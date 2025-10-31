충격적인 '진짜 런베뮤'... '일 중독' 대통령이 반갑지 않은 이유

2년 전 한 베이글 가게를 비판하는 기사를 쓴 적이 있다(관련 기사 : 호텔 레스토랑 알바 시절, 나는 왜 팁을 거절했을까
). 한국에 없는 '팁박스'를 계산대 앞에 놔두고 사람들에게 팁을 유도하는 행위가 논란이 된 곳이었다. 당시 가게는 팁박스가 실제로 돈을 받는 도구가 아닌 재미를 유발하는 소품이라고 했다. 영국의 이국적인 느낌을 내고자 했을 뿐이란다. 2025년, 그때 논란이 됐던 가게인 '런던베이글뮤지엄'은 이번에는 또 다른 문제로 입길에 올랐다.
20대 건장한 청년이 입사 14개월 만에 심정지로 회사 숙소에서 발견됐다. 이 사안을 최초 보도한 <매일노동뉴스> 등에 따르면, 그는 주 80시간을 일했다고 한다. 과도한 업무를 감당해야 했으며, 가산임금도 제대로 책정되지 않았다는 의혹도 제기됐다(관련 기사 : [런베뮤 과로사 의혹] '허점투성이' 근로계약 "런베뮤 근로감독해야"
).
손님에게는 돈을 '재미'로 받아내고, 직원에게는 '헌신'을 강요했던 것일까. 어쩌면 팁박스로 야기되었던 논란이 그저 해프닝에 불과한 것이 아니었을지도 모른다는 생각도 든다. 모든 것을 그럴싸한 감성으로 해결하려는 경영철학이 문제는 아니었을까.
청년들의 '책임감'을 갈아 넣어 성장한 기업들
'자부심' 하나만으로 성실하게 살아온 고 정효원씨의 모습이 남으로 느껴지지 않는다. 나 또한 그와 별반 다르지 않다. 어릴 때는 책임감을 잘 조절하지 못했다. 20살이 되자마자 대기업 호텔의 레스토랑 직원으로 일한 적이 있다. 그때는 내 이름이 새겨져 있는 명찰 하나가 굉장히 크게 느껴졌고, 유니폼을 입은 내 모습도 맘에 들었다.
동료들도 땀 흘리며 일하는데 나만 점심을 먹으러 가는 것이 괜히 찝찝할 때도 있었다. 허나 선배들이 "어떤 일이든 밥은 먹고 해야 한다"고 하거나, 주변 어른들이 "시간 계산은 정확히 해야 한다"고 지속적으로 말하는 것을 들으며, 사회란 '책임감'만 가지고만 돌아가는 것이 아님을 깨달았다. 여기에 더해, 법적인 가이드라인은 최소한 노동자로서의 권리가 어디까지인지 알려주는 울타리다. 그런데 고작 사회인이 된 지 몇 년 안 된 20대라면 이 '책임감의 선'이 어디까지인지 알기 쉽지 않고, 나를 보호하기 위한 울타리가 쳐져 있다는 사실도 인지하기 어렵다. 그렇기에 더더욱 회사의 역할이 중요하다고 생각한다.
런던베이글뮤지엄 등 최근 노동 관련 이슈가 생겼던 기업들의 행태가 더욱 괘씸한 것은 바로 이 지점에서다. 기업들은 대개 사회초년생의 넘치는 의욕을 이용하면서도, 이들을 보호하기 위해 적극적으로 나서지 않는다. 유족들의 증언과 언론 보도에 따르면, 고 정효원씨는 근무 14개월 동안 강남, 수원, 인천으로 옮겨다녔다. 집에서 40km가 넘는 지점으로 출퇴근하기도 했다. 사망 이틀 전인 7월 14일에도 여자친구에게 "다들(*다른 직원들) 일을 잘 해. 내가 뽑았기 때문에. 하하"라며 본인의 위치에 사명감과 자부심을 가졌다.
정씨는 자신이 발령받은 지점에 서비스 질이 좋아졌다는 리뷰가 올라왔다며 뿌듯해하기도 했다. 이 경험을 바탕으로 자신의 매장을 차리고자 하는 부푼 꿈도 있었다. 허나 의욕을 돋우는 칭찬과 화기애애한 분위기는 기본적으로 '근무시간 엄수'와 '정확한 임금 지급'을 바탕으로 얹어져야 하는 조미료에 불과하다. 기본을 지키지 않는 기업은 아무리 잘 된다 한들 그 성과를 곧이 곧대로 인정하기 힘들다. 보이지 않는 노동과 희생 위에 쌓은 명성은 무의미하다.
사실, 이런 행태는 요식업계 뿐만 아니라 많은 업종에서 비일비재하다. 연예계, 항공사, 여행사 등 많은 곳에서 근무기록을 제대로 체크하지 않고 포괄임금제로 퉁쳐버리는 경우가 많다. 하루에 2, 3시간만 자고 출근하는 것도 비일비재다. 연예기획사에서 일하고 있는 친구도 항상 "예상을 못 해서 약속을 못 잡겠다"고 말한다. 기약 없는 연장 근무와 새벽 근무 등은 제대로 기록되지 않는 실정이다.
