쓰레기에서 매운맛을? 고추 없이 캡사이신 만드는 실험실

AD

매콤한 떡볶이 한입에 스트레스가 풀리고, 뻐근한 어깨에 붙인 파스 한 장에 피로가 가시는 경험. 우리에겐 너무나 익숙한 이 순간들 속에 아주 특별한 분자 하나가 숨어 있습니다. 바로 고추의 '매운맛'을 책임지는 '캡사이신'입니다.생명공학도인 제게 이 작은 분자는 늘 신기한 존재였습니다. 전공 수업에서 이 분자가 단순한 맛을 넘어, 통증을 줄여주는 의약품의 핵심 원료로 쓰인다는 사실을 배웠을 때, 저는 막연했던 호기심이 구체적인 질문으로 바뀌는 것을 느꼈습니다.'이렇게 쓸모 많은 물질이라면, 우리가 필요할 때 언제든, 원하는 만큼 깨끗하게 얻을 수 있어야 하지 않을까?'하지만 현실은 그리 간단하지 않았습니다. 우리가 즐기는 매운맛의 이면에는 꽤나 큰 환경적, 기술적 숙제가 숨어있었기 때문입니다.지금까지 캡사이신을 얻는 방법은 크게 두 가지였습니다. 첫 번째는 고추 농사입니다. 가장 자연스러운 방법 같지만, 사실 꽤나 비효율적입니다. 땅과 날씨에 따라 캡사이신 함량이 제멋대로 달라지고, 넓은 땅과 많은 물이 필요하죠. 두 번째는 화학 공장입니다. 대량 생산은 가능하지만, 대부분 석유에서 얻은 물질을 원료로 씁니다. 우리가 먹는 매운맛이 화석 연료와 연결되어 있다는 사실, 조금 찜찜하지 않나요? 환경오염 문제도 무시할 수 없고요.결국 우리는 딜레마에 빠졌습니다. 자연에서 얻자니 변덕스럽고, 공장에서 만들자니 환경에 미안한 상황. 우리에겐 더 똑똑하고, 더 안정적이며, 무엇보다 착한 생산 방법이 필요했습니다.바로 이 고민의 해답을, 제가 학부 연구생으로 생활하는 건국대학교 시스템생명공학과 연구실에서 찾았습니다. 최근 연구팀은 세계적으로 권위 있는 학술지 Angewandte Chemie International Edition(IF=17)에, 식물 폐기물에서 얻은 물질로 단 두 단계의 효소 반응만 거쳐 캡사이신을 만드는 혁신적인 기술을 발표했습니다.해법은 바로 거대한 공장이나 넓은 밭이 아닌, 눈에 보이지도 않는 작은 생명체, 바로 '미생물'을 활용하는 것입니다. 저희 연구실의 핵심 기술은 '합성생물학'입니다. 조금 복잡하게 들릴 수 있지만, 저는 이것을 '미생물 공장'을 운영하는 일이라고 이해하고 있습니다. 우리가 흔히 아는 대장균 같은 미생물을 하나의 작은 공장이라고 생각하는 것이죠. 이 공장에 우리가 원하는 제품을 만들도록 새로운 '설계도(DNA)'를 넣어주는 기술입니다.더욱 특별한 점은 이 공장의 원료입니다. 저희는 석유나 귀한 식량이 아닌, 옥수수 속대나 톱밥 같은 농업 폐기물에서 쉽게 얻을 수 있는 '페룰산'이라는 물질에서 출발합니다. 버려지는 쓰레기를 귀중한 자원으로 바꾸는, 진정한 의미의 재활용(업사이클링)인 셈입니다.연구팀이 설계한 생산 과정은 마치 잘 짜인 조립 라인처럼 두 단계로 이루어집니다.첫 번째 단계에서는 세 종류의 '효소'(생체 반응을 돕는 일꾼 단백질)들이 힘을 합칩니다. 이 효소들은 농업 폐기물에서 얻은 페룰산을 차례대로 가공해 바닐릴아민이라는 핵심 중간 부품을 만들어냅니다. 이 부품은 캡사이신 분자의 '머리' 부분에 해당한다고 생각하면 쉽습니다.두 번째 단계에서는 또 다른 효소가 이 '머리' 부품에 다양한 종류의 '꼬리' 부품(지방산)을 착착 붙여줍니다. 신기한 점은, 어떤 꼬리를 붙이느냐에 따라 우리가 알던 캡사이신뿐만 아니라, 자연에는 존재하지 않던 완전히 새로운 구조와 기능을 가진 수많은 종류의 '유사 캡사이신'들을 자유자재로 만들어낼 수 있다는 것입니다. 