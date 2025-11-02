왜군이 허물고 남은 성벽의 흔적, 견뎌주어 고맙다

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲멸치털이대변항에 봄이 오면 그물 가득한 멸치를 대여섯 어부가 모여, 구호를 합창하며 멸치를 후린다. 단내 나는 노동이지만, 이처럼 신명으로 멸치를 후리고 나면 항구의 1년이 풍성해진다. ⓒ 기장군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽성리 해송그 옛날 두모포 진성이 뻗은 바깥 자리에서, 당시의 진성을 지켜 보았을 죽성리 해송. 다섯 그루 소나무가 마치 한 그루처럼 보인다. 소나무들 사이로 마을과 바다로 나간 어부의 안녕은 물론 풍어를 기원하는 작은 당집이 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽성리 어사암총명한 관기 월매가 암행어사 이도재를 초빙한 자리. 바위에 세로로 '李道宰(이도재)'와 '妓月每(기월매)'가 새겨져 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲주사당(舟師堂)대변항에 주사청이 있었던 유일한 흔적, 주사당이다. 대변항 방파제 나가는 길, 비탈에 위태롭게 서 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲기장(1872년 지방지도_부분)기장읍성이 둥글다. 거기서 발원한 물길의 끝이 죽성리 바다다. 지도에 '두모포'가 보이고 왼쪽으로 '황학대'를 넘어서면 대변항이다. 대변항 앞 바다에 죽도가, 항에는 전선이 그려져 있다. 그 곁으로 '舟師(주사)'라고 쓴 작은 기와집이 그려져 있다. ⓒ 서울대학교_규장각_한국학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽성왜성(1971년)가파른 구릉 꼭대기에 천수대로 추정되는 죽성왜성의 1971년 모습. 멀리 오밀조밀한 죽성리 포구가 향수를 자아내는 아련한 풍경이다. ⓒ 공유마당_셀수스협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽성왜성죽성왜성을 볼 수 있는 나무 계단을 오르면, 구릉 꼭대기의 천수대로 추정되는 곳에 닿는다. 사유지를 가르는 철조망이 차갑고, 돌로 쌓은 왜성은 잡풀에 갇혀 잘 보이지도 않는다. ⓒ 이영천 관련사진보기

「두모포 등 왜성을 탐지하게 하였더니, 당일 돌아와서 말하기를 "기장 두모포에 도착하니, 왜군이 바야흐로 축성하는 역사를 일으켜 나무를 끌어오고 돌을 실어나르느라 왜인이 도로를 메웠으며 옛 현의 성에서 돌을 반수 이상이나 뽑아내고 또 근처의 암석을 채취하여 끊임없이 실어날랐다…(중략)…군병이 많기로는 부산 버금이었으나 시장 점포는 그 반에도 미치지 못하였다. 바다 어귀에 정박한 왜선이 매우 많았는데 우리의 큰 판옥선 2척도 그 가운데 있었다. 거류민에게 물었더니, 머물러 있는 왜인의 수효가 거의 8천 명이나 되고…(후략)…"」

큰사진보기 ▲기장읍성 공덕비읍성 동문 왼쪽에 군사처럼 시립한 다양한 공덕비. 좌측 중간 두번째, 철로 만든 비석의 바로 뒤에 위를 둥글게 다듬은 나즈막한 '이도재 공덕비'도 보인다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲남문과 기장읍성남문 바로 앞의 해자 건너에서 바라 본 남문과 기장읍성. 가운데 오른편, 큰 나무 옆으로 장관청이 보인다. 멀리 초등학교 자리를 객사 등 관청 건물군 터로 추정한다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲기장읍성 서벽죽성왜성을 쌓으며 왜군이 허물어 가고 남은 성벽의 흔적. 민가의 담장인지, 성벽인지 모호하다. 그럼에도 이렇게 수백 년을 견뎌주어, 무척 고맙다. ⓒ 이영천 관련사진보기