한 누리꾼의 지적처럼, 만약 체계적인 시스템과 근무환경으로도 소화할 수 없는 업무량을 바탕으로 만들어진 실적이라면 애초에 그 기업이 벌 수 있는 돈이 아니었던 것 아닐까. 지금 많은 업계들이 청년들의 고혈을 빨아먹으며 생명력을 연장하고 있다는 느낌을 지울 수 없다.
우리는 런던베이글뮤지엄의 '진짜' 모습을 원한다
이번 '런베뮤 사태'가 2030대들을 중심으로 많은 비판을 받고 있는 것도 이러한 이유 때문일 것이다. 20대 후반의 건장한 청년이 '힙한' 명소로 유명했던 가게에서 소리소문 없이 과로사한 사건은 같은 또래들에게 충격적인 일로 다가오고 있다. 그렇기에 일각에서는 '이런 빵은 먹을 수 없다'며 불매의 움직임 또한 보이고 있다.
일부 사람들은 불매에 대해 회의적인 반응을 보이고 있지만, 난 그렇게 생각하지 않는다. 이 브랜드는 콘셉트로 떴고, 창업자 이효정씨는 다양한 유튜브 채널에 나와 자신이 얼마나 특별한 감각으로 이 가게를 성공시켰는지 설명했다.
심지어 그는 지난 2023년 "매장에서 구성원들이 그 어떤 오브제보다도 가장 아름다운 존재라고 생각한다"며 "그래서 배치나 인테리어를 할 때도 직원들을 역광에 두지 않고, 자연광을 제일 잘 받는 위치에 두는 편이다. 그들이 가장 예뻐 보였으면 하는 마음이 있다"고 말한 바 있다. 직원을 아름다운 존재로 칭한 것처럼 보이지만, 사람을 하나의 오브제 혹은 도구로 취급하는 듯한 그의 발언에 비판이 나오고 있다. 이처럼, 지금의 불매 운동은 '노동자를 한 명의 인간으로서 존중하지 않는 기업의 제품을 소비하지 않을 것이며, 적극적으로 거부하겠다'는 중요한 의지의 표명이다.
'런베뮤 사태'가 하나의 블랙기업 이슈로 끝나지 않고, 노동의 어두운 일면을 드러내는 하나의 촉매제가 되길 바란다. 원래 사회가 이런 것인 줄 알고 책임감 하나로 몸을 던지고 있는 수많은 사회초년생들에게 경고음이 되었으면 좋겠다. 국가에게도 무엇을 바로 잡아야하는지 알려주는 이정표가 되어주길 바란다.
개인의 '책임감'을 보호할 수 있는 법적 가이드라인이 중요하다. 현행 근로기준법은 '주 40시간 근무 원칙' 및 노사 합의가 있을 때만 '주 12시간 이내 연장근무'할 것을 명확히 규정하고 있다. 허나 이를 지키지 않은 기업들에 대한 처벌이 여전히 미약하다. 국가의 책임은 법을 만드는 것을 넘어 그것을 지키지 않는 기업을 강력하게 처벌하는 데까지 있다. 법을 준수하는 경영을 해야 한다는 의무감과 확신을 심어줘야 한다.
더불어, 개인적인으로는 대통령 또한 '일 중독' 모습을 언론에 과하게 내세우지 않았으면 하는 마음이다. 임기가 시작된 올 6월부터 이재명 대통령이 밤낮을 새며 일한 것을 기억한다. 실제로 한 대통령실 직원이 과로로 쓰러져 이재명 대통령이 책임감을 느낀다고 언급하기도 했다. 이런 상황에서는 참모진들도 잘 쉴 수 있을 리 없다. 국정도 중요하지만, 휴식이 필요할 때는 멈출 수 있어야 한다. 쉬는 것을 불안해 해선 안 된다. 잘 쉬고 잘 일하는 과정에서 효율적인 생산력이 나온다는 것을 국가적인 측면에서도 끊임없이 상기시켜야 한다.
"사람들은 누군가의 진짜를 보고 싶어 한다고 생각해요."
런던베이글뮤지엄 창업자 이효정씨가 석달 전 연합뉴스TV에 나와 인터뷰한 말이다. 그녀의 말이 맞다. 우리는 런던베이글뮤지엄의 '진짜' 모습을 원한다. 예컨대 그들이 감추고 있는 근로시간 입증 자료, 지문 인식기 고장 유무, 쪼개기 계약서 의혹에 대한 대답 등 말이다. 이씨는 매일 밤 영감받은 것들을 메모하고 모아서 돌아보는 시간을 갖는다고 했다. 그 메모 속에 과연 직원들의 컨디션에 대한 내용은 있었을까? 부디, 한 장이라도 있길 바란다. 그것이 우리가 정말 원하는 창업가의 경영 철학이자 진짜 모습이니 말이다.