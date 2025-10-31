영국 왕실, 앤드루 왕자 작위 공식 박탈... 성추문 논란 끝 결단

AD

영국 찰스 3세 국왕이 동생 앤드루 왕자의 모든 작위와 칭호를 공식 박탈하는 절차에 착수했다.10월 30일(현지시간), 버킹엄궁은 성명을 통해 "폐하께서 오늘 앤드루 왕자의 칭호, 명칭 및 훈장을 박탈하는 절차를 시작하셨다. 앤드루 왕자는 이제 '앤드루 마운트배튼-윈저'로 알려질 것"이라고 밝혔다.앤드루 왕자는 그간 로열 로지 임대권을 통해 합법적으로 거주해왔으나, 이번 조치에 따라 임대권을 반납하고 사적 거처로 이사할 예정이다.버킹엄궁은 이번 결정이 앤드루 왕자가 제기된 성추문 관련 혐의를 부인하고 있음에도 "필요한 결정"이라고 강조했다.성명은 "폐하 부부는 모든 형태의 학대 피해자와 생존자들에게 깊은 동정과 연민을 보낸다"며 이번 결정이 피해자 중심의 왕실 기조를 재확인하는 것임을 시사했다.이번 논란의 중심에는 고 제프리 엡스타인 사건이 있다. 유죄 판결을 받은 성범죄자 엡스타인과 친분이 있었던 앤드루 왕자(65)는 최근 피해자 버지니아 지우프레의 사후 회고록 출간으로 다시 주목받았다.지우프레는 책에서 "10대 시절 앤드루에게 성폭행을 당했다"고 주장했지만, 앤드루는 줄곧 이를 부인했다. 엡스타인은 1990년대부터 2019년까지 미성년자를 성착취하고 권력층에 소개한 혐의로 국제적 논란을 일으켰으며, 2019년 교도소에서 사망했다.CNN 보도에 따르면 앤드루 왕자는 국유 재산이 아닌 군주 개인 소유의 샌드링엄 부동산으로 이주할 계획이며, 이사 시점은 최대한 빠르게 추진될 전망이다. 왕실 관계자는 "법적 부인은 존중하지만 도덕적 판단의 결함은 더 이상 외면할 수 없었다"고 말했다.이번 조치는 의회 입법이 아닌 '왕실 칙령(Royal Warrant)' 형태로 이뤄진다. 찰스 3세는 요크, 인버네스, 킬리리그를 포함해 앤드루에게 부여된 모든 귀족 지위를 박탈하는 명령에 서명할 예정이다. 1917년 제1차 세계대전 당시 독일 편에 선 찰스 에드워드 왕자가 의회법(Titles Deprivation Act)에 따라 작위를 상실한 이후 처음이다.찰스 3세 국왕은 이번 결정을 통해 동생과 거리를 두고 왕실 명예를 제한하며 사회적 책임을 다하겠다는 메시지를 강하게 전달했다. 국내외에서는 도덕적 정의 실현을 강조한 이번 조치에 관심이 쏠리고 있다.