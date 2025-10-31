트럼프 "동남아 순방 대성공… 중국과 관세 완화·대두 무역 재개 합의"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 30일 목요일, 부산 김해국제공항 터미널에서 시진핑 중국 국가주석과 양자 회담을 갖고 있다. ⓒ 백악관 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 마친 동남아 순방을 두고 "대성공이었다"고 자평했다. 그는 "중국뿐 아니라 일본, 한국, 말레이시아, 호주, 캐나다 등과의 회담을 통해 미국이 다시 존중받고 있다"고 강조했다.트럼프 대통령은 31일(현지시간) 자신의 SNS인 트루스 소셜에 올린 장문의 글에서 "이번 순방으로 훌륭한 협정이 체결됐고, 미국이 그 어느 때보다 강력하게 존중받고 있다"고 말했다. 그는 "관세 정책과 2024년 대선에서의 압도적인 승리 덕분에 돈이 미국으로 쏟아져 들어오고 있다"고 주장했다.무엇보다 눈길을 끈 건 시진핑 중국 국가주석과의 회담 결과다. 트럼프 대통령은 방한 중 열린 한중 정상회담에서 "양측이 관세를 완화하고 대두(콩) 무역을 재개했으며, 항만과 수출 제한 조치를 1년간 유예하기로 합의했다"고 밝혔다. 그는 이를 "훌륭한 무역 거래이자 장기적 파트너십의 출발점"으로 평가하며 "미국 경제정책이 가시적 성과를 내고 있다"고 덧붙였다.하지만 외교 성과의 자평 속에서도 트럼프 대통령은 국내 문제로 화제를 돌렸다. 그는 "순방지 곳곳에서 들은 질문은 하나였다. '민주당이 왜 미국을 셧다운으로 몰아넣었는가, 그리고 공화당은 왜 그것을 막지 못했는가'였다"고 전했다.트럼프 대통령은 이어 "바이든 행정부 시절 민주당은 낙태권 보호나 투표권 보장을 이유로 필리버스터 폐지를 시도했지만 결국 당내 만장일치를 얻지 못했다"며 "만약 그들이 다시 권력을 되찾는다면 푸에르토리코와 워싱턴 D.C.를 주로 만들기 위해서라도 주저 없이 필리버스터를 없앨 것"이라고 했다.그는 "이제 권력은 우리에게 있다. 우리가 해야 할 일을 한다면 터무니없는 셧다운은 즉시 끝낼 수 있다"며 "공화당이 필리버스터를 유지한 채 주어진 힘을 쓰지 않는다면, 민주당이 권력을 잡는 날 바로 그것을 폐지할 것"이라고 경고했다.현재 미국 상원은 법안 통과에 60표가 필요한 필리버스터 제도를 유지하고 있다. 공화당이 53석을 확보했지만, 이 제도를 완전히 없앨 만큼의 지지는 확보되지 않은 것으로 보인다. 그럼에도 최근 공화당 내부에서는 "민주당이 셧다운을 계속 끌면 필리버스터 완화를 검토하자"는 목소리가 커지고 있다.그러나 존 튠(사우스다코타) 상원 공화당 원내대표는 여전히 "필리버스터는 의회의 균형을 지키는 안전장치"라며 신중론을 펴고 있다. 일부 공화당 의원들도 "정부 재개를 위한 한시적 예외는 고려할 수 있지만 제도 자체는 유지해야 한다"고 입장을 밝혔다.반면 민주당 상원의원들은 "현 재정지출 수준을 유지하는 임시예산안에는 동의할 수 없다"며 오바마케어(ACA) 보조금 연장 조치가 포함돼야 한다는 입장을 굽히지 않고 있다.양당의 대치로 정부 셧다운은 장기화 조짐을 보이고 있다. 의회 내 경고에 따르면 11월 1일부터는 저소득층 식량지원(SNAP) 예산이 끊길 수 있고, 항공관제 인력 부족으로 주요 공항의 항공편 지연이 우려된다는 목소리도 높다.