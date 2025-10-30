메뉴 건너뛰기

마크 카니 캐나다 총리, 한화오션 거제사업장 방문

경제

부산경남

25.10.30 20:23최종 업데이트 25.10.30 20:23

마크 카니 캐나다 총리, 한화오션 거제사업장 방문

캐나다 잠수함사업 최종 결선 오른 '장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ' 잠수함 직접 확인

마크 카니 캐나다 총리(앞줄 왼쪽 세번째), 김민석 국무총리(앞줄 왼쪽 두번째), 김동관 한화그룹 부회장(앞줄 왼쪽 네번째) 등이 한화오션이 건조한 잠수함인 장영실함에 올랐다.
마크 카니 캐나다 총리(앞줄 왼쪽 세번째), 김민석 국무총리(앞줄 왼쪽 두번째), 김동관 한화그룹 부회장(앞줄 왼쪽 네번째) 등이 한화오션이 건조한 잠수함인 장영실함에 올랐다. ⓒ 한화오션

60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 최종 선정을 앞두고 수주전의 결정권을 쥔 마크 카니(Mark Carney) 캐나다 총리가 30일 한화오션 거제사업장을 방문했다.

카니 총리는 김민석 국무총리와 함께 김동관 한화그룹 부회장의 안내를 받으며 최근 진수된 '장영실함'에 올라 '장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ' 잠수함의 우수성을 직접 확인했다.

카니 총리는 데이비드 맥귄티 캐나다 국방부 장관과 함께 한화오션 거제사업장을 찾았다. 한화오션 경영진은 카니 총리에게 CPSP 제안 모델인 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ 잠수함의 설계 및 생산 과정에 대해 설명했다.

카니 총리 일행은 지난 22일 진수식을 마치고 안벽에 계류 중인 '장영실함'에도 탑승했다. 장영실함은 한화오션이 캐나다에 제안 중인 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ의 1번함으로, 장보고-Ⅲ 배치-I의 3척 건조와 실전 운용 경험을 바탕으로 완성도를 한층 높인 차세대 잠수함이다.

한화오션은 "카니 총리 일행에게 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ의 성능과 납기 역량 뿐만 아니라, 캐나다의 주요 관심 분야를 반영한 한화그룹 차원의 광범위한 경제·산업 협력 구상도 제시했다"라며 "방위협력∙우주∙지속가능 에너지∙핵심 광물 분야에서 캐나다 정부 및 산업계와의 장기적인 전략적 파트너십 구축 의지도 명확하게 개진했다"라고 전했다.

김동관 부회장은 "캐나다 잠수함 사업은 한국(K)-방산 최대의 성과 중 하나로 한국-방산의 새로운 길을 개척하는 성과가 될 뿐만 아니라 한국과 캐나다 양국의 장기 파트너십을 구축하는 전환점이 될 수 있도록 한화그룹의 모든 역량을 총결집할 것"이라고 밝혔다.

김동관 한화그룹 부회장(앞줄 왼쪽 세번째)이 마크 카니 캐나다 총리(앞줄 왼쪽 두번째)에게 캐나다 현지에 설치하고자 하는 잠수함 유지보수 시설·설비에 대해 설명하고 있다.
김동관 한화그룹 부회장(앞줄 왼쪽 세번째)이 마크 카니 캐나다 총리(앞줄 왼쪽 두번째)에게 캐나다 현지에 설치하고자 하는 잠수함 유지보수 시설·설비에 대해 설명하고 있다. ⓒ 한화오션

김동관 한화그룹 부회장(앞줄 왼쪽 세번째)이 마크 카니 캐나다 총리(앞줄 왼쪽 두번째)와 한화오션 블록 조립공장을 방문해 안내하고 있다.
김동관 한화그룹 부회장(앞줄 왼쪽 세번째)이 마크 카니 캐나다 총리(앞줄 왼쪽 두번째)와 한화오션 블록 조립공장을 방문해 안내하고 있다. ⓒ 한화오

