌을 마름모꼴로 다듬어 무지개 모양의 아치를 쌓아 올렸다. 이때 아랫부분의 각도가 클수록 홍교의 규모는 작아지고, 각도가 작을수록 규모는 커진다. 즉, 마름모의 모양이 사각형에 가까울수록 돌의 수량이 많아지고 다리의 길이도 길어진다. 따라서 선암사의 홍교는 결코 작은 다리가 아니다.창덕궁의 금천교와 승천교를 비교해 보면 그 차이를 알 수 있다. 금천교는 아치가 두 개로 구성되어 있다.오늘은 이처럼 전통 방식의 토목 구조물과 현대 구조물을 비교해 보았다. 앞으로도 이러한 전통과 현대의 구조를 비교하며 쉽게 설명해 보고자 한다. 다음 시간에는 나머지 교량 형식들을 다뤄 보겠다.