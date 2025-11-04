손 맞잡은 '용균이 엄마'와 '요안나 엄마'... "또 다른 비정규직 청년 죽지 않도록"

큰사진보기 ▲충남 태안화력발전소 설비 점검 도중 사고로 숨진 고 김용균씨의 어머니 김미숙씨와 MBC 직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 기상캐스터 고 오요안나씨의 어머니 장연미씨가 10월 29일 오후 서울 영등포구 비정규직노동자의집 '꿀잠'에서 <오마이뉴스>와 만나 휴대전화에 저장된 아들과 딸의 사진을 보여주고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"우리 어렸을 때 '깨복쟁이 친구'라고 하잖아요. 그런 친구 같은 느낌이 들어요. 자식을 이렇게 먼저 보내본 사람들 당사자가 아니면 절대 이 감정을 몰라요. 용균이가 묻혀있는 모란 공원에 가서 용균이 사진을 보는 순간 요안나하고 얼굴이 이렇게 딱 겹쳐지더라고요." - 장연미(고 오요안나 어머니)씨

노동운동가로 거듭난 '용균이 엄마'와 '요안나 엄마' "또 다른 비정규직 청년 죽지 않도록"

- 두 분은 언제 서로를 처음 만났나.

김미숙

- 김미숙씨는 이후 9월 8일 요안나 어머니가 MBC 앞에서 분향소를 차리고 단식농성을 시작할 때도 장연미씨를 끌어안아 주었다.

김미숙

- 단식투쟁선포 기자회견 당시 "오요안나의 죽음이 아들 용균이와 닮은 꼴이라 더 가슴 아팠다"고 말했다.

김미숙

장연미

- 농성장에 걸음하는 '용균이 엄마'가 '요안나 엄마'에게도 큰 힘이 됐을 것 같다.

장연미

- 농성장에서 두 분이 주로 어떤 이야기들을 나눴나.

김미숙

장연미

- 두 분은 평범한 '어머니'였지만 자식의 죽음을 계기로 '노동운동'의 길로 접어들었다는 공통점도 있다.

장연미

김미숙

- 수많은 시민사회 활동가들이 두 분의 투쟁에 연대했다. 어떤 느낌이었나.

장연미

김미숙

- 투쟁을 계기로 따님, 아드님의 죽음을 비정규직 노동자 전반의 문제로 확장하게 됐다고 들었다.

김미숙

장연미

- 지난 15일 28일간의 단식투쟁 끝에 MBC와 조인식을 치렀다. 조인식의 의의와 한계에 대해 평가한다면.

김미숙

장연미

- 앞으로 두 분의 투쟁 계획은 어떠한가.

장연미

김미숙

큰사진보기 ▲충남 태안화력발전소 설비 점검 도중 사고로 숨진 고 김용균씨의 어머니 김미숙씨와 MBC 직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 기상캐스터 고 오요안나씨의 어머니 장연미씨는 자식을 잃은 아픔을 나누며 이제 ‘투쟁’의 길을 함께 걷는 동지가 됐다. ⓒ 유성호 관련사진보기

