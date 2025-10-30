서미화 의원 "경계선지능 청년 학대는 구조적 문제, 복지부 적극 개입하라"

큰사진보기 ▲서미화 의원이 30일 열린 보건복지위원회 국정감사에서 정은경 장관에 질의하고 있다. ⓒ 국회방송 유튜브 관련사진보기

서미화 의원(더불어민주당·비례대표)이 30일 국회 보건복지위원회 종합감사에서 경계선지능인의 국가적인 지원을 촉구했다.서 의원은 정은경 보건복지부 장관과의 질의에서 "최근 경기도 광주 미신고 시설에서 경계선지능 청년에 대한 심각한 학대 사건이 일어났다"며 "이는 법과 제도의 사각지대가 만든 구조적 학대"라고 지적했다. 이어 "이러한 피해 사례가 재발하지 않도록 피해 청년에게 적절한 보호조치가 필요하다"고 말했다.이에 정은경 장관은 "해당 사례는 지자체와 협의해서 조치하겠다"고 답했다.또한 서 의원은 경계선지능인이 등록 장애인이 아니라는 이유로 보호와 지원에서 배제되면 안 된다고 강조하며 "경계선지능인 지원 법안이 10건이나 계류돼 있는 만큼 복지부에서 이들 지원에 대한 국민적 요구를 받아들이고 이번 사건에도 적극 개입해야 한다"고 말했다.정 장관은 "현재 경계선지능인 실태조사를 진행 중"이라며 "지원법과 관련해서는 그들을 어떻게 지원할 수 있는지 심층검토가 필요하기에 입법과정에서 지속적으로 논의하겠다"고 말했다.서 의원은 "국감 이후 복지부 입장과 추진계획을 보고해달라"며 발언을 마무리했다.한편 논란의 사건은 경기도 광주에 위치한 한 대안가정에서 발생했다. 대안가정을 운영하는 단체의 전 대표가 경계선지능인과 지적장애인 등에게 상습적으로 신체 마사지를 강요하고 폭행을 일삼았다는 의혹이 제기됐으며, 지난 16일 고발장이 접수돼 현재 경기 광주경찰서에서 수사 중이다. 피해자들은 해당 시설에서 생활하며 학대와 착취를 당했다고 진술한 것으로 알려졌다.