나이 들어도 '끝까지 나답게 사는' 돌봄 생태계를 만들다

희망제작소의 '소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다.

큰사진보기 ▲오늘도봄날&굿서포트 윤서우 대표 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 시니어 돌봄, 어떻게 시작하게 됐나요.

- '서로돌봄' 커뮤니티인 '동행'을 만드셨죠.

큰사진보기 ▲코로나 시기의 ‘동행’ 활동 사진 ⓒ 윤서우 관련사진보기

- 봉사활동으로 그칠 수도 있는데, '오늘도봄날'을 창업한 점이 인상 깊어요.

- 어르신 자신의 삶을 담을 수 있는 레시피- 2년간 개발한 시니어 인지활동 워크북 '굿레시피'가 궁금합니다.

- 실제 워크북 사용한 현장 반응은 어땠나요.

큰사진보기 ▲윤서우 대표가 제작한 어르신 인지 활동 워크북 교재. 어르신들의 건강한 나이듦에 대해 물음을 던지는 내용들로 구성되어 있다. ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 이웃들이 함께 만들어 가는 '서로 돌봄'- 주요 활동 지역이 대도시(경기도 고양시)라 복지 안전망이 구축되어 있을 것 같은데, 이웃 돌봄 사업을 시작한 이유는 무엇인가요?

- '이웃더하기 활동가 사업'이 고양시장상까지 받으셨다고요.

큰사진보기 ▲‘이웃더하기’ 활동가 교육 현장 ⓒ 윤서우 관련사진보기

- 아파트가 많은 신도시에서 '마을'이라는 단위를 중요하게 여기는 것 같아요.

큰사진보기 ▲연구소 한편에 붙어 있던 문구. 윤서우 대표가 바라는 돌봄의 의미가 고스란히 담겨 있다. ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- '돌봄'이라는 영역에서 수익성을 고려하는 게 어렵지 않나요.

- 활동의 원동력과 앞으로 계획이 궁금합니다.

