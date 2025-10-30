메뉴 건너뛰기

경기 광주시, 녹색 인프라 확충 사업 공모 선정... '경기도 유일'

25.10.30 18:12

경기 광주시가 한국산림복지진흥원이 주관한 ‘2026년도 녹색 인프라 확충 사업’ 공모에서 ‘무장애 나눔 길 조성 사업’ 분야에 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.
ⓒ 박정훈

경기 광주시가 한국산림복지진흥원이 주관한 '2026년도 녹색 인프라 확충 사업' 공모에서 '무장애 나눔 길 조성 사업' 분야에 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.

이번 공모는 산림 복지 기반이 취약한 지역의 접근성을 높이고 국민 모두가 누릴 수 있는 산림 복지서비스를 확대하기 위해 추진된 것으로 전국 17개 지자체가 선정됐으며 광주시는 경기도에서 유일하게 이름을 올렸다.

선정된 '태화산 무장애 나눔 길 조성 사업'은 총사업비 10억 원(국비 5억 원, 시비 5억 원) 규모로 추진된다. 총연장 1.3㎞ 구간에 노약자, 장애인, 어린이 등 보행 약자 누구나 안전하고 편리하게 숲을 체험할 수 있는 산책로를 조성하는 것이 주요 내용이다.

특히, 이번 사업은 '유정 호숫길 조성 사업'과 '태화산 유아숲체험원(1·2차)' 등 기존 산림복지시설과 연계돼 추진됨으로써 태화산 일대를 가족 단위 체험·휴식·교육이 어우러진 복합형 산림 문화공간으로 발전시키는 핵심축이 될 전망이다. 현재 유아숲체험원 1차 구간은 이미 준공됐으며 2차 사업은 2026년 상반기 완공을 목표로 마무리 단계에 있다.

시는 자연훼손을 최소화하는 동시에 국산 목재를 적극 활용해 탄소중립형 친환경 숲길로 조성하고 인근 관광자원인 곤지암리조트와 화담숲 등과의 연계로 지역경제 및 산림관광 활성화에도 나설 계획이다.

방세환 시장은 "이번 선정은 광주시가 지속적으로 추진해 온 산림 복지 기반 확충 정책의 결실로 누구나 차별 없이 숲의 혜택을 누릴 수 있는 환경을 마련하게 됐다"며 "유정 호숫길과 유아숲체험원, 무장애 나눔 길이 하나의 복합 산림복지 벨트로 기능할 수 있도록 행정절차와 설계를 신속히 추진하겠다"고 밝혔다.

#경기도

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

댓글
박정훈 (friday76)

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

독자의견0

