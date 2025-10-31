남강댐 상류 주민들, '폭우 피해 대책 촉구' 총궐기

큰사진보기 ▲2020년 8월 집중호우 당시 남강댐 제수문 방류 모습. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

남강댐 상류지역 주민들이 지난 7월 폭우 때 피해를 입었다며 대책 마련을 호소하고 나선다.산청군 청현‧야정‧신기‧수대마을 수해비상대책위원회, 7‧19산청군수해대책위원회는 오는 11월 3일 오전 한국수자원공사 남강댐지사 앞에서 "남강댐 상류지역 주민 총궐기대회"를 열기로 했다.남강댐은 한국수자원공사가 관리하고 있으며 비가 내리면 남강 본류와 가화천~사천만 쪽으로 방류를 하면서 수위를 조절해 오고 있다.대책위는 미리 낸 자료를 통해 "지난 7월 17일부터 19일까지 남강댐 상류지역에는 폭우로 인한 인명피해와 주택, 농지, 하우스 등 광범위한 피해가 발생하였다"라고 밝혔다.주민들은 "한국수자원공사 남강댐지사의 탄력적이지 못한 수문 개방 운영으로 피해가 가중되었으며, 이는 지난 수십 년간 반복되어온 문제이다"라며 "상류지역 주민들은 기후위기 시대에 맞는 댐 관리 메뉴얼 개선과 재발 방지를 위한 근본대책 마련을 강력히 요구한다"라고 제시했다.이날 집회에는 산청지역 주민 300여명과 함께 하동군농민회, 진주시농민회 회원들도 함께한다. 참가자들은 집회에서 발언을 하고 결의문을 발표할 예정이다.