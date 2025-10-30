"대전시, 주차장 태양광 의무화 한 달 앞두고도 무대책"

큰사진보기 ▲대전시청사 전경(자료제공 대전시). ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

다음 달 11월 28일부터 '공공주차장 태양광 설치 의무화' 제도가 시행되지만, 대전시는 한 달도 남지 않은 시점까지 아무런 준비나 실행계획을 세우지 않은 것으로 파악되어 환경단체들이 반발하고 나섰다.대전충남녹색연합과 대전환경운동연합은 30일 공동 성명을 통해 "대전시는 재생에너지 확대에 대한 의지조차 없다"고 비난하면서 즉각적인 조치와 예산 편성을 촉구했다.이들에 따르면, 개정된 신재생에너지법에 따라 1000㎡(약 80면) 이상 규모의 공공주차장은 오는 11월 28일부터 태양광 등 신재생에너지 설비 설치가 의무화된다. 적용 대상은 신규 주차장뿐만 아니라 이미 운영 중인 공영주차장까지 포함되며, 정부·지자체·공공기관 등이 모두 해당된다.이 제도는 도시 내 유휴 부지를 활용해 재생에너지 보급을 확대하고 에너지 자립률을 높이기 위한 국가 차원의 탄소중립 정책으로 평가된다.그러나 대전시 에너지정책과는 공공주차장 태양광 설치 계획을 묻는 이들의 질문에 "현재 공공주차장 태양광 설치와 관련된 계획이 없다"고 답했다는 것이다.일부 구청은 "시의 시행령이 내려오면 검토하겠다"는 입장을 밝히는 등, 본청 차원의 종합계획이나 사전 점검은 전무한 실정이라는 것. 이에 두 단체는 "이는 단순한 행정 지연이 아니라 정책 의지의 부재를 보여주는 심각한 신호"라고 지적했다.이들은 대전시가 '탄소중립 녹색성장 기본계획'에 재생에너지 보급 확대를 포함했다고 하지만, 실제 예산 비중은 미미하다고 지적했다. 2025년 에너지정책과 예산(251억 원) 중 신·재생에너지 사업 예산은 약 30억 원으로 11.9% 수준에 그친다는 것이다.또한 주요 사업은 ▲신재생에너지 보급 주택지원(5천만 원) ▲소형 햇빛발전소 지원(3억 4650만 원) ▲에너지자립마을 융복합사업(26억 원) 등으로, 대규모 재생에너지 인프라 구축과는 거리가 멀다고 이들은 분석했다.아울러 대전시는 2019년 '공공 유휴 부지 태양광발전 타당성 조사'를 실시해 태양광 설치 적합 부지를 69곳으로 제시했지만, 이후 실제 설치된 곳은 21곳에 불과했으며, 주차장 부지는 14곳 중 3곳만 태양광 설비가 구축됐다는 것이다.이들은 "5년 전 마련한 설치 계획조차 이행하지 않고 있다"며 "결국 대전시의 재생에너지 확대 정책은 종이 위의 계획에 불과했다"고 꼬집었다.2024년 환경운동연합 보고서에 따르면, 대전의 주차장 태양광 설치 잠재량은 10만2774㎾이며 이 중 공용주차장이 7만9592㎾로 대부분을 차지한다. 특히 국립대 등 대학 주차장이 33%를 차지해 우선 적용이 가능한 주요 대상지로 꼽힌다. 그럼에도 불구하고 대전시는 아무런 사전 준비를 하지 않고 있다.환경단체들은 "대전시는 재생에너지 보급률과 에너지 자립률 모두 전국 최하위 수준인데도, 오히려 화석연료 기반의 열병합·복합화력 발전 증설을 통해 자급률을 높이겠다는 계획을 세우고 있다"며 "이는 탄소중립의 본질을 왜곡하는 퇴행적 정책"이라고 비판했다.이들 단체는 이번 의무화 제도가 대전시가 재생에너지 전환 도시로 나아갈 수 있는 가장 기본적인 계기가 되어야 한다고 강조했다. 이미 주차장은 구조적으로 태양광 설치가 용이하며, 설치비용 대비 발전 효과도 높다는 점에서 실현 가능성이 높은 사업이기 때문이다.이들은 "대전시는 즉시 관내 공공기관과 지자체가 운영하는 모든 공영주차장을 전수 조사하고, 내년도 예산에 태양광 설치비용을 반영해야 한다"며 "정부 정책에 발맞추지 못하면 또다시 '탄소중립도시'라는 이름만 남을 것"이라고 지적했다.끝으로 "2026년 대전에서 열리는 태양광총회는 대전시가 재생에너지 선도 도시로서 책임을 증명할 기회"라며 "그전에라도 주차장 태양광 의무화를 선제적으로 이행해야 총회 개최지로서 체면을 세울 수 있다"고 덧붙였다.