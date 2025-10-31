일 언론 "이재명-다카이치, 협력 우선... 현실주의 선택"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 첫 정상회담에서 한일 협력을 강조했다.일본 언론은 30일 경주에서 열린 한일 정상회담을 보도하며 한일, 한미일 협력을 확인하고 양국 정상이 정기적으로 상호 방문하는 '셔틀 외교'를 지속하기로 했다고 전했다.일본 공영방송 NHK는 "회담의 구체적인 내용은 공개되지 않았으나, 북한 문제를 논의한 것은 틀림없다"라며 "북한의 핵 개발과 미사일 발사에 대한 대응은 한국과 일본이 직면한 공통의 과제"라고 분석했다.그러면서 "역대 일본 총리들은 한미일 협력을 여러 차례 확인해 왔다"라면서 "다카이치 총리도 한미일 협력의 중요성을 강조하고 있으며, 첫 회담부터 이를 확실히 해두려는 것"이라고 설명했다.이어 "한국에서는 보수 성향의 다카이치 총리를 경계하는 목소리도 나오고 있지만, 우선은 한일 정상끼리 흉금을 터놓고 이야기하며 거리를 줄이고, 신뢰 관계 구축을 도모하는 것으로 보인다"라고 덧붙였다.다카이치 총리는 취임하기 전까지 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 참배해 왔고, 역사 문제에서 강경한 입장을 보이면서 한일 관계가 나빠질 것이라는 우려가 나왔다.하지만 이날 회담에서 협력 기조를 이어가며 이 같은 우려를 불식한 것으로 보인다. <니혼게이자이신문>은 "한국과 일본은 자국 우선주의로 기울어가는 미국과의 관계 구축이라는 공통 과제를 안고 있다"라며 "북한과 중국, 러시아의 협력 강화로 안보 환경도 갈수록 엄중해지고 있다"라고 설명했다.다카이치 총리는 회담 후 일본 취재진에게 "매우 의미 있는 회담이었다"라며 "(한국과는) 이웃 나라이기 때문에 입장이 다른 여러 현안이 있지만, 이를 리더십으로 관리할 것"이라고 말했다.<요미우리신문>은 두 정상의 회담이 처음 예정했던 20분의 두 배인 약 40분간 진행됐다는 점을 강조했다.그러면서 '한일 국교 정상화 이후 구축해 온 관계를 (이 대통령과) 미래 지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가기로 했다'는 다카이치 총리의 발언을 전하며 "두 정상이 일제 강제징용 소송이나 위안부 문제 등을 다시 쟁점화하지 않겠다는 생각을 공유한 것"이라고 평가했다.<아사히신문>도 "처음 마주한 이 대통령과 다카이치 총리가 서로 미소 지으며 우호적인 분위기를 연출했다"라고 전했다.이어 "다카이치 총리는 강경 보수파의 역사 인식을 갖고 있지만, 한미일 안보 협력이라는 실리를 우선하는 현실주의 노선을 선택했다"라며 "두 정상은 더 이상의 관계 악화를 피하고 싶다는 생각이 일치했다"라고 분석했다.또한 "중국을 염두에 두고 한미일 안보 협력을 주도하는 미국은 한국과 일본이 역사 문제 등으로 관계가 악화하는 것을 바라지 않는다"라고 덧붙였다.우익 성향의 <산케이신문>은 "핵미사일 개발을 계속하는 북한이 러시아와 협력하는 가운데 안보 분야에서 한일 간 협력은 반드시 필요하다"라며 "다카이치 총리가 강력한 외교를 펼칠 수 있을지는 동아시아 안보 환경에 달려 있다"라고 전망했다.