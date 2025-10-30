"마스가 프로젝트에 고용불안 우려, 노동계와 협의해야"

큰사진보기 ▲30일 오후 민주노총 경남본부 대회의실에서 열린 '마스가 프로젝트 허와 실 토론회' ⓒ 윤성효 관련사진보기

'미국 조선업을 다시 위대하게 만들자'는 마스가(MASGA) 프로젝트 추진에 대해, 노동계 목소리가 반영되어야 한다는 지적이 나오고 있다.금속노조 경남지부, 조선업종노조연대, 더불어민주당 허성무 국회의원실, 진보당 정혜경 국회의원실이 30일 오후 민주노총 경남본부 대회의실에서 연 '마스가 프로젝트 허와 실'이란 토론회에서 참석자들은 다양한 의견을 쏟아냈다.김일식 금속노조 경남지부장은 "우리 노동자와 기업을 위해 제대로 된 대응이 필요하다. 미국은 10원 하나 투자하지 않으면서 우리 혈세로 투입되는 이익금을 가져가겠다고 한다. 수익의 50%를 가져가겠다고 하는데, 이는 칼만 들지 않았지 날강도다. 기업이 이익을 남기면 노동자와 국민을 위해 나라 안에 회전이 되도록 해야 고용 안정과 생존권 보장이 될 것"이라고 말했다.심상완 국립창원대 명예교수는 발제(문)를 통해 "미국-중국의 패권 고래 싸움에 새우등 터질라"라며 "미국 조선업 부활은 중국 견제 의도이고, 미국은 항구에 입항하는 중국이 건조하고 운영하는 선박에 대해 수수료를 부과할 예정이며, 여기에 더해 중국산 부품을 쓴 선박에 대해 제재에 나설 수 있다는 것이 전문가들의 시각이다"라고 설명했다.마스가 프로젝트에 대한 노동계 대응과 관련해, 심 교수는 "협상 참여 주체로서의 역할을 해야 한다. 정부와 기업이 추진하는 마스가 관련 협상에 노동계가 당당한 이해관계자로서 참여하고, 노동자들의 입장을 적극 반영해야 한다"라며 "정보 접근권 보장 및 투명성 요구를 해야 한다. 마스가의 투자 계획, 현지 고용 조건 등 핵심 정보에 대해 노동계가 접근할 권리를 보장하고, 정부와 기업에 투명한 정보 공유를 요구해야 한다"라고 제시했다.'국내 조선 산업 생태계 강화'와 '인력 유출 방지'를 해야 한다는 것이다. 심 교수는 "미국과의 협력 관계를 국내 산업 경쟁력 강화의 기회로 활용해야 한다"라며 "단순히 미국에 기술과 인력을 제공하는 것을 넘어, 미국과의 협력을 통해 확보한 기술과 자본을 국내 조선 산업 생태계 강화에 재투자하도록 요구해야 한다"라고 내놓았다.또 그는 "국내 인력 양성 프로그램 강화를 해야 한다. 숙련 기술자들의 고령화와 신규 인력 유입 부족 문제를 해결하기 위해 국내 인력 양성 프로그램을 강화하고, 정부와 기업에 교육 사업 지원을 요청하고, 프로젝트로 인해 대형 조선사들이 미국 투자에 집중하면서 국내 협력업체들이 소외되지 않도록 정부 차원의 보호 정책과 지원 프로그램을 마련하도록 촉구해야 한다"라고 설명했다.'고숙련 노동력의 적절한 처우'가 필요하다고 한 심 교수는 "미국은 한국의 숙련 기술 인력 유입을 원하지만, 한국 노동계는 국내 산업 경쟁력 유지와 기술력 보호를 위해 숙련 기술자 유출을 통제하고, 이들이 국내에서 안정적으로 일할 수 있는 환경을 조성해야 한다"라며 "고숙련 인력의 해외 파견 조건으로, 한국 정부와 조선사가 프로젝트에 필요한 고숙련 인력을 미국에 파견할 경우, 파견 인력의 권리 보호, 높은 수준의 보상, 안전한 근무 환경 보장 등을 위한 협상을 해야 한다"라고 제시했다.'국제 노동 단체 연대'를 제시한 심 교수는 "미국의 조선업 노동조합을 비롯한 국제 노동 단체와 연대하여 양국 조선 노동자들의 권익을 보호하기 위한 공동 대응 방안을 모색해야 한다"라며 "프로젝트가 국제 노동 시장에 미치는 영향을 파악하고, 불공정 경쟁을 방지하기 위한 국제적 기준 마련을 해야 한다"라고 밝혔다.또 '정부-기업과의 사회적 대화 창구'가 필요하다는 것이다. 