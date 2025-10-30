홍성규 진보당 경기지사 후보 " 누구나 돌봄 받도록 하겠다"

큰사진보기 ▲홍성규 진보당 경기도지사 후보 ⓒ 진보당경기도당 관련사진보기

홍성규 진보당 경기도지사 후보(진보당 수석대변인)가 '돌봄 3법 제정'을 선포하며 경기도 돌봄정책의 공공성 강화를 주장했다. 내년 6월에 열리는 지방 선거를 염두에 둔 행보라는 관측이 나온다.홍 후보는 지난 9월 26~30일 진보당 권리 당원 총투표를 통해 경기도지사 후보로 선출됐다.홍 후보는 30일 경기 도의회에서 기자회견을 열어 "현재 경기도에 약 177만 1인 가구가 있는데, 이는 전국 1인 가구의 약 22.1% 수준"이라며 "돌봄 부담은 가족 내부에서만 해결될 수 없는 구조로 진입한 지 오래된 사안이고, 이는 사회 불평등 문제이자 시급한 국가적 과제"라고 짚었다.이어 홍 후보는 "누구나 소득에 관계없이 돌봄 공백으로 인한 고통 없이 돌봄 혜택을 받을 수 있고, 또 돌봄 노동자들이 안정되게 좋은 돌봄을 제공할 수 있는 '좋은 돌봄' 모델"이라고 돌봄 3법을 소개했다.그러면서 "경기도 돌봄정책의 공공성 강화를 위해 1400만 도민 누구나 좋은 돌봄을 주고받을 수 있는 그날을 앞당기도록 최선을 다하겠다"며 "돌봄 3법 국회 입법을 선포한다"고 밝혔다.홍 후보가 말한 '돌봄 3법'은 국가와 지방자치단체의 돌봄 책임을 명시한 '돌봄정책기본법'과 돌봄 수당, 돌봄 크레딧, 돌봄 휴직을 근로기준법 적용 제외 대상자까지 포괄하는 '돌봄자법', 돌봄노동자의 노동권을 보장하고 업무상의 재해와 인권을 보호하는 '돌봄 노동자기본법' 등이다. 지난 29일 진보당 김재연 상임대표와 손솔 의원이 국회 본청 계단에서 발표한 바 있다.기자회견에 진보당 이종문 부천시의원(부천시 마)과 한지희 전국돌봄서비스노동조합 경기지부장 등이 함께했다.이종문 시의원은 "부천시는 이미 통합 돌봄의 모범 도시로 잘 알려져있다"며 "돌봄 3법을 계기로 국가와 지방자치단체가 책임지고 누구나 좋은 돌봄을 시행하고 받을 수 있도록 경기도민의 많은 관심과 지지 응원을 바란다"고 말했다.한지희 지부장은 "돌봄 노동 고용이 안정되고, 좋은 돌봄, 통합 돌봄시대를 만들기 위해 우선적으로 돌봄 노동자들의 처우 개선이 시급"하다며 "공공 돌봄 없이 돌봄 시대는 불가능하기에 돌봄 주체인 돌봄 노동자들의 이야기를 귀 기울여 들어야 한다"고 강조했다.