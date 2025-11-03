할머니의 화양연화는 언제예요? 17살 손주들이 일을 벌였습니다

안녕하세요! 이우고등학교에 재학중인 1학년 강유미, 김서윤, 김진모, 박정민, 주진서, 차수린입니다. 저희는 사회문제에 대해 공감하고 실천하는 문제공감프로젝트를 진행하는 과정에서 노인분들의 정서적 외로움을 알게 되었고, 깊이 고민해보려 합니다. 이에 대한 인터뷰와 설문조사를 진행했고, 앞으로 많은 할머니 할아버지들을 만나뵈어 이야기를 들어볼 예정입니다. 또한 그 모든 이야기를 기사에 담아 많은 사람들에게 알리려고 합니다.

큰사진보기 ▲동묘에서 설문 중인 진서, 수린, 유미, 서윤1시간이 넘게 서있어서 다리가 슬슬 아파온다. ⓒ 박정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 종로구 탑골공원 인근 어르신들 모습. 2025.7.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

우리는 '팀 오냐'입니다. '오냐~' 는 평소 할머니, 할아버지께 가장 많이 듣는 말 중 하나입니다. '오냐'라는 한 단어에는 넉넉한 사랑과 다정이 담겨있기도 합니다. 저희에게 '오냐~' 라고 말씀하실 때 느껴지는 따스함이 좋아 팀 이름으로 짓게 되었습니다.저희 팀은 강유미, 김서윤, 김진모, 박정민, 주진서, 차수린. 6명의 열일곱 살로 이루어져 있습니다. 저희 팀은 이우고등학교의 '문제공감프로젝트'를 통해 모이게 되었습니다. '문제공감프로젝트'는 이우고등학교 1학년 학생들이 진행하는, 발로 뛰고 사람을 만나 관계를 만들고 경험을 쌓으며 사회문제에 공감하는 프로젝트입니다. 저희는 구성원들의 공통된 관심사인 '노인분들의 정서적 외로움'을 주제로 선정했습니다.우리는 노인을 어떤 시선으로 바라보고 있을까요? 아무것도 해낼 수 없고, 그저 죽음만을 기다리는 무력한 존재로 바라보고 있었던 것은 아닐까요. 우리 사회는 동정의 시선으로 그들을 가두고 있었는지도 모릅니다. 그 동정의 시선들은 할머니 할아버지들의 삶을 '불쌍하고 초라한 삶'으로 만들어 버립니다.그렇지만 할머니 할아버지들의 인생에도 아름답고 빛나던 시절이 있었을 것입니다. 그분들도 누군가의 예쁜 딸이었고 자랑스러운 아들이었으며, 그 속에는 풋풋한 우정도 있었고 순수한 사랑도 있었습니다. 무엇보다도 동남아시아 저개발국이나 아프리카의 가난한 나라와 비슷했던 대한민국을 오늘처럼 잘 사는 나라로 만들기까지 젊음을 바쳐 노력해 온 소중한 한 분 한 분들 입니다.그저 한 분의 노인이라고 말하기에는 너무나 소중한 삶입니다. 누군가는 노인 한 분이 돌아가시면 도서관 하나가 사라지는 것과 같다고 말하기도 합니다. 그렇기에 우리는 노인분들의 지난날의 이야기를 듣고, 알리고자 합니다. 얕게 보는 것이 아닌 깊게 보는 것, 동정이 아닌 존경의 시선으로 바라보는 것이 저희의 최종적인 바람입니다.아직 프로젝트의 초반 단계이기는 하나, 팀이 정해지고 주제가 확정된 이후에 했던 활동이 있습니다. 먼저 밖으로 나가 사람들의 이야기를 들어보기로 했습니다. 그래서 사람들이 많이 모이는 서울 광장시장과 동묘 주변에 방문했습니다. 방문하기 전, 사람들에게 어떤 질문을 어떻게 던져야 할지 많은 고민을 했습니다.