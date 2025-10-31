스코틀랜드 동북부 여행 중 뜻밖에 발견한 한글

큰사진보기 ▲스코틀랜드 힐톤에 있는 '존로스방문센터' 입구 ⓒ 제스혜영 관련사진보기

중국 선양 동관교회 별관(문광서원) 최초의 한글 성경이 번역된 곳

당시 중국 만주(서간도 지방)에 조선인 집단촌이 있었고 이응찬, 백홍준, 서상륜을 만나면서 함께 성경을 번역한다. 그들이 머리를 맞대며 번역했던 곳을 문광서원이라고 부른다. 드디어 존 로스는 1882년 <예수셩교젼셔 누가복음젼셔>를 발간한다.



존 로스가 최초로 한글 성경을 번역했다는 것 말고도 또 다른 업적은 한글 띄어쓰기를 도입했다는 것이다. 그가 만든 한국어 교재 '조선어 첫걸음'



중국 선양 동관교회를 목회하셨던 목사님 사진(존 로스는 제일 왼쪽)
예수셩교 누가복음젼셔 원본

스코틀랜드 힐톤에 있는 '존 로스 방문센터'는 개방 시간이었음에도 불구하고 사람이 아무도 없었다. 실내가 하도 어두워서 죄송하지만 내가 전시관의 불을 켰다. 전시실은 무척이나 조용하고 깨끗했다. 중국 선양의 방문과 다르게 이곳에선 존 로스가 누구인지를 알 수 있다.



어촌 마을이었던 발린토어에서(Balintore, Hilton의 옆마을) 태어났고 그의 아버지가 양복업자였다는 것. 스코틀랜드 글라스고에서 배를 타고 중국 옌타이(Chefoo)까지 석 달이나 걸렸다는 것. 그가 중국으로 떠나기 전 스코틀랜드에서 목회를 했던 몇몇 교회들과 어려서부터 부모님과 함께 다녔다는 교회(Chapel Hill Church) 사진도 보인다. 물론 한글 번역 성경인 <예수셩교 젼셔> 인쇄본과 <조선어 첫걸음>에 대한 설명 또한 반가운 데몬 헌터스의 더피와 함께 전시되어 있다.



'존 로스 방문센터' 예수셩교 인쇄본 전시

'존로스 방문센터' 조선어 첫걸음 설명

내가 스코틀랜드에서 산 지도 5년이 되었다. 나이가 들어서일까. 고향 음식이 무척이나 그립다. 예전에는 2주에 한 번씩 한국 요리를 했다면 요새는 1주에 두 번 꼴로 한국 요리를 한다. 그립다 못해 간절하다고 할까. 삼십 세에 스코틀랜드를 떠나 38년 동안 중국에서 살았던 존은 오죽했을까. 나야 배추로 김치를 만들 수도 있겠지만 어디서 버터나 치즈를 구할 수도 없었을 테니까.



또한 스코틀랜드에서 상상할 수 없던 그 혹독한 겨울은 어땠을까. 잉크가 얼어붙어 글 쓰는 것조차 어렵다는 기록도 있었으니 말이다. 얼어붙은 건 잉크만이 아니었다. 첫 아이를 낳은 기쁨도 잠시 존은 사랑하는 아내를 잃고 만다. 그의 심장마저 꽁꽁 얼었을 걸 생각하면 마음 한구석이 짠하다.



존 로스가 파송받은 채플 힐 교회 (Chapel Hill Church)

여기까지 왔으니 존 로스가 어렸을 때부터 부모와 함께 다녔다는 교회를 방문했다. 차로 5분 거리인 채플 힐 교회(Chapel Hill Church). 이곳은 중국으로 가기 전 마지막으로 파송받았던 교회이기도 하다. 막상 도착해 보니 지금은 개인 소유로 문이 잠겨 있었다. 옆에서 차 수리하는 분이 저곳이 지금은 창고로 쓰이고 있다고 말해주었다.



개미 한 마리 보이지 않았던 존 로스 방문센터나 창고로 변해버린 채플 힐 교회. 어쩌면 존 로스라는 사람도 언젠가 우리 기억에서 조용히 사라지지 않을까 라는 생각을 해 본다. 존 로스를 존경한다는 나도 이제야 존 로스 방문센터를 알았으니, 할 말이 없다. 지금이야 한글의 우수성이 세계 널리 알려져 있지만 150년 전 한글의 소중함을 알고 널리 알리고자 책을 만들고 빛도 없이 이름도 없이 복음의 씨앗을 뿌렸던 존 로스.



스코틀랜드에서 띄어쓰기를 하며 한글을 적고 있는 지금, 우리 마음속에 오래오래 기억되길 바라는 마음으로 그를 기록해 본다. 스코틀랜드에서 저 멀리 낯선 중국땅에 닿기까지 오래오래 한국을 사랑했을 존 로스의 마음처럼 말이다.



스코틀랜에서 10월의 가을 방학을 맞아 가족끼리 스코틀랜드 동북쪽을 여행했다. 조그만 어촌 마을 'Hiton'이라는 곳에 숙소를 잡고 주변을 슬슬 산책하고 있을 때였다. 갑자기 내 입이 떡 하니 벌어졌다. 이럴 수가. 남편이 얼음처럼 멈춰버린 나를 붙잡고 '왜 그러냐'며 걱정 어린 눈빛을 보냈다. 내 눈에 쏙 들어온 건 한글이었다. '믿음. 소망. 사랑'다름 아닌 '존 로스'(John Ross) 방문센터. 나는 평소 존 로스를 존경한다. 존 로스가 한국 기독교에 깊은 뿌리를 내렸을 뿐만 아니라 한국어 역사에도 크게 기여했기 때문이다. 그를 찾기 위해 중국에 있을 때 선양을 방문한 적이 있었다.존 로스가 처음으로 개척했던 동관교회를 방문했을 때가 2009년 겨울이었다. 선양에서 택시를 타고 아저씨한테 동관교회를 가자고 했던 날, 택시 앞 창문으로 하얀 눈이 하염없이 쏟아졌다. 평일이었기에 교회 문이 열렸을까 조마조마했는데 본관이 열려있었다. 한 때는 3만 명이나 모였다는 교회. 높이 우러러봐야 할 만큼 천장이 높고 넓은 교회당이었다.본관에 이어 옆에 있던 조그만 별관(문광 서원)에 들어섰다. 1876년부터 시작된 교회 목사님의 얼굴들이 벽에 걸려 있었다. 그중에 반가운 얼굴이 제일 처음에 있었으니 바로 존 로스였다. 존 로스는 스코틀랜드 태생이다. 1872년