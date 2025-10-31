예방할 수 있었던 죽음들

큰사진보기 ▲2024년 7월 시작된 보건복지부 '전국민 마음투자 지원사업' 홍보 캠페인"마음건강지원사업 이맘때" 홍보 캠페인의 문구는 "취업은 연패, 연애는 실패, 통장은 낭패. 그래서 요맘때 난 '이맘때' 했지! 마음이 불안하고 우울할 때, 내 마음건강을 챙겨야 할 때"였다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲책 <심리치료는 왜 경제적으로 옳은가> 표지국내에 번역 출간된 영국 경제학자 리처드 레이어드와 임상심리학자 데이비드 M. 클라크의 책 (2014)의 제목은 <심리치료는 왜 경제적으로 옳은가>이다. ⓒ 아몬드 관련사진보기

큰사진보기 ▲섭식장애 당사자 활동가 호프 버고(오른쪽)와 영국 하원의원 베라 홉하우스"체중계를 버려라(Dump the Scales)" 캠페인을 처음 단독으로 시작해 현재는 동명의 글로벌 비영리단체를 이끌고 있는 섭식장애 경험 당사자-활동가 호프 버고(Hope Virgo)가 섭식장애를 위한 초당적 의원모임(APPG) 의장을 맡고 있는 하원의원 베라 홉하우스(Wera Hobhouse)와 함께 캠페인 슬로건이 적힌 카드를 들고 있다. ⓒ Wera Hobhouse 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 발표된 영국 섭식장애 APPG 보고서 표지2025년 10월 영국 의회에서 발간된 보고서로, 섭식장애 관련 초당적 의원단체(APPG on Eating Disorders)와 당사자 단체 'Dump the Scales'가 공동 집필했다. 영국 내 섭식장애 사망 사례를 조사하고, 국가 차원의 섭식장애 예방 대책 및 정책 개선 방안을 제안하고 있다. ⓒ Dump the Scales 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 4월 런던에서 있었던 'Dump the Scales' 행진호프 버고가 행진 참가자들 앞에서 발언하고 있다. ⓒ Hope Virgo 관련사진보기

큰사진보기 ▲호주 NEDC 디렉터 Sarah Trobe와의 화상 인터뷰잠수함토끼콜렉티브 박지니는 2024년 12월 15일 호주 NEDC 디렉터 Sarah Trobe와 화상 인터뷰를 진행하고 그 내용을 블로그에 게재했다. https://rabbitsubmarinecol.weebly.com/home/-nedc-sarah-trobe-20241215 ⓒ 잠수함토끼콜렉티브 관련사진보기