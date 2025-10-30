트럼프의 극찬 "한국, 관세협상 제일 잘한 국가"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물한 뒤 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲트럼프 대통령이 이재명 대통령에게 선물한 야구배트와 공. ⓒ 대통령실제공 관련사진보기

29일 한미정상회담 직후 타결된 한미 관세협상에 대해 도널드 트럼프 대통령이 "한국이 관세협상을 제일 잘한 국가"라고 극찬한 것으로 알려졌다.김남준 대통령실 대변인은 30일 오후 경주 APEC 미디어센터에서 열린 기자 브리핑에서 전날 비공개로 열린 한미정상회담과 오찬 현장의 분위기를 전했다.김 대변인에 따르면, 트럼프 대통령은 정상회담 중 이 대통령에게 "필요한게 있으면 언제든지 얘기해라, 무엇이 필요하냐"는 말을 여러 번 반복할 정도로 화기애애한 분위기였다고 한다.트럼프 대통령은 또 이 대통령에게 "(협상에 대해) 스스로 자랑스러워해도 좋다, 나도 자랑스럽게 생각한다", "자랑스러운 대통령"이라며 협상 과정과 결과에 대해 거듭 찬사를 보냈다.그는 이어 만찬장에서는 "아까 핵잠수함 말씀을 하셨는데, 핵잠수함 이슈를 언급한 점 대단하다"고 강조하기도 했다.트럼프 대통령은 그러면서 다른 나라 정상들이 있는 자리에서 이 대통령에게 "관세 협상을 제일 잘한 리더이자 국가"라는 표현을 쓰기도 했다.한편 트럼프 대통령은 이 대통령이 준 선물에 대해서도 매우 기뻐하는 모습을 보였다고 한다. 이 대통령은 한미정상회담 전 트럼프 대통령에게 미국 대통령으로서는 처음으로 '무궁화 대훈장'을 서훈했고, 신라 금관총에서 나온 금관과 똑같이 만든 왕관을 선물했다.김 대변인은 "원래 그 선물들은 별도로 외교부가 미국에 전달할 예정이었는데, 트럼프 대통령이 에어포스원으로 직접 들고 가겠다며 그게 가능한지 급히 우리 측에 요청했다"며 "이미 백악관 오벌 오피스 어디에 둘지도 정해놨다는 얘기도 있다"고 전했다.트럼프 대통령은 이 대통령에게 야구배트 및 야구공을 선물했다. 야구배트에는 워싱턴 내셔널스 소속 딜런 크루즈 선수의 친필 서명이, 야구공에는 트럼프 대통령의 인장이 각각 찍혀있었다.미국 측은 해당 선물에 대해 "미국 선교사들이 처음으로 한국에 야구를 소개한 역사에서 비롯된 한미 양국의 깊은 문화적 유대와 공동의 가치를 상징한다"고 설명했다고 김 대변인은 전했다.한편, 김 대변인은 협상이 타결된 뒤 이 대통령은 일성으로 "국력을 좀 키워야겠다"고 말했다고 전했다. 이 대통령은 지난 7월말 백악관에서 열린 1차 한미정상회담이 끝난 직후에도 "정말 어려운 환경이었다. 이 나라 국력을 키워야겠다는 생각이 들었다"고 말한 바 있다.반면 이 대통령은 트럼프 대통령에 대해서는 "대단한 협상가"라며 높이 평가했다.김 대변인은 그러면서 이번 경주APEC 정상회의에서 열리는 한미, 한중 연쇄 정상회담의 의미에 대해 "세계가 주목하는 새로운 질서의 이정표가 될 것이고, 그 과정에서 대한민국은 가교의 역할을 충실히 할 계획"이라고 밝혔다.