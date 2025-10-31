AI 없이 하루를 버틴 대학생이 깨달은 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'AI 없이는 아무것도 못 하는 사람이 된 건 아닐까? AI에 너무 의존하는 사람이 된 것은 아닐까?'

큰사진보기 ▲AI 없는 하루 계획표 ⓒ 김찬욱 관련사진보기

AD

'그래, AI 없이 딱! 하루만 살아보자.'

큰사진보기 ▲표와 그래프 만드는 모습 ⓒ 김찬욱 관련사진보기

'여기 기울기가 유독 크네?'

큰사진보기 ▲오류를 해결하고, 실수한 부분을 표시한 모습 ⓒ 김찬욱 관련사진보기

'AI 없으면 안돼!'

'하지만, AI만으로는 부족하다.'

큰사진보기 ▲계획표에 작성한 AI 사용 기준 ⓒ 김찬욱 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 'AI 없이 하루 살기' 라는 개인 경험을 바탕으로 쓴 글입니다.

나는 올해 공과대학에 입학한 신입생이다. 나는 지난 한 학기 동안 과제, 문제 풀이, 보고서 작성, 코딩 등 거의 모든 일을 할 때 AI에 의존했다. AI를 이용하면 시간은 절약되고 몸은 편했다. 그러나 AI를 너무 많이 이용할 때면 항상 죄책감이 맴돌았다.그래서 나는 이번 시험 기간에 AI를 사용하지 않고 하루만 버텨보기로 결심했다.나는 오전 9시부터 다음 날 오전 9시까지 24시간 동안 ChatGPT, Gemini 등 대화형 AI를 비롯해 Google, NAVER 등에서 제공하는 AI 요약 기능도 사용하지 않는 나름의 실험을 해보기로 했다.오늘의 첫 과제는 물리 실험 보고서였다. 엑셀에 다양한 수치를 입력한 후, 표를 만들고, 마지막으로 그래프를 그렸다. '내가 지금 뭐 하고 있지?' AI를 사용하면 5분이면 끝났을 일을 1시간 넘게 붙잡고 있었다. 단순 반복 작업은 머리를 쓴다기보다 시간이 걸리고 손이 아픈 비효율적인 작업이었다.하지만 놀라운 점도 있었다.편리함과 속도를 우선에 두지 않자, 보고서 작성에 더욱 공을 들이게 되었고, 하나하나의 과정이 눈에 보였다. 특히 보고서에 주어진 문제를 풀며, 틀릴지라도 내 의견을 근거와 함께 써보기도 했다. 내 생각을 나만의 근거로 풀어내는 것은 정말 오랜만이었다.오후에는 물리학 과제를 풀던 중, 이해되지 않는 문제가 등장했다. AI를 이용하면 사진을 찍은 후 입력하기만 하면 풀이 과정을 알 수 있었다. 하지만 AI 없이는 상당히 복잡했다. 인터넷에 문제를 검색해 보니 비슷한 원리만 나왔고, 결국 교과서와 블로그, 유튜브 영상을 번갈아 보며 비슷한 문제의 풀이 방식을 찾고 이해해야 했다. 힘들었고 시간이 많이 걸렸다.자료마다 설명 방식이 달라 혼란이 생겼고, 심지어 일부 내용은 이해가 되지 않아 교수님께 이메일을 보내야 했다. 답변을 기다리는 시간을 포함해 한 문제를 완전히 이해하기까지 무려 한 시간이 넘게 걸렸다. 시간이 너무 오래 걸리자 '복잡하니까 그냥 넘어가자'는 유혹이 점점 커졌다. 물론 여러 자료를 직접 찾아보고 생각하며 문제를 더 깊게 이해했다고는 할 수 있지만, 그 과정에서의 '답답함'은 생각보다 컸다.저녁에는 도서관에서 프로그래밍 과제를 했다. 평소에는 코드 오류가 발생하면 AI를 이용해 쉽게 답을 구하곤 했지만, 오늘은 혼자서 해결해야 했다. 