심 교수는 "마스가 프로젝트 추진 관련 협상 과정에 노동계 대표가 참여할 수 있는 사회적 대화 창구를 마련하고, 노동계의 목소리를 반영해야 한다"라며 "프로젝트 진행 상황을 지속적으로 모니터링하고, 노동 조건 변화나 고용 불안정 등 문제가 발생할 경우 즉각적인 시정 조치를 요구해야 한다"라고 설명했다.심상완 교수는 "금속노조는 마스가 프로젝트가 안고 있는 기회와 위험을 동시에 인식하고 정부와 기업에 고용 안정, 정보 공개, 노동 조건 보호를 위한 구체적인 대응 전략을 요구해야 한다"라며 "이를 위해 국내 조선 산업 생태계를 강화하고, 국제적인 연대를 모색하며, 사회적 대화를 통해 노동의 관점을 적극적으로 관철해야 한다"라고 강조했다.정영현 금속노조 경남지부 정책국장의 사회로 진행된 토론에서 강주용 금속노조 한화오션지회 수석부지회장은 "미국의 선박 건조 역량 약화는 미국 안보의 주요 위기로 부각되었고, 미국은 단기 내 중국과의 함정 척수와 선박 건조 능력 차이를 만회하기 위해 한국의 조선업 협력을 요구하였다"라며 "이러한 가운데 한화오션은 미군 함정 정비(MRO) 수주를 지속적으로 하고 있고, 이를 토대로 미군함 수주로 연결해 내겠다는 계획으로 파악되고 있다"라고 설명했다.강 부지회장은 "낙후된 미국 조선업에 대한 시설 투자와 역량을 갖춘 인력 공급 등의 미국 내 과도한 투자는 예전 과거 대우조선해양 시절, 무리한 사업 확장과 이로 인한 부실을 은폐하기 위한 분식회계로 이어져 고통을 전담해야 했던 노동자로서는 당연히 우려할 수밖에 없는 상황"이라고 지적했다.그는 "'존스법'으로 인해 미국 내에서만 선박을 건조해야 하는 상황에서 고비용 저효율의 문제 또한 우려할 대목이다"라며 "한국 대비 인건비가 월등히 높은 상황에서 조선업이 노동집약적 산업임을 감안한다면, 미국 자국 내에서만 건조하도록 한다는 것은 매출 대비 영업이익에도 큰 영향을 미칠 것"이라고 판단했다.강 부지회장은 "미국 내 조선산업 인력 양성이 필수 조건이라면, 여러 우려에 대한 문제를 해소하기 위해 인적 투자에 대한 계획이 있어야 한다"라며 "한국 조선업이 기나긴 불황기 터널을 지나 초호황기에 이미 접어들었다. 하지만 조선업 사이클상 불황에 대비해야 한다"라고 말했다.이성인 금속노조 케이조선지회 부지회장은 "마스가 프로젝트가 노동자에게 득이 우선될 것인지에 대해서는 우려를 가질 수밖에 없다"라며 "경남도는 경남 조선밸트를 군함 등 조선산업 관련 특화구역으로 구성해 가겠다는 청사진을 내놓고 있다. 하지만 여러 가지 우려점이 있다. 우선 조선업 특화단지에 미국 군함을 건조, 보수하겠다는 것인데 운영 비용을 한국이 100% 부담한다는 것과 정부가 필요자금을 출연, 출자 등으로 기금을 설치하겠다는 것이다. 결국 손실이 발생한다면 자본 운영에 참여한 기업들에 부담을 주고 이는 결국 유동성 위기로 인한 현장 고용불안으로 이어진다"라고 지적했다.이어 "특화단지로 구성해 운영한다고 하더라도 현재 미국법에 따라 블록을 공급하고 지원선만 수리할 수 있기에 정상적인 단가로 운영이 될 수 있을지도 의문이다"라며 "더욱이 5개년 기본계획을 수립하고 5년마다 프로젝트에 대한 협의를 이어간다고 한다. 이는 5년마다 특화단지의 유실, 군함 수리를 위한 조선소 구조 변경으로 고용불안으로 이어질 수 있다는 것"이라고 덧붙였다.이 부지회장은 "마스가 프로젝트가 진행되고 있지만 실질적 영향을 받을 수 있는 노동자들은 정보에 대한 접근이 너무도 어렵다. 결국은 마스가 프로젝트가 진행되더라도 지난 정부의 조선산업발전전략과 같이 대책없는 구조조정에 내몰릴 수도 있다는 것"이라며 "지난 구조조정 과정에서도 노동자들의 요구를 듣는 정부는 없었다. 국가 프로젝트로 인한 산업의 영향은 숫자로 표현되지만 노동현장에는 숫자가 아닌 생존이다. 마스가의 청사진을 그리고 싶다면 노동자의 요구를 청취하고 의견을 반영할 수 있는 논의체가 필요하다"라고 강조했다.강인석 금속노조 경남지부 거제통영고성조선하청지회 부지회장도 마스가 프로젝트 진행에 대한 '노동자 소외'를 걱정하면서 '노동계의 적극 대응'을 당부했다. 이날 토론회에는 전창현 경남교육포럼 대표 등이 참석했다.