6·3 지방선거 앞두고 화순군수 전초전 본격화

큰사진보기 ▲(위)구복규 화순군수, 강순팔 전 화순군의원, 문행주 전 전남도의원, 윤영민 전 화순군의원 (아래)임지락 전남도의원, 맹환렬 화순발전포럼 회장, 김회수 포프리 대표 ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

내년 6월 3일 치러질 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 차기 화순군수 자리를 향한 경쟁이 치열해지고 있다. 지역 정치권에서는 '구도 선점보다 중요한 것은 민심의 방향을 읽는 것'이라는 말이 나온다.현직 프리미엄을 지닌 구복규 화순군수(70·더불어민주당)는 유리한 고지에 서 있는 주자다. 구복규 군수는 '만원임대주택', '화순형 24시 어린이집', '사평빨래방', '다문화팀 운영' 등 관광·문화·인구정책·복지 분야에서 군민이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책을 추진해 군정을 안정적으로 이끌었다는 평가를 받는다.강순팔 전 화순군의원(63·더불어민주당)은 오랜 의정 경험과 생활 정치의 감각을 두루 갖춘 인물이다. 의정활동 시절 두 번의 의장 경험을 통해 지역사회 내에서도 두터운 신뢰 기반을 지니고 있다. 군민 민원 해결과 지역 현안 해결에 적극적으로 나서며 "현장에서 답을 찾는 정치인"으로 불린다.문행주 전 전남도의원(61·더불어민주당)은 풍부한 의정 경험과 정책 전문성을 겸비한 인사로 꼽힌다. 도의원 재임 시절 다수의 조례 제·개정에 참여하며 실무형 정책가로 평가받았다. 합리적이고 분석적인 접근으로 지역 현안을 다뤄온 그는 정책 중심 행정의 가능성을 보여주는 인물이다.윤영민 전 화순군의원(55·더불어민주당)은 온건한 성향과 실용적 리더십으로 지역 내에서 합리적 중도파로 평가받는다. 군민 눈높이에 맞춘 현실적 접근으로 신뢰를 얻고 있으며, 조정과 통합의 감각이 돋보인다. 군민 생활 현장 중심의 행정을 강조하며, 균형 있는 실용 행정을 목표로 한다.임지락 전남도의원(61·더불어민주당)은 정무 감각이 뛰어나고 폭넓은 인맥을 보유한 인물로 평가된다. 행정 실무와 정치적 조율 능력을 함께 갖춰, 중앙·지방을 잇는 폭넓은 네트워크를 구축했다. 또한 협상과 조율 능력에서 강점을 보여 복합적 현안을 풀어낼 수 있으며, 젊은 세대와 전통 지지층을 모두 아우를 수 있는 균형감 있는 리더라는 평이 주를 이룬다.맹환렬 화순발전포럼 회장(60·더불어민주당)은 공직 경험보다는 민간 중심의 참여와 협력에 초점을 두며, 행정과 주민 사이의 가교 역할을 자임하고 있다. 지역사회 단체 중심의 폭넓은 네트워크와 민간 소통력으로 존재감을 키워가고 있다.김회수 포프리㈜ 대표(55·조국혁신당)은 기업인 출신으로 실무형 경영 감각과 추진력을 갖춘 인물이다. 현재 조국혁신당 나주화순지역위원회 부위원장을 맡아 실적 중심의 사고와 혁신적 비전을 통해 새로운 정치 대안을 제시하고 있다. 특히 변화와 혁신을 원하는 실용주의 유권자층에게 새로운 선택지를 제공하고 있다는 평가다.