그 결과 스티커판, 전지를 통해 설문조사를 하고, 인터뷰를 통해 더 깊은 이야기를 나누기로 결정했습니다. 그리하여 스티커판에는 '평소에 할머니, 할아버지께 얼마나 자주 연락하시나요?'와 '사회문제를 기록하고 세상에 알리는 것만으로도 변화를 만들어낼 수 있을까요?'를, 전지에는 '노인분들의 정서적 외로움에 대해 어떻게 생각하시나요? : 우리는 무엇을 할 수 있을까요?'와 '누군가의 외로움을 들어주는 것만으로도 위로가 될 수 있다고 생각하시나요?'를 적었습니다.지난 10월 12일 오후 2시 30분, 저희는 광장시장 앞에 모였습니다. 스티커판팀과 전지팀, 인터뷰팀으로 나눠져서 활동을 시작했습니다. 처음에는 지나가는 사람들에게 말을 거는 게 정말 어려웠고, 무섭기도 했습니다. 사람들이 그냥 지나갈 때마다 자신감이 사라졌고, 막막함만 커졌습니다.가끔씩 친절하게 응해주시는 분들도 계셨지만, 그럼에도 참여율은 저조했습니다. 시간이 지나 6명이 다시 모였을 때, 서로의 표정은 굳어 있었습니다. 걱정을 가득 품은 상태로 두 번째 목적지인 동묘 쪽으로 향했습니다. 그곳에서는 참여율을 더 늘리기 위해 네 명이 함께 전지와 스티커판을 들었고, 두 명이 인터뷰를 했습니다.여러 명이 판을 들고 서 있으니 관심을 보이는 사람들이 늘어났습니다. 한 분이 스티커를 붙이고 계시면 자연스레 다른 분들도 오셨습니다. 관심을 가지지 않고 그냥 지나가는 사람들도 많았지만, 우리의 예상보다 많은 사람들이 설문에 참여해 주셨습니다. 스티커판의 질문을 파파고로 번역해 스티커를 붙여주신 외국인 분들도 계셨고, 아이 둘을 데리고 함께 스티커를 붙여준 가족도 있었습니다. 지나가면서 기특하다고 말씀해 주시는 분들도 많으셨습니다.활동이 끝난 후에는 아주 많은 스티커들이 붙어 있었습니다. 특히 '사회문제를 기록하고 세상에 알리는 것만으로도 변화를 만들어낼 수 있을까요?' 에는 '그렇다'에 압도적으로 많은 스티커가 붙었습니다. 이를 통해 우리는 노인분들의 이야기를 기록하고 알리는 일이 의미가 있을 것이라는 확신을 가지게 되었습니다.저희는 앞으로 많은 사람들을 만나는 것을 목표로 하고 있습니다. 특히 노인분들을 많이 만나뵈어 그분들의 삶에 대한 이야기를 듣고, 세상에 알리려고 합니다. 저희가 생각하기에, 노인분들이 정서적으로 외로움을 느끼시는 이유는 아무도 그분들의 이야기를 들어주지 않기 때문입니다. 나이가 들어감에 따라 주변에 사람들도 적어지고, 당연히 관계도 많이 단절됩니다.또한 사람들은 노인분들의 늙고 초라한 모습만 볼 뿐, 과거의 아름다웠던 모습은 보려고 하지 않습니다. 그렇기에 저희는 인터뷰를 통해 노인분들의 이야기를 듣고, 행복했던 시절에 대해 여쭤보며 그분들의 화양연화를 다시 꺼내보려는 것입니다. 그리고 기사를 통해 그 이야기를 세상에 알리는 것이 저희의 목표입니다. 또한 인터뷰 외에도 노인분들의 정서적 외로움과 관련된 책을 읽고, 책의 저자나 사회복지사와 같은 전문가분들을 인터뷰하는 활동도 할 예정입니다.'팀 오냐'는 올해 말까지 끊임없이 고민하고 활동할 예정입니다. 우리는 인터뷰를 통해 노인분들의 외로움이 조금이라도 덜어지기를 희망합니다. 또한 우리의 기사를 통해 많은 사람들이 노인분들의 이야기를 들을 수 있기를, 그리고 이를 통해 노인분들을 바라보는 시선이 바뀌기를 바랍니다. 독자 여러분의 많은 응원 부탁드립니다.