서로를 안 지 얼마 안 됐지만, 함께 있으면 "절로 마음이 편해지는" 존재였다. 출신지도, 사는 곳도 다르지만 '직장에서 자식을 잃었다'는 공통점이 두 어머니를 격 없는 '깨복쟁이 친구'로 만들었다. 고 김용균씨 어머니 김미숙씨(57)와 고 오요안나씨 어머니 장연미씨(58)다.지난 9월 장씨는 사망한 딸의 문제 해결을 촉구하며 MBC 앞에 딸의 분향소를 차리고 28일간 단식 농성을 했다. 장씨 곁엔 내내 김씨가 함께했다. 9월 8일 장씨가 단식을 시작할 때도, 일주일 뒤 오요안나 1주기 추모 문화제에서 딸의 생전 영상을 보고 오열할 때도, 그리고 10월 15일 MBC로부터 '오요안나 명예 사원증'을 품에 안아 들었을 때도, 김씨는 장씨와 함께 울었다.두 사람이 서로를 부르는 호칭은 여전히 '용균이 엄마', '요안나 엄마'다. 각각 2018년과 2024년 사랑하는 우주를 떠나보낸 두 어머니의 휴대전화 배경엔 여전히 환히 웃는 아들과 딸의 얼굴이 머물러 있다. 자식을 잃은 슬픔을 나누며 급속히 가까워진 두 사람은, 이제 '투쟁'이라는 말이 입에 붙은 '노동운동가'로서도 벗이 돼서 나아가고 있다.10월 29일 <오마이뉴스>는 비정규노동자의집 '꿀잠'에서 '요안나 엄마'와 '용균이 엄마'를 만나 둘의 이야기를 들어봤다.인터뷰 장소인 '꿀잠'은 단식농성 내내 장씨가 기거하던 곳이다. 먼저 도착한 '용균이 엄마'는 '요안나 엄마'에게 장난스럽게 투덜거렸다. 짙은 화장에 올화이트 트위드 정장을 차려 입은 장씨가 등장하자 "왜 이렇게 멋지게 입고 왔어. 나랑 비교되잖아"라며 웃음을 터뜨린 것이다. 대화 중 한 살 위인 장씨가 김씨를 실수로 "언니"라고 부르자, 김씨는 "이제 나이가 많아서 언니라 하면 실례야"라며 장씨의 팔을 툭 치기도 했다.이처럼 농담을 주고받을 만큼 가까워진 두 사람의 인연은 불과 4개월 전 시작됐다. 직장에서 자식을 잃은 어머니이자, 이후 노동운동에 뛰어든 활동가라는 공통된 궤적은 금세 그들을 이어주었다. 인터뷰 도중에도 두 사람은 서로의 말에 "맞아, 맞아"라며 맞장구를 연발하며 깊이 공감했다."지난 6월 10일 대한불교조계종 사회노동위원회에서 '오요안나 추모위령제'를 할 때 처음 만났다. 당시 요안나가 떠난 지 거의 1년 가까이 돼가는데 어머니께서 투쟁을 하신다고 해서 놀랐다. 아무래도 같은 유족 입장에서 더 마음이 쓰였다. 김용균재단 대표로서 발언을 요청받아서 갔는데, 위령제 도중 어머니와 장연록씨(단역배우 집단 성폭행 사건 피해자 어머니)를 꼭 끌어안고 셋이서 한참 울었던 기억이 난다.""(어머님의) 그 모습이 제 모습이라서 그랬다. 어린 자식을 잃었는데 얼마나 힘들겠나. 나랑 똑같다고 생각하니까 마음이 절로 아팠다. 또 단식 투쟁이라는 힘든 결정을 하신 어머님께 위로가 돼 드리고 싶었다. 나는 같은 유족 입장에서 아무래도 다른 분들보다 편하게 기댈 수 있을 것 같았다. 그래서 단식 내내 농성장도 자주 찾았다.""용균이와 똑같다. 오요안나는 열심히 공부해서 공채로 합격했지만 프리랜서 비정규직이었다. 정규직들과 똑같이 정해진 출퇴근 일정을 소화하며 일을 해도 비정규직이라는 이유로 불안에 시달리고 회사는 안전 책임을 다하지 않았다. 죽은 뒤에도 '비정규직'이라는 이유로 회사가 완전히 외면한다는 점도 다 용균이와 닮은 꼴이었다.""며칠 전에 고 이한빛PD의 묘를 용균이가 묻혀있는 모란공원으로 옮길 때 같이 갔었다. 