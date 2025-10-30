김두겸 울산시장 "관세협상 합의로 지역 경제에 활력"

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장 (자료사진) ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

울산시 김두겸 시장이 지난 29일 발표된 한-미 간 관세협상 합의를 두고 환영 성명을 내고 "이번 협상이 지역 수출기업과 울산 경제 전반에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 반겼다.또한 "이번 협상으로 미국 시장의 높은 관세 부담으로 어려움을 겪어온 지역 수출기업들이 새로운 도약의 발판을 마련하게 됐다"고 평가했다.김두겸 시장은 특히 "지역의 자동차와 부품 산업에 중요한 전환점을 마련했다"며 "그간 대미 수출에서 높은 관세로 경쟁력 확보에 어려움을 겪었던 자동차와 부품 산업은, 이번 협상으로 미국 시장에서의 관세가 기존 25%에서 15%로 인하되면서 수출 경쟁력이 한층 강화될 전망이다"라고 강조했다.이어 "이에 따라 완성차와 협력업체들의 경영 여건이 개선되고 고용 창출에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.김 시장은 또한 "조선업 분야 역시 이번 협상을 통해 새로운 성장 기회를 맞이했다"며 "미국의 조선산업 재건 프로젝트(MASGA, Make American Shipbuilding Great Again)에 국내 조선업체들이 주도적으로 참여함에 따라 울산 조선업체들의 해외 진출 기회가 확대될 것으로 전망된다"고 반겼다.김 시장은 "그간 울산시는 통상환경 변화에 신속히 대응하고 지역 수출기업의 피해를 최소화하기 위해 수출 경쟁력 제고와 시장 다변화를 적극 지원해 왔다"며 "향후에도 정부와 긴밀히 협조하여 관세 인하 효과가 울산의 산업 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 수 있도록 정책적 지원을 계속해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.끝으로 김두겸 울산시장은 "이번 협상으로 그간 대미 수출에 어려움을 겪었던 기업들과 지역경제의 새로운 도약을 위한 절호의 기회가 될 것으로 기대된다"라며 "관세 합의로 인한 성장의 열매가 울산 시민 모두와 지역 내 중소 중견기업에 골고루 돌아갈 수 있도록 세심하게 준비하겠다"라고 말했다.이어 "앞으로도 우리 시는 급변하는 세계 시장 변화에 적극 대응해 나갈 것"이라고 덧붙였다.