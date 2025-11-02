바타비아에서 자카르타로... 독립과 함께 다시 찾은 도시의 이름

큰사진보기 ▲자카르타에 있는 파타힐라 광장 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲자카르타박물관의 내부 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲만디리은행박물관 ⓒ 여경수 관련사진보기

22일 수요일에는 인도네시아 자카르타 구도심 코타 투아(Kota Tua)를 방문했다. 숙소에서 출발한 택시안에서 운전기사와 짧게나마 대화를 나눌 수 있었다. 그는 내가 한국에서 왔다고 하니, 그도 이태원과 강남을 다녀왔다고 했다. 우리나라의 화장품, 음악, 드라마가 좋다고 말했다. 김치도 빠지지 않고 이야기했다. 나도 역시 인도네시아의 음식인 나시고랭, 샤떼 그리고 인형극인 와양, 직물은 바틱이 아름답다고 대답했다. 그는 나에게 코타 투아로 가는 길에 있는 건물들의 유래와 용도를 친절히 설명해줬다.파타힐라 광장에 도착하니, 유럽풍 건물들이 늘어선 이곳은 마치 네덜란드 어느 도시에 온 듯한 착각을 불러일으킨다. 유럽 도시들은 중심부에 광장을 조성하고, 광장 주변에 관공서와 종교시설을 배치했다. 그러나 네덜란드는 이곳을 인도네시아를 착취하고 수탈하기 위한 중심지로 건설했다. 우리나라의 경우에도 일제강점기 조선총독부, 경성시청, 경성역, 조선은행 등이 근대적인 외형을 띤 채 착취와 억압의 통치 기관으로 기능했다.네덜란드로부터 독립된 이후 자카르타의 중심지가 지금의 중부지역으로 이전되면서 이곳은 쇠락한 지역으로 변했으나, 지금은 과거의 관공서들을 관광지로 복원하여 많은 관광객들이 찾고 있다.나는 인도네시아 정부에서 운영하는 도보관광안내를 신청했다. 나를 포함한 5명의 관광객들은 해설사를 따라서 코타 투아를 관광하기 시작했다. 해설사는 파타힐라 광장에 있는 건물들의 역사를 설명해주었다. 광장 동쪽 건물에는 순수예술과 도자기 박물관이 있다. 광장 서쪽에는 와양박물관이 있다. 와양(Wayang)은 인도네시아 전통 인형극으로, 신화와 설화, 도덕과 정치적 메시지를 담아 전승되던 구술 문화다. 우리나라의 봉산탈춤이 지배계층의 위선과 사회체제의 모순을 풍자했던 것처럼, 와양 역시 민중의 목소리를 담아낸 문화유산이다.파타힐라 광장에서 가장 큰 건물은 자카르타 역사박물관이다. 네덜란드 식민지 시절 시청이었으며, 법원과 감옥의 기능도 겸했다. 이곳에서는 외국인을 대상으로 해설사들이 무료로 영어 해설을 진행하고 있었다. 나는 호주 여성과 함께 전시해설을 들었다. 그녀는 전문여행가처럼 큼지막한 카메라를 들고 전시품들을 일일이 촬영했다. 2인 1조로 구성된 해설사들은 호주 여성이 질문하는 것을 친절하게 대답해주었다. 호주 여성은 내가 한국 출신이라 하니 한국 음식 등에 관심을 보였다. 다만 그녀는 아쉽게도 한국을 방문한 적이 없다고 했다.인도네시아 원주민을 법적으로 차별하는 인종별로 법체계를 확립했다. 유럽인에게는 네덜란드 법이, 원주민에게는 관습법이, 중국계 등 '외국 동양인'에게는 별도의 법이 적용되었다. 이러한 법적 다원주의는 표면적으로는 문화적 다양성을 인정하는 듯 보이지만, 실제로는 식민통치의 효율성을 위한 분할 통치 전략이었다.특히 네덜란드의 식민지 정책의 폭력성은 자카르타역사박물관의 지하에 있는 감옥을 통해서도 나타난다. 좁고 어두운 지하 감방에는 족쇄가 채워진 채 수감자들이 갇혀 있던 공간이 그대로 보존되어 있었다. 해설사의 설명에 따르면, 이곳에서 많은 인도네시아인들이 고문을 받고 처형되었다고 한다.한편 우리나라 역시 일제강점기에 일본 헌법인 메이지헌법이 조선인에게는 적용되지 않고, 조선총독부에서 제정한 법령에 따라 통치되었다. 일본 헌법에도 배제되고 차별받았던 식민지 조선인들에게, 1919년 대한민국임시정부가 제정한 대한민국임시헌장은 얼마나 소중한 의미였을까. "대한민국은 민주공화국"이라는 선언은 단순한 정치체제의 선택이 아니라, 차별 없이 평등한 국민으로 존재할 수 있다는 약속이었다. 인도네시아의 1945년 헌법 역시 마찬가지였다. 식민지배를 겪은 나라들에게 독립 헌법은 단순한 법 문서가 아니라, 인간으로서의 존엄을 되찾는 선언이었다.광장에서 눈에 띄는 푸른색 간판의 바타비아 식당은 과거 네덜란드 총독의 집무실이었다. 독립 이후 네덜란드가 지은 이름들은 대부분 예전의 이름을 되찾았다. 우리나라의 경우에도 일본식 거리이름이 을지로, 충무로 등으로 변경되었고, 경성이라는 도시의 이름도 서울로 바뀌었다. 그런데 지금도 이곳 광장에 '바타비아'라는 상호를 단 식당이 운영되고 있다. 식민지배의 상징이었던 이름을 어떻게 받아들여야 할까. 역사를 망각하지 않기 위한 기억의 장치일까, 아니면 과거에 대한 충분한 성찰 없이 상업적으로 소비되는 것일까.오후에는 코타 투아역 앞에 있는 은행박물관을 찾았다. 이곳에는 과거 인도네시아 중앙은행(Bank Indonesia)과 만디리(Mandiri) 은행 본사가 있었으나 지금은 각각 박물관으로 운영되고 있다. 이곳은 식민지기 경제 통치의 중심지였다.하필 인도네시아 중앙은행 박물관은 공사 중이라서 입장할 수 없었다. 만디리 은행박물관만 방문했다. 이곳은 건물 자체가 문화유적이었다. 1층은 개방된 구조로 만들어진 상당히 넓은 공간이 마련되어 있었다. 내부에는 네덜란드 식민지 시절 경제 수탈의 흔적들이 남아 있었다.인도네시아 헌법 제23D조는 "국가는 국가 화폐를 가진다"고 명시함으로써 화폐 주권을 규정하고 있다. 자국 화폐를 발행하고 유통할 수 있다는 것은 단순히 경제적 주권만을 의미하는 것이 아니다. 그것은 국가가 독립적으로 경제정책을 수립하고 집행할 수 있는 기반이며, 식민지배로부터 완전히 벗어났음을 상징하는 표시였다.코타 투아를 걸으며, 나는 식민지배의 상처가 독립 이후에도 얼마나 오래 남는지를 실감했다. 건물과 거리는 복원할 수 있지만, 법과 제도, 그리고 사람들의 의식 속에 남은 흔적을 지우는 것은 훨씬 더 긴 시간이 필요하다. 인도네시아가 1945년 헌법을 제정하고, 1999-2002년 네 차례에 걸쳐 개정하며 민주주의를 발전시켜온 과정은, 바로 그 식민지배의 유산을 극복하려는 끈질긴 노력의 역사였다.