글: 희망제작소 사회혁신팀 이혜진 연구원

우리의 모든 삶에는 '돌봄'이 있습니다. 누군가의 손길이 우리를 자라게 하고, 또 다른 손길로 누군가의 시간을 받칩니다. 양육과 간병, 일상의 안부에서 긴급 상황까지. 개인의 삶도 공동체의 관계도, '돌봄' 없이는 유지될 수 없습니다. 그러나 바쁜 일상 속에서 우리는 안부와 손길을 당연하게 여기고, 그 가치와 노동도 쉽게 잊곤 합니다. 이 무감각이 쌓일수록 '돌봄'의 공백은 더 넓어집니다.경기도 고양시에서 오늘도봄날&굿서포트를 운영하는 윤서우 대표는 '돌봄' 테두리 바깥의 과제를 현장에서 직접 몸으로 부딪히며 실험하는 소셜디자이너입니다. 시니어가 '돌봄'과 '활동'을 함께 제공받을 수 있는 교재를 개발하고, 경력을 보유한 중장년층 활동가의 사회 재진입을 돕고, 주민이 서로의 안전한 울타리가 되는 이웃돌봄 활동가를 양성하는 등 새로운 돌봄 문화를 만들고 있는데요. '끝까지 나답게 사는' 돌봄 생태계를 그려가고 있는 윤서우 대표를 만났습니다."우연한 계기로 23살 때 철거민 마을 공부방 선생님으로 첫 사회생활을 시작했어요. 주로 초등학생을 대상으로 수업을 했어요. 이상하게 저는 늘 적응을 잘 못하고 울타리 밖으로 자꾸 뛰쳐나가려는 친구들에게 더 관심이 생기더라고요. 아이들과 이야기를 해보면, 이들의 개인적인 어려움이나 고민은 결국 어른이 마주하는 구조적 한계와 연결되는 것이었거든요. 아이들을 만나는 일을 천직이라 생각했고 청소년 진로 상담을 직업으로 삼았어요.아이 셋을 키우다보니 직업을 잠시 중단할 수밖에 없는 시기가 있었는데요. 생계 유지를 위해 돈을 벌어야 하지만, 아이와 부모님을 돌보려면 시간을 유동적으로 사용할 수 있는 환경이어야 했어요. 또 저는 사람을 만나고 소통하는 게 중요한 사람이라서, 이 세 가지를 한 번에 해결할 방법을 찾아보게 됐어요. 그래서 마을의 아지트 같은 식당을 만들게 됐죠. 일 하는 과정이나 시간이 날 때 동료들, 동네 주민들하고 수다도 떨고 재미있는 일도 작당하면 되지라는 생각으로 시작한 일이었는데, 5년 정도 운영했어요.그러다 2020년, 예상치 못한 인생의 고비가 찾아왔어요. 폐차해야할 정도로 심각한 교통사고를 당했거든요. 거의 6개월 동안 일어나지도 못하고 병원에서 집으로, 집에서 병원으로 오가며 누워만 있었어요. 조금씩 일상으로 복귀하던 무렵, 서울시50플러스재단을 알게 됐어요. 인생의 정체기에 있거나 새로운 길을 모색하는 중장년을 위한 <인생학교>라는 교육 과정에서 저랑 비슷한 상황에 있는 분들을 많이 만났어요.공감과 위로를 주고 받으며 '나만의 일'을 찾아보자는 용기가 생겼고, 그때 자연스럽게 '돌봄'이 떠올랐어요. 그동안 뉴스나 책에서 많이 본 단어였지만 제 삶에서 마주하기 전까지는 크게 공감하지 못했던 게 사실이거든요. 코로나 시기에 6개월 간 힘겹게 교통사고 후유증으로 병원 생활을 오가던 동안 양가 어머님은 모두 치매 판정을 받으셨어요. '돌봄'은 단순히 개인의 문제만이 아니라 구조적 문제이자 사회적 과제라는 걸 깨달았고요.""'노인과 인지활동'에 대한 공부를 함께 하던 동료들과 '동행' 커뮤니티를 만들었어요. 처음엔 어르신들을 찾아뵙고 활동을 해보자는 마음으로 무작정 치매안심센터에 찾아갔죠. 부모님의 치매로 돌봄을 직면하게 된 시기였고, 교육으로 동기 부여도 된 상태니 더 이상 미루지 않고 뭐라도 해보자는 마음이 들었거든요. 용기를 내서 문을 두드렸는데, 당시 코로나로 모든 복지시설이 폐쇄되고, 방문 활동도 다 중단된 상태라 할 수 있는 게 없었어요. 그래도 어떤 식으로든 도울 수 있는 기회만 주시면 무슨 일이든 할 수 있다고 했어요. 외출도 못 하고 불편한 몸으로 집 안에만 계시느라 지치실 어르신들을 생각하니 조급한 마음도 들었거든요. 3개월 정도 기다렸더니 감사히도 한 곳에서 연락을 주셨어요. 어르신들께 코로나가 감염될수도 있는 상황이니, 2차 예방접종까지 마치고 마스크 두 겹을 착용한 채 2인 1조 팀으로 찾아가는 어르신 돌봄 서비스를 12회 정도 실행해봤어요.지금 생각하면 참 겁도 없이 오로지 하고 싶다는 생각만으로 달려든 일인데 오히려 그 경험이 저에게는 보람과 용기가 됐어요. 조금씩 경험이 쌓이니까 단순한 '돌봄'을 넘어서 각자의 재능과 전공을 활용한 맞춤형 프로그램을 해보자는 생각이 들었고요. 어려운 점도 있었어요. 프로그램이 지속가능성이 있느냐를 증명하는 것도 힘들지만, 중장년이 가진 가장 큰 문제는 갑작스럽게 돌봄에 대응해야하는 상황이 잦다는 거예요. 