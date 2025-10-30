용인시, 김량장'스마트워크 플랫폼' 설계 공모 당선작 선정

큰사진보기 ▲경기 용인시는 중앙동 도시재생활성화지역의 핵심 사업인 ‘김량장 스마트워크 플랫폼 조성사업’ 설계 공모 당선작을 선정했다고 30일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

AD

경기 용인시는 중앙동 도시재생활성화지역의 핵심 사업인 '김량장 스마트워크 플랫폼 조성사업' 설계 공모 당선작을 선정했다고 30일 밝혔다.당선작으로 선정된 ㈜우성건축사 사무소의 설계안은 용인중앙시장 제2공영주차장을 활용한 증축 계획을 포함해 기존에 있는 건축물과 연결하는 방안을 담고 있다.이를 통해 접근성과 활성화를 증대할 수 있는 공간을 기획하고, 커뮤니티·학습·창업 기능을 통합하여 다양한 세대층의 복합시설을 구현한 것이 높게 평가됐다.처인구 김량장동 '스마트워크 플랫폼' 조성사업은 중앙동 도시재생사업의 일환으로 용인특례시가 주관하고, 용인도시공사가 위·수탁을 받아 시행 중인 사업이다.시는 348억원의 사업비를 들여 처인구 김량장동 137-1 번지 일원에 있는 주차장을 지상 9층 규모의 복합 공공시설로 조성 중이다. 이 사업은 11월 중 설계용역에 본격 착수해 2027년 마무리될 예정이며, 공사 준공은 2029년 12월을 목표로 하고 있다.이 시설은 스마트 기술과 도시재생을 결합한 복합 공공시설로 조성한다. 사업이 마무리되면 청년들의 창업과 용인중앙시장이 있는 중앙동 지역의 상권 활성화, 주차난 해소에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.1층부터 2층은 용인중앙시장을 이용하는 방문객과 시민이 자유롭게 이용할 수 있는 실내 광장형 휴게공간인 '스마트라운지(SPACE 137)'와 커뮤니티 공간을 마련한다.3층부터 5층은 전통시장의 활성화를 위한 주차공간으로 활용하며, 6층부터 9층까지는 새로운 소비문화와 일자리 생태계 구축을 위한 ▲청년창업 지원공간 ▲평생학습관 ▲휴게공간을 설치한다.이상일 시장은 "'스마트워크 플랫폼'은 청년과 지역의 상인이 함께 성장하는 혁신거점으로 자리매김할 것으로 기대한다"며 "이 사업을 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 도시재생의 모범적 사례로 발전시킬 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.