"학생 위한 사업 않겠다"는 교장...학부모회 "교장 분리를"

경기도 시흥시에 있는 공립 K고 학교운영위원회 학부모위원들과 학부모회 임원들이 "교장이 학교운영위 회의와 학부모 면담에서 '아이들을 위한 어떠한 사업도 하지 않겠다'라고 공개 선언했다"라면서 "(교장실) 안마 침대 공금유용 의혹 등 비윤리적 행위로 학교의 명예도 훼손한 교장을 즉각 분리 조치해달라"라고 요구하고 나섰다(관련 기사 "[제보취재] 학교 돈으로 교장실 작은 방에 '안마 침대' 임대 논란"
https://omn.kr/2fhne).
"교장이 문제 발언 들어간 학교운영위 회의록 삭제 위해 학부모 협박"
30일, <오마이뉴스>는 이날 K고 학부모 소통방에 올라온 '학부모 회장단 촉구 성명서'란 글을 살펴봤다. 이 성명에는 이 학교 학교운영위의 학부모위원 6명 가운데 4명과 지역위원 1명, 학부모회 임원 2명 등 모두 7명이 합의해 발표한 것이다.
이 성명에서 학부모 회장단은 "교장은 (지난 10월 17일에 열린) 학교운영위 회의와 (지난 19일 교장실에서 진행한) 학부모 면담에서 '앞으로 학교에서 아이들을 위한 어떠한 사업도 하지 않겠다'라는 직무유기성 발언을 공개적으로 선언했다"라면서 "이 교장은 (이런 말과 함께 학부모위원들의 문제제기 내용이 들어간) 학교운영위 회의록 삭제를 학부모 위원에게 협박, 회유하며 증거 인멸을 시도하고 있다"라고 주장했다.
이와 관련, 당시 두 모임에 모두 참여했던 B학부모위원은 <오마이뉴스>에 "지난 10월 17일 학교운영위에서 교장 측근인 한 교원위원은 이날 교장의 발언에 박자를 맞추듯 '어머님들이 이렇게 똑똑하시니 아이들도 다 똑똑한 아이들이더라'라고 비꼬기도 했다"라면서 "17일 학교운영위에서 한 교장 발언은 12명의 학교운영위원들이 모두 들었고, 19일 학부모 면담에서 한 교장 발언도 5명의 학부모가 모두 들었다"라고 설명했다.
이 학교 학부모위원들이 이 학교 일부 교사들과 함께 '교장의 갑질 의혹', '기초학력 지원사업 방기', '교장실 안마 침대 대여비 유용' 문제 등에 대해 문제를 제기했는데, 교장이 이에 대해 해명하면서 해당 발언을 내놨다는 게 B학부모위원의 설명이다.
학부모 회장단은 성명에서 "작년 여름 폭염 기간 에어컨 미가동으로 학생들의 기본 권리가 침해되었다"라면서 "(이런 교장이) 안마 침대 공금유용 의혹 등 개인적 이익을 위한 비윤리적 행위로 학교의 명예를 실추시키고 있다"라고 주장했다. 그러면서 "교장은 즉각 사과하고 직무유기 발언 등에 대한 책임을 인정하라. 교육지원청은 교장을 즉각 분리 조치하라"라고 요청했다. 직위해제 등 조치를 통해 교장이 학교에 나오지 못 하도록 하라는 뜻이다.
학부모 회장단은 이 성명서를 조만간 학교 쪽에 전달할 예정이다. 현재 경기도교육청은 이 학교 교장의 갑질, 공금유용 의혹 등에 대한 감사를 벌이고 있다.
전국교직원노동조합 시흥지회의 김경섭 교권국장은 <오마이뉴스>에 "'학생들을 위해 아무것도 하지 않겠다'라며 학부모들을 협박하는 교장의 발언은 교육자로서 최소한의 소명 의식조차 부족함을 보여주는 것"이라면서 "해당 교장은 본인의 갑질과 부정부패로 인해 도교육청의 감사가 진행 중인데도 계속 출근하며 2차 피해를 발생시키고 있다. 더 이상의 피해가 발생하지 않도록 교장을 K고로부터 하루빨리 분리해야 한다"라고 요구했다.
전교조도 "교장 분리해야"... K고 관계자 "교장이 그런 말을 한 기억 없어"
<오마이뉴스>는 K고 교장의 설명을 듣기 위해 통화를 시도했지만, 연결되지 않았다. 지난 10월 17일 학교운영위에 참석했던 이 학교 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "당시 기억이 정확하지는 않지만, 우리 학교 교장이 학부모 회장단이 주장한 내용의 발언처럼 말했다는 기억을 갖고 있지는 않다"라고 말했다.