겨우내 얼었던 바람이 풀려 코끝을 간질이면, 이 바다에선 힘겨운 노동이 운율을 타고 떼창으로 울려 퍼진다. 그물 가득, 멸치를 후리는 노동요다. 비옷 입은 장정 대여섯이 나란히 서서 같은 동작으로 무거운 후릿그물을 세차게 잡아당긴다. 구호에 맞춰 같은 동작이 쉼이 없다. 그때마다 투두둑 은빛 멸치가 공중제비를 돌고, 고되지만 온몸에 신명이 절로 난다.이처럼 포구가 흥청거리면, 갈매기마저 들떠 분주해진다. 후려지는 멸치는 반 뼘 남짓의 대멸이다. 주로 회나 술안주로 상에 오르니 어엿이 생선 대접을 받는 셈이다. 이런 풍경이 4월부터 6월 초까지니, 그 단내나는 노동에 항구의 1년이 풍성해진다. 대변항 봄 풍경이다.언젠가 한 어린이가 학생회장에 출마하며 그다지 유쾌하지 못한 이곳 초등학교 이름을 바꾸겠다는 공약을 내건다. '대변'이란 지역 이름을 따랐으니, 어린이에겐 충분히 그럴 만하다. 동문회까지 나서 결국 교명이 바뀐다. 얼핏 뉴스로 스쳤으나 유난한 기억이다.이러저러한 설이 분분하지만, 대동고변포(大同庫邊浦)를 줄여 부른 '大邊(대변)'이 가장 적확해 보인다. 포구 가장자리에 대동고를 둔 고장이란 뜻이다. 관리의 수탈을 대비하고 온갖 잡역 등 세금 부담을 백성의 단합된 힘으로 해결하려 한, 조선 후기의 민고(民庫)가 있었던 항구다.어감과 무관하게, 지명에서 이곳 백성이 서로의 처지를 헤아리고 얼마나 단합을 잘했었는지를 유추해낼 수 있다. 그런 특색을 지금껏 가감 없이 보여주는 게 멸치 후리는 풍경 아닐까?한 사람에 대한 평가가 이토록 극명하게 엇갈릴 수 있다는 게 새삼스럽다. 1894년의 전라 관찰사 이도재(李道宰)는 동학혁명의 거두인 전봉준 체포에 관여하고, 붙잡힌 김개남을 재판도 없이 참수해 버린 장본인이다. 동학도가 두려워서든, 흥선대원군을 보호하려는 고육지책이었든 역사에서 그의 행위가 뒤바뀌는 건 아니다. 그러나 이 고장이 기억하는 젊은 이도재는 사뭇 다른 인물이다.기장의 여러 항구 중 하나인 죽성리에 바다를 지키는 진성이 있었으니, 바로 두모포다. 수군만호가 관장하던 이 진이 임진왜란 후인 17세기 초 부산으로 옮겨져, 명칭 그대로 두모포 왜관으로 변모한다. 부산진성 인근 구관(舊官)이라 부르던 곳이다.두모포가 죽성에 있을 때 커다란 군량미 창고가 있었나 보다. 진성이 옮겨졌어도 창고는 오랜 기간 같은 자리를 지켰다. 창고에서 군사들 먹일 곡식을 싣고 가던 배가 침몰한다. 이도재가 젊은 시절이니 1884년 즈음이다.삼정 문란과 매관매직으로 나라가 엉망진창이던 시절이다. 굶주린 백성들은 배가 등짝에 달라붙을 지경이었다. 바다에 빠졌어도 곡식은 곡식이다. 물질에 능한 백성들이 이 곡식을 건져다 겨우 굶주림을 모면한다. 그저 인지상정일 뿐이었다.그러나 관아는 이를 죄로 보았다. 마구잡이로 백성을 잡아들여, 심하게 매질을 가한다. 건져낸 곡식보다 몇 배로 부풀린다. 심지어 목숨이 앗기기도 한다. 이 사실을 인지한 조정이 이도재를 암행어사로 내려보낸다.죽성에 총명한 관기 월매가 있었다. 곡식이 빠진 바닷가로 어사를 초빙한다. 백성의 고초와 사건 진상을 적확하고 설득력 있게 설명한다. 이를 들은 이도재가 상황을 낱낱이 헤아린다. 곧 진실이 드러나고 잡혀간 백성은 무죄방면 된다. 죽성 두호마을 바닷가 '어사암'에 서린 이야기다.두모포가 옮겨가고 기장 바다를 지키는 진이 이번엔 대변항에 들어선다. 항 방파제로 가는 도로 옆 비탈에 초라하게 남겨진 주사당(舟師堂)이 그 흔적이다. 주사는 바다의 방비와 치안을 맡아보던 군대였다. 지휘 장수를 주사대장, 그 관청을 주사청이라 칭했으니 용암초등학교 자리였을까? 흔적은 사라지고 기록이 없으니 난망이다.