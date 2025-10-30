반복되는 음성군 화학물질 누출, 안전 의식 없는 행정의 문제다

2025년 10월 26일, 충북 음성군 대소면의 한 화학물질 취급 공장에서 비닐아세테이트 모너머(VAM) 약 400리터가 지상으로 누출되는 사고가 발생했다. 이 사고로 인근 공장의 노동자와 지역 주민 등 현재까지 71명이 구토·어지럼증을 호소하며 병원으로 이송되었다(관련 기사: "충북 음성 '화학물질' 누출 사고 현장 조사 실시한다")
.
그러나 이 사고는 불의의 참사가 아니라, 예견된 인재였다. 같은 공장에서 불과 5일 전인 10월 21일에도 동일한 화학물질이 누출되어 인근 농작물이 피해를 입는 사고가 발생했기 때문이다.
조병옥 음성군수는 21일 사고 이후 "체계적인 TF팀 운영을 통해 정확한 조사와 함께 관계기관 간 협력 등 모든 행정력을 총동원해 추가 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔으나, 그 약속은 단 며칠 만에 아무런 실효도 없는 공허한 말로 드러났다.
계속되는 누출 사고에 불안한 음성 주민들
산업단지와 공장이 밀집한 음성군에서는 유해물질 누출 사고가 끊이지 않고 있다. 지난 24일에는 금왕읍 봉곡리 테크노산단 내 한 공장에서 큐멘 과산화수소(CHP80) 유해연기가 누출됐으며, 지난 5월에도 굉음과 함께 음성천연가스발전소에서 가스 누출 사고가 있었다. 다행히도 인명피해는 없었지만 걸핏하면 발생하는 누출 사고에 주민들은 불안감을 떨쳐내기 힘들다.
더 거슬러 올라가면, 지난해 7월 맹동산업단지 공공폐수처리시설에서는 60대 하청노동자가 황화수소 중독으로 사망하는 중대재해가 발생했다. 호흡용 보호구 없이, 유해물질 농도 측정조차 이루어지지 않은 상태에서 작업에 투입된 결과였다. 당시 시설은 음성군이 발주한 공공시설이었으며, 고용당국은 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하겠다고 밝혔지만, 1년이 넘도록 결과는 발표되지 않았다.
이 일련의 사고들은 음성군이 산업 및 노동 안전 관리에 얼마나 무감각한지를 보여주는 명백한 증거다. 사고가 이어지는데도 실질적인 예방 대책 수립은 없고, 여전히 사고 뒤의 수습에만 급급할 뿐, 근본 원인에는 눈을 돌리지 않는다.
위해관리계획서엔 삭제된 법 조항과 외부 영향은 없다는 문구만... 관리·감독 실패 아닌가
한편 이번 VAM 유출 업체는 위해관리계획서를 고지하는 업체로 지정되어 있다. 위해관리계획서는 화학물질 중에서 급성독성·폭발성 등이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높은 물질을 다루는 사업장이 의무적으로 작성하는 문서로 주민피해를 최소화하기 위해 이를 고지해야 한다.
올해 4월 음성군에 제출해 고지된 위해관리계획서에 따르면 해당 업체는 사고 발생시 행동요령으로 '영향 범위가 사업장 밖으로 미치지 않음'이라며 화학물질관리법 시행규칙 제46조 제2항에 근거해 주민행동요령과 주민대표 경로를 미작성했다고 명시해 놓았다.
그러나 해당 조항은 이미 2021년에 삭제된 상태다. 즉, 법령 검토조차 제대로 이뤄지지 않은 계획서가 행정당국에 접수·승인된 것이다. 더구나 실제 사고로 다수의 주민이 피해를 입은 만큼, '영향 범위가 사업장 내부에 국한된다'는 업체의 주장은 허위였다.
음성군은 이러한 상황에도 불구하고 아무런 제재나 사전점검조차 시행하지 않았다. 이는 지자체의 명백한 관리·감독 실패이며 행정의 직무유기로밖에 볼 수 없다.
기업 유치에만 혈안돼 안전은 방치한 음성군... 재발 방지 위한 실질 대책 나서야
2024년 12월 기준 음성군에는 3,045개 기업체가 입주해 있으며, 대부분이 영세사업장이다. 같은 날짜 기준으로 음성군 소재 산업단지는 조성이 완료된 곳만 16곳, 조성 중인 곳은 10개에 달한다.
하지만 군의 안전점검은 군에서 발주하는 건설현장 중심의 '노동안전지킴이' 사업에 한정되어 있어 화학물질을 취급하는 소규모 사업장은 사실상 안전 사각지대에 놓여 있다. 경기 화성시의 경우 자체 조례를 제정해 '산업안전지킴이'를 운영, 유해물질 취급 사업장을 포함해 50인 미만의 사업장까지 상시 점검을 하고 있다. 산업단지가 밀집한 음성군 또한 지역형 산업안전 전담조직 마련에 즉각 나서야 한다.
결국 이번 사고는 단순히 기업의 부주의 문제 때문이라고 보기 어렵다. 지자체가 산업단지 확장과 투자유치에만 몰두하면서, 노동자와 주민의 안전을 뒷전으로 밀어놓은 측면이 있기 때문이다. 음성군은 수년째 기업 유치를 강조해 왔으나 그에 걸맞은 환경·안전 관리 체계는 사실상 부재하다. 대규모 산업단지를 빠르게 늘리는 동안, 군이 자체적으로 확보한 산업안전 전문 인력은 여전히 손에 꼽을 정도다.
지금처럼 행정의 시선이 안전보다는 기업 유치, 사고 예방보다 사고 수습에 머무는 한, 음성군의 산업단지 어디서든 이번과 같은 사고는 언제든 반복될 수 있다. 더욱이 이번 사고는 불과 며칠 사이 두 차례 연속으로 같은 공장에서 발생했다는 점에서 예측 불가능한 사고가 아니라 예방하지 않은 사고라는 비판을 피할 수 없다.
노동자와 주민의 건강을 위협하는 화학물질 누출 사고가 되풀이되는 동안, 음성군은 "수습에 전력투구"중이라며 "행정력을 총동원"하고 있다는 말만 번지르르하게 쏟아냈다. 이제는 이런 보여주기식 대책 대신 책임 있는 조치가 필요하다. 음성군은 행정의 무책임을 인정하고, 재발 방지를 위한 실질적 대책을 즉각 시행해야 한다.