대구 자동차부품 공장서 단속 피해 숨던 베트남 노동자 추락사 "토끼몰이 단속에 이주노동자 숨져"

큰사진보기 ▲대구출입국관리사무소가 지난 28일 달서구 성서공단의 한 자동차 부품 제조공장에 대한 미등록 이주노동자에 대한 단속을 실시한 후 베트남 이주노동자가 사망한 사건이 발생하자 경찰이 현장에서 감식을 진행했다. ⓒ 이주노동자인원연대회의 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대구 달서구 성서공단의 한 자동차 부품 제조공장에서 출입국관리사무소의 단속에 숨어 있던 베트남 이주노동자 A씨가 숨지자 민주노총 대구본부와 이주노동자 인권단체는 30일 대구출입국사무소 앞에서 기자회견을 열고 "폭력단속 중단하라"고 요구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구출입국사무소의 이주노동자 합동단속에 베트남 이주노동자가 숨지자 대구노동계와 인권단체는 대구출입국사무소 앞에서 기자회견을 열고 무분별한 단속이라며 규탄했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구출입국외국인관리사무소. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구의 한 자동차 부품 공장에서 강제단속을 피하다 추락해 숨진 베트남 이주노동자와 관련 시민사회단체가 폭력적인 합동단속 중단과 책임자 처벌을 촉구하고 나섰다.지난 28일 오후 대구 달서구 성서공단의 한 자동차부품 공장에 출입국관리사무소 단속반이 들이닥치자 단속을 피해 3시간 넘게 숨었던 25세 베트남 국적 이주노동자가 3층 높이에서 떨어져 목숨을 잃었다.사망한 이주노동자 뚜안(가명)씨는 부모가 일하고 있는 한국에 유학생 비자로 입국해 대구의 한 대학을 졸업하고 취업을 준비하던 중이었다. 한국에서 대학을 졸업한 뚜안씨는 국내에서 취업할 수 있는 D-2 비자를 보유하고 이 회사에서 일한 지 2주 만에 변을 당했다.당시 출입국관리사무소 단속반은 오후 2시 50분경부터 단속을 시작해 4시경 단속을 종료했지만 미등록 이주노동자 및 정상적인 취업 비자를 받고 일하고 있던 노동자 등 34명을 적발하고5시 50분쯤 철수했다. 하지만 뚜안씨는 공장 마당에 단속반 차량이 있는 것을 SNS를 통해 확인하고 계속 단속하는 것으로 오인해 밖으로 나오지 못했다,뚜안씨는 사망하기 전 직장 동료와 나눈 SNS 메시지에서 "너무 무섭다"거나 "죽겠다(숨이 막혀 죽을 것 같다). 어떻게 ㅠㅠ" 등의 글을 남겼다. 뚜안씨와 동료가 나눈 메시지는 오후 3시 20분부터 6시 26분경까지 계속됐다가 오후 6시 38분쯤 동료가 "어디야? 다 갔어"라고 했지만 끝내 답을 주지 못했다.민주노총 대구지역본부와 대구경북 이주노동자 인권·노동권 실현을 위한 연대회의는 30일 오후 대구시 동두 신서동 대구출입국·외국인사무소 앞에서 기자회견을 열고 뚜안씨의 죽음이 "정부가 만들어낸 구조적 폭력의 결과"라며 "인권침해, 폭력적인 합동단속을 즉각 중단하라"고 촉구했다.이들 단체는 "정부는 APEC 정상회의를 앞두고 전국적으로 정부합동단속을 진행했다"며 "치안 강화와 질서 확립을 명분으로 내세우지만 실상은 이주노동자 단속 실적을 쌓기 위한 정치적 행동이었다"고 비판했다.그러면서 "아무런 범죄를 저지르지 않았고 일하고 살아가려 했을 뿐인데 정부는 그녀를 '불법체류자'로 낙인찍고 단속의 공포 속에 내몰았다"며 "뚜안씨의 죽음은 개인의 불운이 아니라 이재명 정부의 강제단속 정책이 만든 구조적 비극"이라고 주장했다.전날 법무부가 보도설명자료를 통해 "단속반은 적법절차를 준수하고 안전사고 예방을 위한 조치를 취한 후 단속을 실시했다"고 해명한 것에 대해서는 "단속은 끝났을지 몰라도 공포는 끝나지 않았다"면서 "단속반이 떠난 뒤에도 노동자는 숨어 있었고 그 두려움 속에서 생명이 꺼졌다"고 반박했다.그러면서 "법무부의 해명은 진실을 왜곡하고 책임을 회피하는 2차 가해"라며 이주노동자의 생명을 앗아간 것은 이재명 정부의 무책임한 정책이다. 죽음의 단속을 멈추고 이주노동자의 권리와 생명을 지켜야 할 것"이라고 강조했다.이들은 ▲법무부는 고 뚜안 노동자의 죽음 앞에 공식 사죄할 것 ▲폭력적 정부합동단속을 즉각 중단할 것 ▲이주노동자의 체류권을 보장하고 제도를 개혁할 것 ▲단속 책임자를 처벌하고 진상조사위원회를 구성할 것 등을 요구했다.김희정 대구경북 이주노동자 인권·노동권 실현을 위한 연대회의 집행위원장은 "그녀는 한국에 입국해 대학에서 한국어를 공부하고 경영학을 전공하면서 K-드림(Dream)을 꿈꿨다"며 "올해 2월 대학교를 졸업하고 한국에서 일하기 위해 많은 곳에서 면접을 보고 직장을 구하기 위해 애를 썼다"고 말했다.