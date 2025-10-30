'진주국제농식품박람회' 에 16개국 261개사 참여

AD

큰사진보기 ▲진주국제농식품박람회. ⓒ 진주시청 관련사진보기

올해로 13회째를 맞는 '진주국제농식품박람회'가 화려한 막을 올린다.진주시는 국제농식품박람회가 "농업과 함께하는, 치유(힐링) 나들이"라는 구호로 오는 11월 5일부터 9일까지 5일간 진주종합경기장 일원에서 열린다고 밝혔다.올해 박람회는 국내외 16개국, 261개사, 519개 부스 규모로 열리며, 7개의 대형 테마관과 야외 행사장에서 지역 우수 농특산품 및 농가공품 등을 선보이고 농업 체험 프로그램을 확대 운영하며, 다양한 먹거리로 풍성하고 알차게 개최된다.진주국제농식품박람회는 종자생명관, 홍보관, 녹색식품관(2개), 농기자재관, 농업체험관(2개)으로 구성된 주제별 전시관과 야외행사장을 마련해 풍성한 볼거리와 참여하는 행사로 재미를 더할 것으로 기대된다.홍보관은 경남도와 대한민국GAP연합회, 경상국립대, 농산물품질관리원, 국립진주박물관, 국제교류도시, 국립산림과학원, 진주농업관 부스로 이뤄져 있다. '녹색식품관' 두 개관은 총 130개 부스로 구성된다.올해는 새롭게 '농업 이야기 나눔' 행사가 진행된다. 진주시는 "진로에 대해 고민이 많을 농업계 고등학생들이 농업·농촌에 성공적으로 정착하기 위해 현재 종사 중인 선배 청년 농업인들을 만나 희망찬 농업의 미래에 대해 이야기하고 고민을 나눠볼 수 있는 소중한 시간을 가질 예정"이라고 소개했다.농업체험1관에서는 반려식물 만들기, 컵케이크 만들기, 딸기청 만들기를 포함한 16개의 체험프로그램을 운영할 예정이다.농업체험2관에서는 약초 향주머니 만들기, 꽃차 다도 체험과 경상국립대 창업동아리 '아마란스', '깽이풀', '히어리' 세 동아리가 함께 진행하는 테라리움 화분만들기, 마리모 화분 꾸미기 등이 진행된다.야외에는 어린이부터 어른까지 박람회를 방문하는 관람객이 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 상모돌리기, 버나놀이, 죽방울놀이 등 다양한 '전통연희' 체험마당을 조성했다.농산물의 판로개척 및 확대를 위해 7일 MBC컨벤션에서 수출상담회가 개최된다. 진주시는 "54개사의 국내 수출유망 업체와 미국, 멕시코, 대만, 중국 등 16개국 40명의 바이어가 참여한다. 수출상담회는 국내 수출유망업체와 해외바이어 간 1대 1 매칭으로 이뤄진다"라고 전했다.관람객 편의를 위해 임시주차장, 셔틀버스가 운영된다. 진주시는 "전국 각지에서 오는 관람객을 맞기 위한 임시주차장도 운영한다"라며 "박람회장을 방문하는 관람객들이 불편함이 없도록 `종합경기장 주차장과 혁신도시 내 KNN과 서경방송 사옥 부지, 혁신도시 이전 공공기관, 농산물도매시장 등을 통해 총 6010면의 주차공간을 확보했다"라고 밝혔다특히 관람객이 많은 주말 이틀 동안은 농산물도매시장에서 행사장으로 오가는 셔틀버스가 20분에 한 대씩 운행돼 관람객들이 편리하게 박람회를 관람할 수 있도록 했다.진주시 관계자는 "안전하고 쾌적한 환경 속에서 진주국제농식품박람회가 성공적으로 마무리돼 관람객들에게 소중한 추억이 됐으면 좋겠다"고 전했다.