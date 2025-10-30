큰사진보기 ▲경남 교원, 제주4·3을 통해 평화·인권의 의미 되새겨 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

AD

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 제주특별자치도교육청과 함께 추진하는 '경남 3·15의거-제주4·3 교류 직무연수'의 하나로, 교원과 교육전문직원 30여 명이 30일부터 31일까지 1박 2일간 제주4·3 유적지를 방문한다고 밝혔다.이번 연수는 '경남 3·15의거'와 '제주4·3'을 연결하는 지역사 중심의 민주시민 양성 교육 실천 모델로 운영된다. 앞서 지난 7월에는 제주 교원 30여 명이 창원에 있는 국립3·15민주묘지와 김주열 열사 시신 인양지 등 경남의 3·15의거 유적지를 탐방하였다.경남 교원들은 이번 연수에서 제주4·3 유족합창단 공연을 시작으로 4·3 유족들과의 만남을 통해 위로와 공감의 시간을 갖고, 제주시의 관덕정·북초·성산 다랑쉬굴·터진목 등 주요 4·3 유적지를 답사한다.강인수 중등교육과장은 "경남과 제주는 대한민국의 현대사에서 민주주의와 인권 발전에 이바지한 공통점을 가진 지역이다"라며, "지역 간 교류는 역사에 대한 이해는 물론 교원들의 인권 지수와 평화 감수성 향상에 크게 기여하고 있다. 올해 6번째로 진행된 연수가 앞으로도 계속 되기를 기대한다"라고 밝혔다.