본인이 갑자기 아파서 자기 돌봄을 해야하거나 가족의 돌봄을 위해 일을 중단해야하는 경우가 많아서, 지금은 각자의 상황에 맞춰 따로 또 같이 일을 하게 되었죠.""동료들과 계속 활동을 이어가고 싶어서 창업을 생각했어요. 중장년 동료들이 가진 전문성과 열정이 끊기지 않는 공간이 필요하니까요. 저는 서울시 50플러스재단과 LH가 주최한 <신중년 도시재생 창업프로젝트 점프업5060> 지원하는 등 제가 살고 있는 곳에서부터 방법을 찾았어요. 그런데 제가 사는 지역에는 저와 동료들이 일할 수 있는 복지관이나 문화센터가 거의 없더라고요. 신도시다보니 신혼부부, 청년가구가 많아 청년층 비율이 꽤 높고, 인구도 많은 편에 속하는 데도 개발제한구역이라는 이유 때문에 노유자 시설(교육 및 복지, 노인 및 아동 복지 관련 시설)을 포함해 충분한 행정복지시설이 조성되지 못했거든요.게다가 이 동네는 고양시에서도 특히 고령화 속도가 빨라요. 동네에서 만난 어르신들의 모습은 주로 길가 의자에 앉아 계시거나, 하루 종일 아파트 단지 바깥을 돌아 다니다 집에 들어가시거든요. 어르신을 위한 프로그램이나 문화시설이 거의 없고, 정부 지원이 닿는 계층은 소수이고, 1인 가구는 늘어가는 상황을 지켜보면서, 소외와 고립으로 이어질 사각지대에 닿을 수 있는 지속가능한 해법을 만들고 싶다는 마음이 커졌어요. 지역 내 돌봄 활동가도 양성하고, 동료들의 활동도 계속 이어지길 바라는 마음으로 '오늘도봄날'을 시작했습니다.""창업 지원금으로 첫 시안을 만들었고, 2년 동안 수업하면서 계속 고치고 다듬고 있고요. 시니어를 위한 인지활동 워크북인데요. 시중 교재는 대부분 아이들이 유치원에서 사용하는 프로그램을 조금씩 각색해 사용하고 있어서 아쉬운 점이 많죠. 치매 예방이 목적이라기 보다 치매에 걸리신 분들이 상태가 악화되지 않도록 단순한 훈련에 초점이 맞춰져 있죠. 그런데 실제로는 치매 전 단계의 어르신이 훨씬 많기 때문에 예방적 돌봄이 굉장히 절실하거든요.반면 저희는 활동 프로그램 내 여러 장치를 통해 현재의 인지 기능을 파악하고, 신체 능력과 공간 지각 능력을 훈련하면서 치매 단계 이전의 돌봄이 필요한 분들을 발굴하고 이 분들을 위한 교육이 가능하도록 설계되어 있어요. 펜과 종이만 있으면 누구나 할 수 있는 쉬운 드로잉 기법(젠탱글 패턴 등)을 활용해 집중과 미세한 손 움직임을 확인하는데, 이 과정에서 주의력, 공간 지각, 소근육 사용 같은 신호를 부드럽게 살피며 가능한 범위를 진단하죠. 중요한 건 어르신들이 활동 과정에서 정서적 지지와 지원을 받으면서 우울감을 해소하고, 자존감을 회복하는 거죠.'돌봄'이라는 단어를 들으면 아픈 사람을 보살피는 장면이 떠오르잖아요. 그런데 누군가를 '돌본다'라는 건, 그의 아픈 상태를 넘어서 그 사람 자체, 그 사람이 살아온 삶을 돌아본다는 뜻이라고 생각해요. 몸이 아파도 누군가랑 이야기하면서 내가 살아있다는 걸 느끼고 싶은 사람들이 있는데, 대부분의 사회가 말하는 '돌봄'은 청소해주고 기저귀 갈아주고 씻겨주는 게 전부죠. 돌봄을 받는 입장은 미안해하고 수치스럽고, 돌봄하는 사람은 힘들고 고통스러운 것처럼만 보여지는 게 우리와 사회가 말하고 원하는 돌봄인가? 하는 고민들을 끊임없이 합니다.""2023년 '노인인지케어단' 양성 교육과 활동에 참여하신 분들께 이 워크북의 시제품을 무료로 1년 간 지원해드린 적이 었어요. 저 혼자 교재를 들고 다닐 때보다 여러 사람이 더 많은 참여자들과 교육을 진행해주시니 더 많은 사례와 피드백을 받을 수 있었죠. 이 때 참여해주신 분들 중 지금도 현장에서 이 워크북을 활용해서 시니어 프로그램을 하고 계시고, 판매를 제안해주시는 분들도 계세요.""몇 해 전, 저희 마을에서 어르신 고독사 사건이 발생했어요. 그때 주민들이 힘을 모으지 않으면 이런 일이 또 생길 수 있겠다는 절박한 마음이 들었죠. 그래서 '지역사회보장협의체'를 통해 주민들과 함께할 새로운 안전망을 직접 만들어보자고 제안했어요. 올해로 2년째 '이웃더하기'라는 이름으로 장노년층이 함께 서로돌봄을 위한 사회관계망을 만들고 있어요.이웃돌봄 활동가 교육은 두 차례 진행됩니다. 행정 업무를 위해 담당 공무원, 공공 기관 실무자를 대상으로 교육을 해요 저는 공공, 행정과 적극적으로 소통하면서 일하는 게 중요하다고 생각해요. 결국 지역안에서의 돌봄이라는 건 민간 자원만으로는 해결할 수 없고, 공공 자원만으로도 한계가 있거든요. 