어쩌면 이 새로운 분자들 중 하나가 기존 캡사이신보다 통증 완화 효과가 훨씬 뛰어난 차세대 신약이 될지도 모를 일입니다.물론 이 과정이 처음부터 순탄했던 것은 아닙니다. 모든 조립 라인에는 전체 속도를 더디게 만드는 병목 구간이 있기 마련이죠. 저희의 미생물 공장에서도 특정 단계의 효율이 좀처럼 오르지 않아 모두가 골머리를 앓았습니다.이 문제를 해결하기 위해, 연구팀은 무려 30가지가 넘는 서로 다른 효소들을 일일이 테스트하는 집요함을 보였습니다. 그리고 마침내, 특정 박테리아에서 유래한 'PPTA'라는 이름의 '슈퍼 효소'를 발견해냈습니다. 이 효소의 성능은 놀라웠습니다. 이전에는 상상할 수 없었던 높은 농도의 원료를 99% 이상 완벽하게 우리가 원하는 물질로 바꿔주었고, 이는 세계 최고 수준의 효율이었습니다.하지만 저희 연구실은 단순히 '성공했다'는 결과에 만족하지 않았습니다. '왜 이 효소가 유독 뛰어날까?'라는 근본적인 질문을 던졌습니다. 그리고 최첨단 기술을 이용해 효소의 3차원 입체 구조를 원자 수준에서 정밀하게 들여다봤습니다 공장에서 기계의 구조를 분분석해보는 것과 같죠.그 결과, 이 슈퍼 효소가 다른 효소들과는 미세하게 다른 특별한 구조를 가져서, 원료가 드나드는 입구를 항상 활짝 열어두고 있다는 비밀을 밝혀냈습니다. 이 발견은 단순히 하나의 문제를 해결한 것을 넘어, 미래에 다른 과학자들이 더 좋은 효소를 설계할 때 참고할 수 있는 중요한 설계 원리를 제시했다는 점에서 더 큰 의미가 있습니다.학부 연구생으로 많은 연구들에 참여하고 지켜보며 제가 가장 크게 깨달은 점은, 과학은 결코 교과서처럼 한 줄로 깔끔하게 나아가지 않는다는 사실이었습니다. 제가 경험한 진짜 과학은 수많은 실패와 '왜 안 되지?'라는 질문으로 가득 찬 미로 찾기와 같았습니다.하지만 바로 그 과정에서 진짜 배움이 일어났습니다. 문제를 해결하기 위해 선배, 동기들과 머리를 맞대고, 수많은 논문을 찾아보며 새로운 아이디어를 얻고, 실패의 원인을 집요하게 파고드는 과정 자체가 과학이었습니다. 그리고 깨달았습니다. 과학은 혼자 하는 것이 아니라, 공동의 목표를 향해 나아가는 협력이 필요하다는 것을요.이 경험은 세상을 보는 저의 관점도 바꾸어 놓았습니다. 더 이상 저는 정해진 지식을 배우는 학생이 아닙니다. 제가 실험대 위에서 옮기는 몇 방울의 투명한 액체가, 농업의 환경 부담을 줄이고, 인류의 건강을 돕는 지속 가능한 기술의 일부가 될 수 있다는 사실은 저에게 엄청난 자부심이 됩니다.저는 이제 실험실 한편에 놓인 작은 유리병을 다른 눈으로 바라봅니다. 예전에는 그저 실험의 재료였지만, 지금 저는 그 안의 있는 거대한 의미를 들여다봅니다. 늦은 밤까지 데이터를 분석하며 토론하던 선배들의 열정, 수많은 실패 앞에서 좌절했다가 다시 일어서던 저의 모습, 그리고 지속 가능한 미래를 향한 작은 씨앗을 봅니다.만약 우리가 미생물에게 고추의 매운맛을 만들도록 가르칠 수 있다면, 또 무엇을 가르칠 수 있을까요? 바닐라의 향기, 희귀한 약초의 성분, 혹은 플라스틱을 대체할 새로운 소재까지. 그 가능성은 무한합니다. 미래는 이미 와 있습니다. 그리고 그 미래는 바로 지금, 이곳 실험실의 플라스크 안에서, 이름 없는 수십억 마리의 미생물들에 의해 조용히, 하지만 힘차게 발효되고 있습니다.