용균이 묘에서 용균이 사진을 보는데, 우리 요안나 사진과 딱 '크로스'되더라. 고등학생같이 예쁘게 생겼는데 우리 안나와 너무 겹쳐 보였다.""자식을 먼저 보냈다는 공통점이 있는 사람이다. 별말 하지 않고 '허리 안 아파?'라고 물어주는 것만으로 치유되는 느낌이었다. 잘 모르는 사이였는데도 어렸을 때 친구처럼 편하게 용균이 엄마와 얘기를 했다. 일일이 얘기하지 않아도 '저 사람은 나와 똑같은 사람이다'라고 느낄 수 있었다. 자식을 이렇게 먼저 보내본 사람들 당사자가 아니면 절대 이 감정을 모른다.""요안나 엄마가 말을 하면 주로 내가 듣는 입장이었다. 같이 자식 얘기도 하고, MBC 욕도 하고, 어머니 건강 상태도 많이 살폈다. 또 먼저 투쟁에 뛰어든 (선배) 활동가 입장에서 여러 조언도 해줬다. 사측이 유족을 대하는 태도가 어떤지, 어떻게 하면 합의를 앞당길 수 있을지 익히 알고 있었다. 제일 중요한 건 유족이 지속적인 투쟁 의지를 보이는 것이다.""용균이 엄마가 '기자회견이나 피케팅 할 때 힘들어도 뒤에 있지 말고 앞에 나가서 의자에라도 앉아 있어라. 그래야 사측이 유족 무시를 안 한다'고 조언해 주더라. 이런 조언 하나하나가 너무 도움이 됐다. 허리가 두 동강 날 것 같아도 MBC에 투쟁 의지를 보여주기 위해 늘 앞장섰다. 시민사회가 다함께 하는 투쟁이지만 결국 유족인 내가 주도적으로 이끌어야 다른 사람도 힘을 받고, 회사도 움직인다는 걸 깨닫고 마음을 굳게 먹었다.""집에서 살림만 하던 사람이라 처음에는 '투쟁'이라는 말도 잘 안 나왔다. 너무 어색했다. 기자회견 할 때 구호 제창하는 것 있지 않나. 예컨대 '철폐하라', '책임져라' 이런 단어들을 처음에는 외칠 수 없었다. 그래서 초창기 기자회견 보면 손을 이렇게 가슴에만 가져댔다. (웃음) 팔을 힘차게 뻗어야 하는데 어색해서 소심하게 구는 것이다. 처음엔 MBC와 싸우면서도 내가 하고 있는 게 노동운동이라는 생각을 못 했는데, 단식투쟁을 하면서 엄청나게 중요한 일을 하고 있다는 걸 깨달았다.""나도 똑같았다. 용균이가 죽고 나서 시민사회 대책위원회가 꾸려졌고 대책위 회의에 유족으로서 나도 매번 참석했다. 그런데 처음에 이 사람들이 쓰는 말도 잘 이해를 못했다. '한노보연'(한국노동안전보건연구소) 같은 줄임말을 쓰는데 제주도 방언 듣는 것 마냥 알아들을 수가 없었다. '동지' 같은 말도 처음에는 북한 사람이나 쓰는 말인 줄 알았다. 그런데 서로 위아래가 필요 없는 존재라는 뜻이고, 노동운동계에서 통용되는 용어라는 걸 나중에 알았다. 지금은 입에 붙어버렸다. (웃음)""조인식이 있던 날 투쟁보고대회에는 무려 80여 개 단체가 연대 단위로 이름을 올렸다. 일면식도, 연고도 없는 사람들이 우리 요안나를 위해 함께 투쟁이라는 걸 해주고 있다는 사실이 감격스러웠다. 한여름 땡볕 밑에서 기자회견을 해서 땀을 비 오듯이 흘리면서도, 마음속에서는 열정이 밑바닥에서부터 '절절절절' 이렇게 끓어올랐다. 함께한 사람들 하나하나 눈물 나게 고맙고 이 은혜들을 어떻게 갚아야 할지 모르겠다. 그분들 아니었으면 절대 여기까지 오지 못했을 것이다.""공감한다. 연대의 힘은 대단하다. 처음에 용균이가 죽고 나서 회사는 만 하루도 되지 않았는데 '용균이 잘못'이라고 했다. 억울할 때 처음 보는 공공운수노조 쪽이 손을 내밀어줬다. 처음에는 의도적으로 접근하는 줄 알았는데, '용균이 잘못이 아니'라고 말해주더라. 