하나의 오류를 해결하는 데 30분이 걸렸다. 처음에는 답답했다.하지만 시간이 지나며 생각이 달라졌다. 꼼꼼히 코드의 흐름을 따라가던 중 스스로 오류를 발견할 수 있었고, 오류가 더 이상 뜨지 않자 작은 성취감이 들었다. '이 부분이 내가 약하구나.' 직접 코드를 이해하며 쓰고, 실수하고, 틀려보니 어떤 부분에서 내가 취약한지를 알 수 있었다. 또 그 과정에서 나는 작은 성취감을 느끼며 몰입하고 있었다.AI는 분명 강력한 도구다. 수치를 일일이 입력하던 실험 보고서, 각종 자료를 뒤져가며 찾아야 했던 복잡한 풀이 과정. AI는 그 모든 과정을 단 몇 분 만에 해결해 주었다. 그래프를 그려주고, 복잡한 수식을 정리해 주고, 때로는 내가 생각지 못한 접근법도 제시해 준다. AI와 함께 공부할 때 공부의 속도는 비약적으로 빨라졌고, 남은 시간에 나는 더 많은 문제를 풀고 더 깊이 이해할 수 있는 여유가 생겼다.놀라운 점은 하루 동안 시간이 지나며 느낄 수 있는 '무언가'가 있었다는 점이다. 평소면 빨리 지나갔던 질문들을 오래 고민하고, 모르겠는 문제는 천천히 자료를 찾아보며 이해하려고 노력했다. 그 과정에서 성취감을 느끼기도 했고, 오랜만에 집중을 하기도 했으며, 내 생각을 써보기도 했다.'성취감', '집중', '생각'. AI 시대에 잊고 살았던 또 다른 공부의 모습이었다. 마치 어릴 적 오랜 시간 끝에 문제를 스스로 풀어내고 느꼈던 짜릿한 순간과 비슷했다. 그리고 어쩌면 그것은 공부의 또 다른 모습이 아니라 잠깐 잊고 있었던 공부의 '본질적인 모습' 그 자체였을지도 모른다.나는 AI가 거대한 파도라고 생각한다. 무척 빠르게 몰아치는 큰 파도처럼 AI는 정말 빠르게 발전하고 있다. 그 거대한 파도에서 휩쓸리지 않고, 살아남기 위해서는 멋지게 균형을 잡을 수 있어야 한다. 즉 AI를 사용하지 않는 것이 아니라, 'AI의 편리함'과 '자신의 생각' 사이에서 균형을 이룰 필요가 있다. 이를 위해서는 스스로 AI를 조절하고 멈출 수 있는 힘이 무엇보다 중요하다.거대한 기술과 편리함 속에서 그것을 잠시 내려놓는 힘을 가지는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 나는 지난 1학기 너무나 쉽게 AI 중독에 빠져버리는 현실을 수없이 마주했다. 막연히 'AI를 잘 써야지' 라는 생각만으로는 아무것도 달라지지 않았다.따라서 구체적인 AI 사용 기준을 정하고 이를 습관화하는 것이 필요하다고 생각한다. 생각할 시간을 명확히 정해두는 것은 분명 우리에게 AI를 잠시 내려놓을 수 있는 힘을 줄 것이다. 그날 이후 나는 간단한 AI 사용 기준을 정해서 이를 지키기 위해 노력하고 있다.물론 이 기준이 완벽하지는 않지만, 가장 중요한 것은 AI에 대한 '망설임'을 넘어 '행동'을 시작하는 것이라고 생각한다. 최소한 기준을 바탕으로 계획을 짤 수 있고, 이를 바탕으로 행동할 수 있다. 즉 그 '사소한 행동의 시작'이 이제는 필요하다.급변하는 AI 시대 속에서, 우리 모두 비슷한 고민을 하고 있을지도 모른다. AI 없이는 불편하지만, AI에만 의존하는 것도 불안한 시대. 그렇다면 오늘부터라도 잠시 AI를 꺼보는 것은 어떨까. 잠시 멈추고 스스로의 생각에 집중해보자. 그리고 이를 계기로 자신만의 AI 사용 기준을 세워보자. 그 작은 시도가 AI에 휘둘리지 않고 스스로를 지켜내는 첫걸음이 될 것이다.