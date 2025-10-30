박완수 지사 "경남이 마스가 프로젝트 주도해야"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 30일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담에 대해 분석했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

박완수 경남도지사는 29일 한미 정상회담에서 발표된 한미 조선업 협력 합의와 관련해 "마스가 프로젝트는 경남이 주도해야 하며, 조선산업의 중심지로서 이번 기회를 반드시 살려야 한다"고 강조했다.박 지사는 30일 낸 자료를 통해 "마스가 프로젝트의 선결 과제였던 한미 관세 협상이 타결됨에 따라 도내 경제에 미칠 파급효과가 클 것으로 예상된다"며 관련 실국에 적극적인 대응을 지시했다라고 밝혔다.박 지사는 "조선·원전·방산·우주항공 등 경남의 주력 산업 전반에서 새로운 기회로 활용하고, 필요하다면 마스가 프로젝트 추진을 위한 특별법 제정도 지속 건의해 지역경제 활성화의 계기를 마련하라"고 당부했다.경남도는 이번 한미 간 조선업 협력이 도내 조선업계의 수주 및 투자 기회 확대로 이어질 것으로 기대된다고 밝혔다.산업통상자원부는 이번 협력에 상선·함정의 한미 공동 건조, 노후 조선소 현대화, 장기 선박금융, 친환경‧디지털 기술협력 등 1500억 달러 규모의 투자가 포함돼 있다고 밝혔다.이를 언급한 경남도는 "그간 마스가 프로젝트를 미국의 조선산업 재건 사업으로만 보지 않고, 지역 조선산업의 글로벌 경쟁력 강화의 발판으로 삼기 위해 지속적으로 업계 의견을 수렴해왔다"라고 설명했다.경남도는 지난 8월 22일 '한미 조선산업 협력 실행방안'을 정부에 공식 제안하기도 했다. 이 실행방안에는 '한-미 조선산업 협력기반 구축', '지역 조선업계 미국 시장 선점 및 생산·품질 경쟁력 강화', '양국 조선업 발전을 위한 공동 기술개발', '공동 인력양성' 등이 담겨져 있다.또 경남도는 마스가 실행방안을 제도적으로 뒷받침하기 위해 지난 9월 18일 국회를 방문, '한미 조선산업 협력 지원에 관한 법률' 제정을 공식 건의했다.또 경남도는 "트럼프 대통령이 이번 회담에서 한국의 핵추진 잠수함 건조 승인을 언급함에 따라, 향후 한국형 차세대 잠수함 건조에도 적용될 가능성이 높아질 것으로 전망된다"라고 밝혔다.한편 30일 오후 캐나다 총리(마크 카니)가 캐나다 정부에서 추진 중인 한화 약 60조 원 규모 잠수함 사업(CPSP), 캐나다 초계잠수함 프로젝트)의 최종 후보인 한화오션을 방문했다고 경남도가 전했다.