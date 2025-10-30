이 대통령 "다카이치 총리와 내 말, 글자 하나 다르지 않다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 열린 이재명 대통령과의 한일 정상회담에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 다카이치 사나에 신임 일본 총리가 경주에서 만나 서로 '미래지향적으로' 양국 협력을 강화해나가자는 데 의견을 모았다.APEC 정상회의에 참가하기 위해 경주에 온 두 정상은 30일 저녁 화백컨벤션센터(HICO)에서 만나 한일정상회담을 했다. 일본 최초의 여성 총리인 다카이치는 지난 21일 취임한 지 열흘 만에 이 대통령과 만났다. 이 대통령에게는 이시바 시게루 총리에 이어 취임 후 두 번째 맞는 일본 총리이다.이 대통령은 우선 다카이치 총리에게 "환영합니다"라고 인사를 건네고 악수한 뒤 "일본 역사상 첫 여성 총리인데 대한 각별한 의미를 부여하고 진심으로 축하드린다"고 말했다.이 대통령은 이어 다카이치 총리가 지난주 취임 기자회견에서, '한국은 일본에 매우 중요한 이웃이고, 한일관계의 중요성은 좀 더 커지고 있다, 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다'고 말한 데 대해 "저도 전적으로 동감할뿐만 아니라, 이 말씀이 제가 평소에 하던 말과 똑같다. 놀랍게도 글자 하나도 다르지 않다"고 말해 좌중의 웃음을 이끌어냈다.그리고 "격변하는 국제 정세 그리고 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 참으로 많은 나라"라며 "그래서 한일 양국이 그 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 될 때"라고 말했다.이어 "일본과 한국 양국은 국내적으로도 정말로 많은 공통점을 가지고 있다"라며 "서로의 경험을 공유하고 협력을 해 나가면 이런 국내 문제들뿐만 아니라 국제적인 문제들도 얼마든지 잘 해결해 나갈 수 있다고 생각한다"라고 말했다.이 대통령은 마지막으로 "이곳 경주는 총리님의 고향인 나라(奈良)처럼 고대 동아시아의 인적, 문화적 교류를 꽃피우던 중심지"라며 "오늘 이 자리가 한일의 깊은 인연을 재확인하고 미래로 이어나갈 수 있는 좋은 계기가 되기를 진심으로 기원한다"라고 말했다.이에 다카이치 총리는 이 대통령의 환대에 감사를 표하고 "대통령에 취임하신 것에 대해 축하 드린다"며 "제가 총리로 취임하고 나서 곧바로 만나뵐 수 있어서 반갑게 생각하고, APEC의 개최를 진심으로 축하한다"고 화답했다.그는 "일본과 한국은 서로에게 중요한 이웃 나라이며 지금의 전략 환경 아래 일한 관계, 일한미 간 공조의 중요성은 더욱 증대되고 있다"고 말했다. 이어 "올해는 국교 정상화 60주년이라는 큰 기념비적인 해"라며 "그간 구축해 온 일한 관계의 기반을 바탕으로 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 확신한다"고 말했다.그러면서 "이를 위해 셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 대통령님 사이에서 잘 소통해 나갈 수 있으면 좋겠다"고 말했다.이 자리에는 우리 측에서 김용범 정책실장, 강훈식 비서실장, 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 위성락 국가안보실장이 나왔으며, 일본 측에서는 모테기 외무대신, 이치카와 국가안전보장국장, 사토 관방부장관, 미즈시마 주한일본대사 등이 배석했다.