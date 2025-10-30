민주당 울산시당 "한미협상 타결 폄훼 안돼, 초당적 협력을"

이재명 대통령과 트럼프 대통령이 지난 29일 한·미 정상회담에서 관세 협상에 합의한 것에 대해 더불어민주당 울산시당이 30일 "지금은 국익과 경제 재도약을 위해 함께 힘을 모아야 할 때"라며 "정쟁보다는 초당적 협력에 나설 것"을 촉구하고 나섰다.
이같은 민주당 울산시당의 초당적 협력 촉구는 이날 진보당 울산시당이 기자회견을 열고 "굴욕협상이라 원점에서 재검토할 것"을 촉구하는 등 지역 일각에서 관세 협상 타결을 비판하는 데 따른 것이다(관련기사 : 진보당 "한-미 관세 굴욕협상, 원점에서 재검토하라"
).
민주당 울산시당은 이날 논평을 내고 "우리나라가 처한 경제·외교·안보적 현실을 고려할 수밖에 없는 어려운 여건 속에서도 국익의 관점에서 협상을 성공적으로 마무리한 이재명 정부의 실용 외교에 감사와 찬사를 보낸다"고 밝혔다.
그러면서 "하지만, 일부 야당은 이번 협상을 굴욕적이라고 폄훼하고 있다"며 "다자외교의 현실 앞에서 대안 없는 반미·반중의 구호는 공허하기만 하다. 특히나 '트럼프 대통령 좋은 일만 시켰다'거나 '굴종적이었다'는 평가에는 더욱 동의할 수 없다"고 반박했다.
이어 "이번 협상으로 무역 의존도가 큰 우리 경제를 둘러싸고 있던 불확실성이 상당 부분 해소되었다"며 "특히 울산과 관련해, 대미 자동차 관세는 25%에서 15%로 줄었고, 조선산업은 마스가 프로젝트의 차질 없는 진행으로 더 큰 도약을 기대하게 되었다"고 강조했다.
이외에도 "대부분의 외신도 한국이 일본보다 덜 부담스러운 조건으로 합의를 이끌어냈고, 전반적으로 더 유리한 협상을 성사시켰다고 일제히 보도했고, 일본 네티즌들조차 이재명 대통령의 협상력을 높이 평가하기도 했다"고 이번 협상 타결의 긍정적인 면을 부각했다.
그러면서 "지난 관세협상 과정에서 보여준 트럼프 대통령의 요구에 대해 많은 국민들이 부당함을 느꼈을 것이며 동시에 우리 정부가 어떻게 협상에 임했는지도 지켜봤다"며 "트럼프 대통령이 대한민국을 깔보지 않도록 이재명 정부는 경제적 합리성을 원칙으로 벼랑 끝 전술로 임했고 다른 한편으로, 협상의 상대인 트럼프 대통령에게 끝까지 정성을 다하는 과정이 결코 쉬웠을 리 없다"고 밝혔다.
한편 민주당 울산시당은 "윤석열 정권은 민주주의와 헌법만 유린한 것이 아니라, 지난 3년간 대한민국의 경제를 밑바닥까지 추락시켰다"며 "이재명 정부는 이번 APEC 정상외교 현장에서 경제와 안보를 제자리로 되돌리기 위해 혼신의 힘을 다하고 있다"며 지난 정부와의 차별성을 부각했다.
이어 "이재명 대통령은 한·미 협상 타결에 이어 글로벌기업 CEO들을 상대로 '내란의 어둠을 몰아낸 한국에 투자해 달라'고 직접 호소해 13조 원의 대규모 투자 약속을 이끌어냈다"는 점을 상기하며 초당적 협력을 거듭 촉구했다.