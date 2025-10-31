남강댐 상류 주민들, '폭우 피해 대책 촉구' 총궐기

남강댐 상류지역 주민들이 지난 7월 폭우 때 피해를 입었다며 대책 마련을 호소하고 나선다.
산청군 청현‧야정‧신기‧수대마을 수해비상대책위원회, 7‧19산청군수해대책위원회는 오는 11월 3일 오전 한국수자원공사 남강댐지사 앞에서 "남강댐 상류지역 주민 총궐기대회"를 열기로 했다.
남강댐은 한국수자원공사가 관리하고 있으며 비가 내리면 남강 본류와 가화천~사천만 쪽으로 방류를 하면서 수위를 조절해 오고 있다.
대책위는 미리 낸 자료를 통해 "지난 7월 17일부터 19일까지 남강댐 상류지역에는 폭우로 인한 인명피해와 주택, 농지, 하우스 등 광범위한 피해가 발생하였다"라고 밝혔다.
주민들은 "한국수자원공사 남강댐지사의 탄력적이지 못한 수문 개방 운영으로 피해가 가중되었으며, 이는 지난 수십 년간 반복되어온 문제이다"라며 "상류지역 주민들은 기후위기 시대에 맞는 댐 관리 메뉴얼 개선과 재발 방지를 위한 근본대책 마련을 강력히 요구한다"라고 제시했다.
이날 집회에는 산청지역 주민 300여명과 함께 하동군농민회, 진주시농민회 회원들도 함께한다. 참가자들은 집회에서 발언을 하고 결의문을 발표할 예정이다.