반복되는 음성군 화학물질 누출, 안전 의식 없는 행정의 문제다

▲그러나 해당 조항은 이미 2021년에 삭제된 상태다. 즉, 법령 검토조차 제대로 이뤄지지 않은 계획서가 행정당국에 접수·승인된 것이다. 더구나 실제 사고로 다수의 주민이 피해를 입은 만큼, '영향 범위가 사업장 내부에 국한된다'는 업체의 주장은 명백한 허위였다. ⓒ 박성우