이어 "이주노동자들은 언제든지 미등록으로 전락할 수 있고 언제든지 인간 사냥의 대상이 될 수 있다는 것을 뚜안씨의 죽음을 보면서 경험하고 있고 분노하고 있다"며 "다시는 이렇게 죽는 사람이 생기지 않도록 재방방지책을 내놓고 유족들에게 사가해야 한다"고 강조했다.강성주 한-베가족협회 대표는 "법무부는 합법적이고 절차와 규정대로 했다고 하지만 현장에 있었던 이주노동자들의 증언을 들어보면 전혀 그렇지 않다"며 "단속이 끝났는데 왜 그녀는 죽어야 했나? 적법 절차라고 하는데 왜 한 사람의 목숨을 잃어야 하나"라고 따졌다.지역 시민사회단체와 진보정당도 성명을 내고 미등록 이주노동자에 대한 단속을 중단할 것을 촉구했다.대구시민단체연대회의는 "이주노동자 A씨는 함께 일했던 동료들이 두려움에 소리를 지르고 잡혀가는 소리를 모두 듣게 되었고 주변사람들에게 통화로 '숨을 쉬기 힘들다'고 했다고 한다"며 "좁은 어딘가에서 공포에 떨며 숨을 참고 힘들었을 것"이라고 했다.이어 "사업장에서 성실히 일하던 미등록 이주노동자들을 잠재적인 범죄자로 보았고 APEC라는 국제행사에 위협적인 것으로 간주하고 합동단속을 벌인 것"이라며 "이번 사건은 명백히 정부가 저지른 살인 행정"이라고 규탄했다.시민단체연대회의는 "불법이라 규정짓고 범죄자로 몰며 폭력적인 단속을 강행했던 법무부에게 책임을 묻는다"며 "폭력적인 단속을 멈추고 책임자 처벌과 피해자에게 즉각 사과하라"고 요구했다.진보당 대구시당은 "APEC 성공개최를 명분으로 자행된 정부합동단속 과정에서 또 한 명의 이주노동자가 사망했다"며 "한켠에선 국빈 대접, 한켠에선 토끼몰이, 합동단속이라는 말에 가리워진 인간사냥의 민낯이 드러났다"고 비판했다.진보당은 "미국 조지아주에서 우리 노동자들이 강제 구금당할 때 격분하고 항의했던 우리는 이 사태 앞에 무슨 이야기를 할 수 있단 말인가"라며 "반인권적인 이주노동자 정책이 불안정한 체류와 미등록 상태로 내몰고 있다. 이재명 정부는 지금이라도 죽음의 단속을 멈춰라"라고 촉구했다.정의당 대구시당도 "이번 사건은 단순한 사고가 아닌 출입국사무소의 강제단속 등 정부의 이주노동자 정책이 만들어낸 구조적 비극"이라며 "단기취업비자 제도와 사업장 변경 제한,통제 위주의 출입국 행정, 이주노동자를 '불법'으로 낙인찍는 정책이 이주노동자를 불안정한 체류와 생명의 위협으로 내몰고 있다"고 지적했다.정의당은 "정부의 이주노동자 정책과 출입국사무소의 무리한 강제단속이 또 한 명의 목숨을 앗아간 것"이라며 "또 한 명의 목숨을 '개인적 불행'으로 치부해서는 안 된다. 명확한 진상규명과 책임자 처벌을 요구한다"고 주장했다.그러면서 "노동자의 안전에 이주노동자도 예외일 수 없다"며 "예외 없는 노동자의 생명과 안전을 보호하는 책임을 다할 것과 이주노동자에 대한 폭력적 강제단속 중단을 촉구한다"고 덧붙였다.이와 관련 법무부는 전날 보도자료를 통해 "대구출입국·외국인사무소는 달서구 소재 자동차부품 제조업체에서 다수의 불법체류 외국인을 고용하고 있다는 제보를 접수하고 사전조사 후 안전확보 방안을 포함한 단속계획을 수립하고 단속을 실시했다"고 해명했다.이어 "고인과 유가족에 대해 심심한 애도를 표한다"며 "고인의 원활한 장례 절차 진행 등을 위해 국내 체류중인 유가족에 대해 적극적인 지원과 편의를 제공할 예정"이라고 밝혔다.대구출입국관리사무소 관계자는 "차량이 밖에 오랫동안 서 있다 보니까 단속이 끝나도 계속 단속을 하는 줄 알고 못 내려온 것 같다"며 "외국인 노동자들이 많은 사업장 같은 곳은 신분 확인이 힘드니까 버스 안에서 조회를 한다. 단속은 끝났지만 조회하는 과정이 길어지다 보니 힘들었던 것 같다"고 말했다.이 관계자는 민주노총과 이주노동자 인권단체 등이 '현장에서 붙잡으면 바로 수갑을 채워 차량에 태운다'며 인권문제를 제기한 것과 관련 "CCTV를 보면 알겠지만 협조하고 순순히 동행에 협조하면 수갑을 채우지 않는다"면서 "현장에서 저항할 경우나 도망을 하게 되면 도주의 염려가 있기 때문에 그런 경우에만 예외적으로 수갑을 채운 것"이라고 해명했다.또 수십 명의 단속반이 한꺼번에 들어가 또끼몰이 하듯이 단속하는 과정에서 불행한 사태가 발생한 것 아니냐는 지적에 "당시 18명의 단속반이 출동했고 안전요원 8명은 공장 밖에 배치하고 실제로 현장에 들어간 인원은 10명 정도"라고 했다.APEC 행사를 앞두고 대대적인 단속을 벌인다는 주장에는 "제보를 받고 출동해 사업장 책임자에게 설명한 후 안내를 받아 공장에 들어갔다"면서 "APEC와는 전혀 무관하다. 제보를 받고 단속한 것이다. 단속하지 않으면 직무유기라고 고발하니까 어쩔 수 없는 것"이라고 해명했다.