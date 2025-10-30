메뉴 건너뛰기

성남시 '임산부·배우자·양가 부모' 백일해 무료 예방접종

25.10.30 17:38최종 업데이트 25.10.30 17:38

성남시 '임산부·배우자·양가 부모' 백일해 무료 예방접종

11월 3일부터 가까운 병의원에서 접종 가능…"신생아 밀접 접촉자 중심으로 감염병 예방"

경기 성남시가 오는 11월 3일부터 임산부·배우자·양가 부모를 대상으로 한 '백일해 무료 예방접종 사업'을 시행한다.
경기 성남시가 오는 11월 3일부터 임산부·배우자·양가 부모를 대상으로 한 ‘백일해 무료 예방접종 사업’을 시행한다. ⓒ 성남시

경기 성남시가 오는 11월 3일부터 임산부·배우자·양가 부모를 대상으로 한 '백일해 무료 예방접종 사업'을 시행한다.

임산부와 신생아의 건강을 지키기 위해 올해 처음 도입하는 사업이다.

백일해는 발작성 기침이 특징인 호흡기 감염병이다. 다른 사람의 기침으로 전파된다.

면역력이 약한 신생아에게 치명적이지만, 임신부가 예방접종을 하면 태아에게 항체가 전달돼 감염을 예방할 수 있다.

함께 사는 가족도 백일해 예방접종으로 면역을 형성하면 신생아를 간접적으로 보호할 수 있다.

이를 위해 시는 앞선 10월 13일 백일해 예방접종 지원 조례를 제정하고, 올해 말까지 두 달간 1800명 접종을 예상해 사업비 8000만원을 투입하기로 했다.

무료 접종 대상은 △임신 27주~36주의 임신부 △출산 후 60일 이내의 산모 △배우자(사실혼 포함) △임산부와 배우자의 양가 부모(성남시 등록 거주자)다.

임산부와 배우자 중 한 사람이 성남 시민이면 부부 둘 다 무료 접종을 지원한다.

임산부나 배우자가 성남 시민이 아니면, 양가 부모는 성남에 살더라도 지원 대상에서 제외한다.

접종받으려면 성남시 홈페이지(온라인 신청)를 통해 신분증 사본과 가족관계 증명 서류 등을 보내 대상자 등록을 한 후에 가까운 병의원(현재 기준 229곳 지정)을 찾아가면 된다.

접종 때 1명당 4만원에 해당하는 비용은 전액 시가 부담한다.

성남시 보건소 관계자는 "백일해는 예방접종으로 충분히 막을 수 있는 질환"이라면서 "신생아 밀접 접촉자를 중심으로 감염병을 예방해 건강한 아이의 탄생을 준비하시길 바란다"고 말했다.