그 다음 마을 주민을 대상으로 교육을 진행해요. 단순히 행정 업무 처리를 넘어서, '자기돌봄'과 '서로돌봄'을 이해하고 연결하는 데에 초점을 맞춰요. 어떻게 인사하고 다가갈지, 이웃을 존중하는 의사소통이란 무엇인지처럼 관계를 맺는 구체적인 방법을 함께 연습하죠.양성된 활동가는 2인 1조로 팀을 이뤄서 단지 내 가구를 순회하는데요. 도움이 필요한 이웃을 발견하면 지역사회보장협의체와 연결해 필요한 도움을 받을 수 있도록 구조를 만듭니다.""복지가 필요한 어르신도 많고, 각각 필요한 돌봄의 종류도 많은데 이걸 나서서 하겠다는 사람은 별로 없는 게 현실이에요. '이웃더하기' 사업을 통해서 그럼에도 불구하고 돌봄이 최대한 구석구석 닿을 수 있도록 나서주시는 '이웃'이 분명히 있고, 이들의 움직임이 변화를 만드다는 걸 증명하고 싶어요. 왜냐하면 노년층의 돌봄을 돈과 시장의 논리로 설명하는 영역도 분명 존재하거든요.하지만 돈으로 환산할 수 없는 영역도 분명히 있고, 무작정 혜택 받는 사람의 숫자가 늘어난다해도 해결될 수 없는 부분도 있거든요. 우리 모두는 나이가 들잖아요. 그럼 결국 지금 노년층, 어르신들이 부딪힌 문제는 결국 다 내가 마주할 과제이기 때문에, 돌봄은 누군가만의 문제가 아니라 나의 문제로, 내 가족과 이웃의 문제로 봐야죠.""철거민 마을에서 공부방 교사를 했던 경험 덕분인지 '마을'이라는 단어가 저에겐 어색하진 않아요. 물론 이 신원동이라는 경기도 신도시 동네로 처음 이사를 왔을 때는 약간의 어색함이 있었던 것도 사실이예요. 그런데 아파트가 많은 동네의 장점도 있어요. 사람을 많이 만날 수 있거든요. 예를 들어 신도시 아파트엔 학교가 많으니까, 아이도 많고 그만큼 학부모도 많잖아요. 이들과 오가며 인사하고 학교 활동을 같이하면, 자연스럽게 친목을 넘어서 뭔가 더 할만한 일이 없을까 이야기를 하게 돼요. 아파트라는 공간 때문에 생기는 벽을 깨고, 그저 같은 공간에 사는 사람들이 함께 관계를 맺고 살아간다는 인식을 주고 싶어요. 사업할 때도 동네 사람들이 계속 섞이고 만나면서 벽을 흐트러뜨리도록 장치를 만들고요. 결국 사람과 사람이 만나고 관계가 만들어지는 곳이 곧 '마을'이니까요.""현재 수익의 대부분은 강사비예요. 몇 년간 현장에서 활발하게 활동했더니 감사하게도 여러 곳에서 먼저 불러주시죠. 그 수입으로 프로그램과 사무 운영을 3년째 지속해오고 있어요. 하지만 사업의 지속가능성을 위해서는 강사비 이외에 안정적인 수익 모델을 개발할 필요가 있어요. 제가 가진 가능성은 결국 '빈 틈을 채우는 것'에 있는데, 그 틈을 메꾸기 위해서 또 다른 일을 해야한다는 게 참 어려운 상황이긴 해요.현재 조직을 재정비하고 있어요. 마음이 앞서 창업을 하다보니 조직에 대한 고민이 필요더라고요. 법인 전환과 사회적기업 승인을 준비 중입니다. 막막하고 어려워서 포기하고 싶을 때도 있죠. 그때마다 저를 붙잡아준 말을 떠올려요. '대표님께서 갖고 계신 진정성과 열정이 다 타들어가기 전에, 분명 그 마음과 뜻을 같이 풀어낼 동료를 만날 수 있으니 절대로 포기마시고 일을 지속하셔야 한다'고요.""제가 꿈꾸는 미래는 이 사무실이 어르신의 놀이방이 되는 거예요. 대화 상대가 필요하면 이곳에 오시고, 재미있게 작당하시고. 제가 워크북을 들고 처음 어르신들을 만났을 때, 다들 표정이 어떠셨냐면요. 경계하고, 긴장한 표정이 역력했거든요. 여쭤보니까 '나라에서 지원금 받아 살아서 그렇다'고 답변하시는 거예요. 너무 속상했죠. 그런데 12회차 교육을 빠짐없이 받고 난 후 웃는 얼굴로 저를 바라보고 계셨어요. 본인 스스로도 '내가 이렇게 웃는 얼굴이 있었다는 걸 처음 알았다'고 하신 분도 있고요. 그런 순간 보람을 느껴요.앞으로는 저 혼자 가는 방식이 아니라 각 지역에서 '지역밀착형 돌봄 활동가'가 많아지면 좋겠어요. 비슷한 문제의식과 실천의지를 가진 분들이 스스로 활동가가 되어 교육하면 좋잖아요. 그런 동네가 많아지면 1인가구로 지내는 어르신 뿐 아니라 지역에 계신 다른 어르신도 이런 프로그램을 더 많이 경험할 수 있을 테니까요. 제 역할은 '연결자'이자 '촉진자'라고 생각해요. 초고령화 사회에서 '사람 중심의 돌봄'이 마을의 일상이자, 누군가에겐 좋은 일자리가 되고, 서로를 지키는 든든한 울타리가 되도록 만들고 싶어요. 모두가 건강하고 행복하게 나이 들어가는 동네를 위해 연구와 교육 및 모델 개발에 힘쓰고 싶습니다."