왜군이 임진년 이듬해부터 정유년까지 남해안 곳곳에 왜성을 쌓는다. 이유는 명확하다. 순천∼울산까지 거점 지역을 점령해 지배하다, 여차하면 일본 관서 지방의 왜인을 이주시킨다는 계획이었다. 남으로 부산포왜성와 구포왜성, 북으로 임랑포왜성과 서생포왜성을 거쳐 울산왜성의 중간이 죽성왜성이다. 1593년 6월에 쌓았다고 추정한다.왜성은 내성과 외성의 구분이 철저하다. 몇 겹으로 겹쳐 쌓는다. 내성엔 왜군 중에서도 정예병만 주둔한다. 절대 외부인을 들이지 않는다. 외성엔 포로와 조선인, 하급 왜군이 같이 거주하며 강제 노역과 잡역을 맡는다. 성벽을 직각으로 여러 차례 꺾어, 치성 기능이 최대로 발휘되게 성을 쌓는다.높은 구릉 위에 네모진 천수대는 성벽이 비스듬하다. 거기에 천수각을 세워 최고 지휘관이 기거하는 지휘소로 활용한다. 천수각 가까운 곳에 선박을 정박시키는 선소를 두어, 언제건 바다로 나갈 수 있게 대비한다. 왜성이 바닷가 아담한 포구 옆, 높은 구릉을 끼고 지어졌다는 공통점을 보이는 연유다.발굴 결과, 외성 일부가 두모포 성벽이었음이 확인되었다. 연인원 3만3천의 조선 백성이 강제 동원되었다. 두모포 진성과 기장읍성을 헐어다가 왜성을 쌓은 것이다. 침략자의 성을, 이 고장을 지키려는 성을 헐어다 쌓은 셈이다. 두 성곽이 이로써 폐허가 되었다.10월 28일 방문해보니 왜성 터가 사유지인 모양이다. 문화재 관련 법률을 적용해도 출입이 자유롭지 못한 실정이다. 왜성이지만 분명 문화재로 재조명되어야 할 가치는 남았다. 430년 전 쓰라림을 겪은 역사의 현장 아니던가? 선조수정실록 1595년 12월 3일 기사다.문관 황신이 그해 11월 10일 이후 상황을 조정에 보고한 내용에서 왜군이 죽성왜성을 어떻게 꾸리고 활용했는지 유추할 수 있다. 울산을 맡은 가토 기요마사가 울산과 서생포, 죽성리의 왜성을 상황에 따라 변칙적으로 활용한 것으로 보인다. 정유재란 당시 울산왜성에서 가토가 기적적으로 살아난 게 이와 무관하지 않아 보인다.무엇보다 기특하고 장하다. 1595년 훼철된 읍성이 이만한 흔적으로 남아있다는 사실이 그저 놀라울 뿐이다. 일제강점기와 해방 이후 성안에 학교와 집들이 들어섰는데도 말이다. 북에서 남으로 낮아지는 경사지를 자연스럽게 활용해, 고려 말부터 조선 초기까지 쌓은 읍성이다. 둘레 1천m에 높이 4m의 성이었다.동문 옆에 비석들이 군사처럼 시립 해 있다. 이도재 비석도 있고, 하천에 돌다리를 놓아 준 은혜를 기리는 비도 보인다. 옆에 동문의 옹성 흔적을 미약하게 읽어낼 수 있다. 둥글게 감싸지 않고 살짝 꺾어 쌓았다. 동문 언덕 아래로 도로가 깊이 파였다. 성안 유일한 굴착기의 상흔이다. 그 언덕에서도 성벽 흔적을 어렵지 않게 찾을 수 있다. 복개도로 아래로 흐르는 물길이 읽히고, 그 물길 따라 상류로 오르면 해자가 나타난다.남문과 남벽이 그야말로 폐허처럼 일그러졌다. 해자가 아래로 빙 둘러 돌아 나간다. 군데군데 무더기로 남은 돌에서 "여기는 성벽이고, 저기가 옹성입니다"라는 외침이 들린다. 그 소리가 임진왜란 때 처절히 산화해간 조선군의 원성처럼 들려 가슴이 먹먹하다.서쪽 성벽은 더 아슬아슬하다. 길이도 짧거니와 성벽인지 민가 담장인지 구별이 모호할 지경이다. 밀면 무너질 듯 얇다. 그래도 이게 어딘가. 초등학교에 앗겨버린 북문과 북쪽 성벽은 찾으려야 찾을 수조차 없지 않은가. 미약하나마 존재를 보여주는 서쪽 성벽이라니, 얼마나 고마운가?왜란 후에도 읍성은 끝내 복원되지 못했다. 군지휘관의 근무처인 장관청만 살아남았다. 남쪽으로 낮아지는 지형과 물길, 그리 넓지 않은 토지가 흔적뿐인 읍성을 지금껏 지켜낸 1등 공신으로 보인다. 개발엔 죄다 불리한 여건들 뿐이어서다. 덕분에 읍성을 쌓았던 정신도 꼿꼿하게 살아남았다. 흔적만으로 4백 년을 견뎌낸 읍성이 침묵으로 외치고 있다. 나라와 백성을 기필코 지켜내고야 말겠다는 불굴의 투혼으로 말이다.