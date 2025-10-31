"경계선지능 청년, 자활기업 연계 지원 방안 마련해야"

큰사진보기 ▲안상훈 의원이 30일 열린 보건복지위원회 국정감사에서 참고인에 질문하고 있다. ⓒ 국회방송 유튜브 관련사진보기

안상훈 국민의힘(비례대표) 의원이 보건복지부에 자활기업과 연계한 경계선지능 청년 지원 방안 마련을 요청했다.안상훈 의원은 지난 30일 열린 국회 보건복지위원회 종합감사에서 정은경 보건복지부 장관을 상대로 질의했다.안 의원은 "경계선지능 청년은 반복적인 취업 실패로 인해 고립과 은둔으로 이어지는 경우가 많다"며 "현재 경계선지능 청년 지원에 있어 복지부의 입장은 소극적이다"라고 지적했다. 이어 "경계선지능인을 장애 영역에 포함하지 말고 새로운 사회서비스 대상으로서 이재명 정부의 대표 사업 중 하나가 되도록 신경써달라"고 말했다.아울러 안 의원은 "현장의 이야기를 청취했을 때 사회복지사의 사례관리를 중심으로 경계선지능 청년의 고용 참여 등을 관리하는 것이 가장 성공적인 모델로 보인다"며 복지부의 적극적인 제도화 노력을 당부했다.이날 참고인으로는 자활기업 '홈케어마스터' 정은화 대표가 참석했다. 정 대표는 지난해 '경계선지능 청년 일역량 강화훈련 및 일경험 시범사업'의 일경험처로 참여한 경험을 소개했다.그는 "현장에서 만난 경계선지능 청년은 업무숙지나 수행 속도가 다소 느려 반복적인 지도가 필요했다"며 "단순 업무는 가능했지만 혼자서는 수행이 어려워 직무지도원 관리 하에 일경험을 진행했다"고 답했다. 직무지도원이란 경계선지능 청년의 직무를 익히고 업장에 적응할 수 있도록 파견되는 전문가를 말한다.정 대표는 해당 기업에서 근무하고 있는 취약 청년의 사례를 소개하며 "이들에 대한 지원은 단순한 취업지원에 그쳐서는 안 되며, 정신건강 관리 등 복합적인 접근이 필요하다"고 말했다.자활사업 영역에서의 경계선지능 청년 지원 가능성 또한 시사됐다. 정 대표는 "자활사업은 20년 이상 취약 청년을 지원해온 경험이 있다"며 "참여자 사례관리·일경험을 통해 근로역량과 대인관계 경험을 쌓을 수 있도록 도왔다"고 설명했다. 그러면서 "경계선지능 청년에게도 이러한 현장의 경험을 적용할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.특히 경계선지능 청년 고용을 위해서는 직무지도원의 역할이 반드시 필요하다고 봤다. 그는 "일반기업이 직무지도와 관리를 하는 데에는 어려움이 있다"며 특히 소규모기업은 경계선지능인을 고용할 때 필요한 추가적인 인건비·관리비 등을 감당하기 어렵다고 말했다. 이어 "경계선지능 청년들이 지속적으로 일할 수 있도록 제도적 지원이 반드시 필요하다"며 "이들에게 맞는 사례관리와 연계 지원도 함께 이뤄져야 한다"고 강조했다.안 의원은 "사례관리는 복지부밖에 할 수 없다"며 지원법과 관련한 향후 공청회 과정에 있어 복지부의 적극적인 참여를 요청했다. 정은경 장관은 "지적된 내용을 함께 살펴보고 법 논의 과정에도 적극 참여하겠다"고 답했다.안 의원은 지난해 경계선지능인 지원에 관한 법률안을 발의한 데 이어, 올해 1월 국민기초생활 보장법 일부개정법률안을 발의했다. 두 법안에는 각각 경계선지능인의 발굴·지원을 위한 협력적 사례관리와, 경계선 청년·자립준비청년도 자활사업에 참여할 수 있도록 소득기준 등 제도적 문턱을 낮춰야 한다는 내용이 담겼다.