밤낮으로 회의하고 싸우면서 진상규명과 책임차처벌, 용균이 동료들의 정규직화를 요구하는 걸 보고 저절로 믿게 됐다. 유리알처럼 울면서 모든 걸 까놓고 얘기하게 됐다.""용균이가 생전에 '문재인 대통령, 비정규직 노동자와 만납시다'라는 피켓을 든 적이 있다. 처음에는 그 이유를 몰랐다. 투쟁에 참여하면서 용균이가 자신의 처지를 바꾸기 위해 피켓을 들었다는 걸 알게 됐다. 투쟁하면서 용균이 동료들을 많이 만났다. 수많은 다른 업종의 비정규직 노동자들도 많이 만났다. 모두 비정규직이기 때문에 불안하고 위험하게 일하고 죽어 나간다는 점에서 용균이와 똑같았다. 그때 이게 '모두의 문제'임을 눈떴다.""요안나가 떠나기 전까지는 '노동'이라는 단어를 입에 올릴 일이 없었다. 어릴 적 머리띠 두른 아저씨들이 포클레인을 들이밀며 데모했던 걸 보고 '뭐야' 했는데 요안나 일이 있고 나서야 '이게 그거구나'라고 딱 맞물리는 느낌이었다. 우리 딸은 기상캐스터라서 방송국에서 일하고 그 사람들은 공장에서 일하는 것밖에 차이가 없었다. 싸우면서 수많은 방송국 비정규직 청년들이 일회용품 쓰듯 쓰고 버려지는 걸 목격했는데 너무 화가 나고 방송국이 미워지더라. 시간이 지날수록 딸의 죽음이 우리 사회 전체의 문제임을 깨닫게 됐다.""기상캐스터 직군을 이제라도 정규직으로 채용하겠다는 건 큰 성과다. 다만 지금 재직하고 있는 기상캐스터들에 대한 정규직화 약속을 하지 않은 것이 아쉽다. 사실상 이들을 해고하겠다는 것이나 다름없다. 또 안형준 MBC 사장이 대국민 사과를 하면서도 유족이 요구했던 구체적인 재발방지대책은 전혀 언급하지 않았다. MBC 내 프리랜서 직군을 더 이상 뽑지 않겠다거나, 지금 있는 비정규직을 차례로 정규직으로 전환시키겠다거나 이러한 약속들이 이뤄졌으면 하는데 많이 미진했다.""일단 MBC가 사내 추모 공간 마련까지 약속하면서 요안나를 노동자로 인정하고 명예 회복을 했다. 요안나라는 인물이 MBC 역사에 남게 됐다. 다만 용균이 어머니 말대로 그 이상이 필요하다. 기상캐스터뿐 아니라 상시 지속 업무를 하는 방송국 내 모든 직군을 차차 정규직화해 나가면서 방송국의 비정규직을 없애는 게 큰 숙제다. MBC뿐 아니라 다른 방송국들도 마찬가지다. 정부가 출자하는 공사 형태로 운영되는 만큼 비정규직을 어느 비율 이하로 제한하게 쿼터를 만드는 방법 등으로 국가가 개입할 필요도 있다.""처음에는 죽고만 싶었다. 그런데 투쟁 과정에서 활동가와 노동자분들을 많이 마주하다 보니 내가 해야 할 일들이 보이더라. 지금은 용균이 엄마처럼 딸 이름을 딴 재단 설립을 준비 중이다. 요안나가 '우울하다'고 말했을 때, 그게 비정규직으로서 느끼는 불안 때문인 줄은 몰랐다. 투쟁을 하며 우리 요안나처럼 불안정한 지위에서 힘들어하고, 생사의 기로에 서 있는 비정규직 청년들이 너무 많다는 걸 깨달았다. 이들이 죽지 않도록, 재단에서 이들을 위해 심리치료를 돕고 한 사람이라도 더 살리고 싶다.""요안나 엄마의 투쟁에 결합해 온 건 같은 유족으로서도, 김용균재단 대표로서도 당연한 일이었다. 그러려고 재단을 설립한 것이었다. 늘 그랬듯 비정규직 철폐를 위해 힘쓰며, 그 과정에서 요안나처럼 우리 사회 수많은 고통받는 비정규직 노동자들과 유족에 끝없이 연대하는 게 목표다. 또 다른 요안나, 또 다른 김용균이 나오지 않게 싸워나갈 것이다."